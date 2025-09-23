Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Если человек пропал без вести, как за него молиться: священник ответил

Алёна Воронина
23 сентября 2025, 17:34
28
Как нужно молиться за без вести пропавшего человека - как за живого или как за мертвого? Отец Алексей Филюк дал ответ на этот вопрос.
Церковь, священник Алексей Филюк
Если человек пропал без вести, как за него молиться/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Как молиться за человека, который пропал без вести
  • За такого человека нужно молиться как за мертвого или как за живого

Если кто-то из родных людей пропал без вести, например, во время войны, то может возникать вопрос, как за него правильно молиться.

Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк. Он расставил все точки над "і" относительно того, как нужно молиться за без вести пропавших - как за мертвых или как за живых.

видео дня

"У Бога нет мертвых, у него все живые. А потому, если вы не уверены и не имеете весточки от своих родных, которые в зоне боевых действий, возможно, попали в беду, конечно, что молиться только как за живых", - подчеркнул священник.

Священник отметил, что если нет точного подтверждения того, жив этот человек или погиб, нужно продолжать молиться за него, как за живого.

"Если вы не получили никакого сообщения о смерти, о гибели, нет подтверждения этому, то ни в коем случае не молитесь, как за умершего. Молитесь как за живых. Потому что у Бога все живы. И они будут живы", - сказал отец Алексей Филюк.

Смотрите видео о том, если человек пропал без вести, как за него молиться:

Как ранее рассказывал Главред, священник ответил, можно ли спать напротив зеркала. Отец Филюк объяснил, действительно ли нельзя спать напротив зеркала, как говорит известная примета.

Также ранее священник ответил, нужно ли ставить памятники при дорогах, если там кто-то умер или погиб. Отец Алексей Филюк объяснил, стоит ли ставить памятник или крест на обочине возле того места, где кто-то погиб в ДТП.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

священники священник Алексей Филюк
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине резко ударит мороз: синоптики назвали дату резкого похолодания

В Украине резко ударит мороз: синоптики назвали дату резкого похолодания

19:46Синоптик
РФ выбрала цели для новых массированных ударов: генерал назвал главные "мишени"

РФ выбрала цели для новых массированных ударов: генерал назвал главные "мишени"

19:30Украина
Ввели в ступор российское ПВО: СМИ раскрыли подробности дроновой атаки на Москву

Ввели в ступор российское ПВО: СМИ раскрыли подробности дроновой атаки на Москву

18:50Война
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро безумно взлетели вверх: новый курс валют на 23 сентября

Доллар и евро безумно взлетели вверх: новый курс валют на 23 сентября

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Ракам - награда, Львам - перемены, Девам - разочарование

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Ракам - награда, Львам - перемены, Девам - разочарование

Карта Deep State онлайн за 23 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 24 сентября: Львам - неприятное событие, Стрельцам - прибыль

Гороскоп на завтра 24 сентября: Львам - неприятное событие, Стрельцам - прибыль

Кого ждет особая судьба и предназначение: ответ спрятан в дате рождения

Кого ждет особая судьба и предназначение: ответ спрятан в дате рождения

Последние новости

19:46

В Украине резко ударит мороз: синоптики назвали дату резкого похолодания

19:37

Первая ракетка Украины неожиданно остановила сезон: что стало причиной паузы

19:30

РФ выбрала цели для новых массированных ударов: генерал назвал главные "мишени"

19:30

Трамп разозлился и выдал громкое заявление на Генассамблее ООНВидео

19:18

Не Владимир Великий - раскрыто, кто на самом деле "крестил Русь", открытие удивитВидео

Новые удары РФ грозят не только Польше, а десятку стран НАТО, они будут более кровавыми – СвитанНовые удары РФ грозят не только Польше, а десятку стран НАТО, они будут более кровавыми – Свитан
19:17

На первом месте не дуб: эксперт поделился, какими дровами лучше отапливать дом

19:10

Бои и окружение: что происходит в районе Добропольямнение

18:50

Ввели в ступор российское ПВО: СМИ раскрыли подробности дроновой атаки на МосквуВидео

18:49

Пятна с ковров исчезнут за 15 минут: какое средство поможет

Реклама
18:43

Обстрел Киева 7 сентября: умерла роженица, пострадавшая от удара "Шахеда"

18:42

Как хранить оснастки, которые уже были в использовании - лайфхак

18:37

Модные аксессуары, которые произведут впечатление новости компании

18:20

Уничтожены установки, которыми били по Украине: мощная атака на "Искандеры" в РФФото

18:18

Преемник Путина: названа неожиданное имя и главное условие смены властиВидео

17:55

Быстрое и очень вкусное блюдо: рецепт салата Венеция

17:39

Дочь Пескова сбежала из России за день до "большой войны" – СМИ

17:34

Если человек пропал без вести, как за него молиться: священник ответилВидео

17:26

Трамп выступил с речью на Генассамблее ООН - что он сказал об Украине и РоссииВидео

17:26

Как и где правильно хранить яйца: неожиданный ответ удивит бывалых хозяекВидео

17:13

Почему США не вводят санкции против России - Рубио назвал реальную причину

Реклама
17:10

Никак не из-за внешности: ТОП-4 неочевидных признака, что вы очаровываете людей

17:02

Все в огне, много пострадавших, есть погибший: РФ безжалостно атаковала ЗапорожьеФотоВидео

17:02

Состояние такое себе: тяжелобольной заслуженный артист Украины вышел на связь

16:46

"Критическая ошибка": трихолог объяснила, как правильно мыть волосы

16:34

Россия готовит новую массированную атаку по Украине - названы возможные цели удара

16:33

Заключение до 10 лет и взыскания: украинцев начали штрафовать за "уборку"

16:26

Его считают "отцом гривни": в США умер украинский художник Василий Лопата

16:23

Авто не реагирует на ключ - что делать и как понять, что иммобилайзер "умер"Видео

16:21

РФ придумала новый способ, как победить Украину: что задумали российские оккупантыВидео

16:06

HBO Max в Украине: топ 5 сериалов, которые стоит смотреть в первую очередьВидео

15:38

Цена превысила 550 гривен: в Украине резко подорожал популярный продукт

15:24

"Заблокировано": полиция Нью-Йорка задержала Макрона из-за Трампа, странное видео

15:17

В Украине стремительно растут цены на ключевые продукты - что подорожало больше всего

15:16

Российские Ту-95 уже в зоне пусковых рубежей: есть угроза ракетного удара по Украине

15:00

Убирать или нет: что делать с гнилыми яблоками на участкеВидео

14:55

Партию Порошенко раздирают скандалы: отдых на Мальдивах, часы за $50 тысяч и ОПЗЖ в руководстве, – эксперт

14:47

Удары Tomahawk по Алабуге и Ижевску: Свитан об ответе Запада на провокации РФВидео

14:45

"Да плевать я хотела": в Молдове запретили советскую комедию, в РФ отреагировали

14:40

Их носили легендарные воины и гетманы - какие фамилии выдают казацкое происхождение

14:37

Может убить животное: клинический случай доказал, какой продукт нельзя давать котам

Реклама
14:22

Проговорился: Дмитрий Монатик случайно раскрыл, кто родится у известной певицыВидео

14:20

Рыбак с Киевщины поймал карпа-гиганта весом почти 31 кг: удивительные кадры

14:09

Область Украины с наибольшим количеством соседей: простой вопрос взорвал TikTok

14:03

Заморозки ударят в Украине: украинцам выдали важное предупреждение

13:58

Главный секрет Путина: какой на самом деле рост у российского диктатора

13:40

"Путин уже будет не нужен": названо главное условие переворота в КремлеВидео

13:39

Мужчина купил в секонд-хенде куртку и проверил карманы: находка удивила

13:35

"НАТО вряд ли отпетляет": Свитан назвал девять стран, которым угрожают атаки РФВидео

13:30

Почему собака гоняется за хвостом: специалист назвал три причины

13:04

Шоу Джимми Киммела теперь снова будет в эфире - детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять