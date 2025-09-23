Если человек пропал без вести, как за него молиться: священник ответил

Как нужно молиться за без вести пропавшего человека - как за живого или как за мертвого? Отец Алексей Филюк дал ответ на этот вопрос.

Если человек пропал без вести, как за него молиться/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин из видео

Вы узнаете:

Как молиться за человека, который пропал без вести

За такого человека нужно молиться как за мертвого или как за живого

Если кто-то из родных людей пропал без вести, например, во время войны, то может возникать вопрос, как за него правильно молиться.

Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк. Он расставил все точки над "і" относительно того, как нужно молиться за без вести пропавших - как за мертвых или как за живых.

"У Бога нет мертвых, у него все живые. А потому, если вы не уверены и не имеете весточки от своих родных, которые в зоне боевых действий, возможно, попали в беду, конечно, что молиться только как за живых", - подчеркнул священник.

Священник отметил, что если нет точного подтверждения того, жив этот человек или погиб, нужно продолжать молиться за него, как за живого.

"Если вы не получили никакого сообщения о смерти, о гибели, нет подтверждения этому, то ни в коем случае не молитесь, как за умершего. Молитесь как за живых. Потому что у Бога все живы. И они будут живы", - сказал отец Алексей Филюк.

Смотрите видео о том, если человек пропал без вести, как за него молиться:

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

