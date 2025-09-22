Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Правда ли, что нельзя поднимать вещи, которые упали на кладбище: священник объяснил

Алёна Воронина
22 сентября 2025, 14:05
62
Отец Алексей Филюк объяснил, действительно ли опасно поднимать те вещи, которые случайно упали на кладбище, и может ли это обернуться какой-то опасностью.
Кладбище, священник Алексей Филюк
Правда ли, что нельзя поднимать вещи, которые упали на кладбище/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Можно ли поднимать вещи, которые упали на кладбище
  • Есть ли какая-то опасность в таких действиях

Согласно известной примете, вещи, которые упали на кладбище, нельзя поднимать и нести домой. Мол, есть риск принести несчастье, болезни или негативную энергетику домой вместе с этой вещью.

Но действительно ли это так? Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

видео дня

"Упал кошелек, а в кошельке грубые деньги. Так что, оставлять их на кладбище? Упал айфон. Вот кто-то имеет айфона дорогого за 50 тысяч. Если бы упал телефон в яму, то и из гроба доставали бы руками. Ну как нельзя (поднимать вещи, которые упали на кладбище - ред.)? Можно, это все суеверия", - отметил священник.

Он подчеркнул, что если какая-то личная вещь упала на кладбище, то ее смело можно поднимать.

"Если бы у вас упал телефон ваш, вы его же на кладбище поднимали бы? Даю гарантию, поднимали бы. Или кошелек с грубыми деньгами, поднимали бы? 100% поднимали бы. Так что с Богом и меньше суеверий", - подытожил священник.

Смотрите видео о том, правда ли, что нельзя поднимать вещи, которые упали на кладбище:

Как ранее рассказывал Главред, священник ответил, можно ли спать напротив зеркала. Отец Филюк объяснил, действительно ли нельзя спать напротив зеркала, как гласит известная примета.

Также ранее священник ответил, нужно ли ставить памятники при дорогах, если там кто-то умер или погиб. Отец Алексей Филюк объяснил, стоит ли ставить памятник или крест на обочине возле того места, где кто-то погиб в ДТП.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

священники священник Алексей Филюк
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия вышла из моратория относительно ядерного оружия: какой ультиматум Путин поставил США

Россия вышла из моратория относительно ядерного оружия: какой ультиматум Путин поставил США

15:25Мир
Продвинулись до 2,5 километра: Сирский сообщил о важном успехе Сил обороны

Продвинулись до 2,5 километра: Сирский сообщил о важном успехе Сил обороны

15:23Фронт
Российские "Чайки" сожгли не случайно - СМИ раскрыли, что стоит за атакой ГУР

Российские "Чайки" сожгли не случайно - СМИ раскрыли, что стоит за атакой ГУР

14:25Война
Реклама

Популярное

Ещё
Можно ли срезать ветки деревьев соседей над своим участком - поставлена точка в вопросе

Можно ли срезать ветки деревьев соседей над своим участком - поставлена точка в вопросе

Никто такого не ожидал: что происходит на дне Каховского водохранилища

Никто такого не ожидал: что происходит на дне Каховского водохранилища

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Что нельзя резать в этот день: строгие приметы 22 сентября

Что нельзя резать в этот день: строгие приметы 22 сентября

Мощный шторм накрывает страну: всем стоит готовиться к новой магнитной буре

Мощный шторм накрывает страну: всем стоит готовиться к новой магнитной буре

Последние новости

15:33

Увидите меня в париках: Симоньян озвучила диагноз и сделала мрачное заявление

15:29

В Украине массово упали цены на ключевые овощи - что и сколько стоит

15:25

Россия вышла из моратория относительно ядерного оружия: какой ультиматум Путин поставил СШАВидео

15:23

Продвинулись до 2,5 километра: Сирский сообщил о важном успехе Сил обороны

15:01

Белый дом станет ареной UFC: Трамп пообещал грандиозное шоуВидео

Путин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – НовакПутин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – Новак
14:53

Удивляет водителей: что на самом деле означает синий знак Stop на дорогеВидео

14:25

"Каждый день это борьба": Алена Мозговая тронула признанием о тяжелой болезни

14:25

Российские "Чайки" сожгли не случайно - СМИ раскрыли, что стоит за атакой ГУР

14:16

Круче Нутеллы: рецепт шоколадной пасты из трех ингредиентов за 5 минут

Реклама
14:05

Правда ли, что нельзя поднимать вещи, которые упали на кладбище: священник объяснилВидео

13:54

Сюрприз для домовладельцев: за чужую землю – ответственность и штрафы

13:51

Выглядят волшебно, но есть нельзя: какие опасные ягоды растут в УкраинеВидео

13:37

Купянск России не по зубам, возможно большое наступление на юге страны, но при одном условии - Лакийчук

13:07

"Человек-паук" загремел в больницу: трюк Тома Холланда обернулся трагедией

13:03

В армии России неожиданная "зачистка": в ISW раскрыли план Кремля

13:00

Масштабное похолодание и дожди: когда в Украине резко ухудшится погода - известна дата

12:57

Золотой мяч 2025: претенденты на победу и где смотреть церемонию

12:50

"Китаю выгоден проигрыш Украины": появился тревожный прогноз о поддержке РФВидео

12:43

Крепостные и надзиратели могли быть в роду у каждого - какие фамилии на это указывают

12:36

Как из одной хризантемы сделать десяток новых кустов

Реклама
12:26

Абсолютно новый рецепт: котлеты с Мивиной покорят вашу семьюВидео

12:24

Киевстар повышает тарифы: насколько больше придется платить украинцам

12:07

Уже выделила комнату: предательница Наташа Королева готовится стать бабушкой

12:05

Зловещий эксперимент: врач устроил пугающий опыт и нашел "21 грамм смерти"Видео

12:03

"Ему стало хуже": заслуженный артист Украины столкнулся с тяжелой болезнью

11:43

"СССР был экономически сильнее, и все равно распался": какие проблемы скоро накроют РФВидео

11:29

Оккупанты на Покровском направлении выступают против командования РФ - ДШВ

11:26

Склады БпЛА и боеприпасов РФ взлетели в воздух: ВСУ нанесли серии ударов на Донбассе

11:21

США больше не сверхдержава: почему Китай заинтересован в поражении УкраиныВидео

11:14

Олег Винник разъярил украинцев своим поступком - что он сделал

10:54

Дизайнерская катастрофа: чего никогда не должно быть в стильной ваннойВидео

10:28

Очень редкая в Украине: какая девичья фамилия Елены Зеленской

10:25

Китайский гороскоп на завтра 23 сентября: Тиграм - сложности, Козлам - стресс

10:24

"Гордые": Оля Фреймут впервые за долгое время показала младшую дочь

10:21

Гнить не будет: чем обработать картофель для храненияВидео

10:21

"Я скучал по тебе": Трамп впервые после конфликта "засветился" вместе с Маском

10:19

Знал, что неизбежно: у Агутина случилась трагедия в семье

10:16

Трое убитых и разрушения: Зеленский ожидает жесткой реакции мира на атаку РФФото

10:12

Луна "откусила" часть Солнца: астрономы показали фото последнего затмения 2025Видео

10:05

Гороскоп Таро на завтра 23 сентября: Овнам - осторожность, Козерогам - духовность

Реклама
09:54

Враг может сбежать из части Сумщины, чтобы не попасть в окружение – 225 ОШП

09:46

Безвкусная ванная: 5 вещей, которые недопустимы в стильном пространстве

09:35

Осеннее равноденствие 22 сентября 2025 года: что можно и нельзя делать

09:34

Линия фронта в Украине стала цивилизационной границей с Китаеммнение

09:14

"Опозорился и страну подвел": путиниста Шамана назвали предателем РФ

09:12

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 сентября (обновляется)

08:56

Впервые в истории - ГУР сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка"Видео

08:48

"Панцирь" ударил по своим: в Краснодарском крае РФ ракета попала в жилой дом

08:39

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:38

Джинсы и белая футболка: как быстро сделать образ стильным

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять