Правда ли, что нельзя поднимать вещи, которые упали на кладбище: священник объяснил

Отец Алексей Филюк объяснил, действительно ли опасно поднимать те вещи, которые случайно упали на кладбище, и может ли это обернуться какой-то опасностью.

Согласно известной примете, вещи, которые упали на кладбище, нельзя поднимать и нести домой. Мол, есть риск принести несчастье, болезни или негативную энергетику домой вместе с этой вещью.

Но действительно ли это так? Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

"Упал кошелек, а в кошельке грубые деньги. Так что, оставлять их на кладбище? Упал айфон. Вот кто-то имеет айфона дорогого за 50 тысяч. Если бы упал телефон в яму, то и из гроба доставали бы руками. Ну как нельзя (поднимать вещи, которые упали на кладбище - ред.)? Можно, это все суеверия", - отметил священник.

Он подчеркнул, что если какая-то личная вещь упала на кладбище, то ее смело можно поднимать.

"Если бы у вас упал телефон ваш, вы его же на кладбище поднимали бы? Даю гарантию, поднимали бы. Или кошелек с грубыми деньгами, поднимали бы? 100% поднимали бы. Так что с Богом и меньше суеверий", - подытожил священник.

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

