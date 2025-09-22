Очень редкая в Украине: какая девичья фамилия Елены Зеленской

Эта фамилия имеет давнюю историю, однако по состоянию на настоящее время она является редкой.

Имя первой леди Украины Елены Зеленской хорошо известно не только в нашем государстве, но и далеко за его пределами.

Как и каждый человек, первая леди нашего государства имеет свою семейную историю, в которой очень важное место занимает ее девичья фамилия. О том, какая девичья фамилия Елены Зеленской, откуда она происходит и насколько является редкой, Главред рассказывает со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

Девичьей фамилией Елены Зеленской является Кияшко. В ней заложена память о роде первой леди Украины и напоминает о ее детстве в Кривом Роге.

Давайте разберемся, что означает ее девичья фамилия. Согласно одной из версий, фамилия Кияшко может происходить от имени легендарного основателя Киева - Кия. В то же время это родовое имя могли получать люди, которые в прошлом имели связь со столицей Украины - Киевом. Например, владельцы этой фамилии жили в Киеве или переехали туда из другого города.

Согласно второй версии, фамилия Кияшко была образована от слова "кий", которое означало "палку" или "посох".

В наше время такая фамилия считается редкой в Украине, ведь, согласно данным генеалогического общества "Родные", в нашей стране сейчас есть только 1686 ее носителей. Носители этой фамилии преимущественно живут на Киевщине и Днепровщине.

Интересно также то, что эта фамилия упоминается в реестрах среди старшины Гетманщины, православного духовенства и киевского мещанства.

О персоне: Елена Зеленская Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

