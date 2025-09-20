Можно ли при жизни выбирать себе место на кладбище: священник ответил

Отец Алексей Филюк объяснил, можно ли выбрать себе место на кладбище, когда человек еще жив.

Можно ли при жизни выбирать себе место на кладбище/ коллаж: скрин из видео, УНИАН

Встречаются ситуации, когда еще при жизни некоторые люди выбирают себе место на кладбище - например, планируют быть похороненными возле кого-то из родных, которых уже нет на этом свете.

Но действительно ли так можно делать? Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

"Ну оно то можно. Ну вот, если похоронена Елена, или Хавронька, то Николай может и оставить там метр места, чтобы подхраниться. Но Господь его только знает, как оно будет, и где мы будем похоронены. Смотрите, во время войны тоже люди себе планировали захорониться там или там, но разбросала судьба по всему миру", - отметил священник.

По его словам, никакого нарушения в этом нет, но никто не знает наперед, как судьба может сложиться дальше.

"Ставят себе там колышки люди при жизни, чтобы быть похороненными возле мужа или возле детей, не дай Бог, кто потерял. Здесь греха в том нет. Но будем ли мы здесь подхоронены или не будем, это только один Господь знает", - подытожил он.

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

