Почему кусаются мухи: на самом деле лишь единицы из людей знают точную причину

Алёна Воронина
19 сентября 2025, 12:42
102
Хоть большинство людей и боится укусов комнатных мух, на самом деле вина лежит на совсем другом виде мух.
Мухи
Почему кусаются мухи/ коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

  • Зачем мухи лезут к человеку
  • Чем опасен укус мухи

Большинство людей считает, что комнатные мухи, которых в теплое время года можно увидеть в помещениях и на улице, могут кусать людей. Но на самом деле это не так. Именно комнатные мухи не могут кого-то кусать. Однако такую тень на их репутацию бросил совсем другой вид мух, и именно эти насекомые сбили с толку людей, заставляя их бояться укусов от мух всех видов.

На YouTube-канале "Новинки від Маринки" рассказывается, почему кусаются мухи и как так случилось, что комнатные мухи, которых все подозревают, на самом деле не кусают ни людей, ни животных.

видео дня

"Вообще, кусаются не все мухи. Вот, например, комнатные мухи не кусаются. Да, они очень надоедливы, и когда садятся нам на кожу, то это довольно неприятно. Но они физически не имеют возможности нас укусить, потому что их хоботок может только слизывать пищу, и не способен проткнуть нашу кожу", - говорится в видео.

А вот кусающие мухи в нашем окружении - это осенние жигалки, которые внешне очень похожи на комнатную муху, но немного меньше по размеру и более ловкие.

"У жигалок хоботок как жало, они им прокусывают кожу и сосут кровь. Укусы жигалок болезненны, кроме того, в их слизи содержится яд, который вызывает воспаление и отек. А вообще, жигалки кусаются все время, но чем ближе к осени, тем больше становится их популяция. Поэтому мы замечаем этих кусачих созданий все чаще", - отметила автор видео.

Смотрите видео о том, почему кусаются мухи:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

насекомые
