Доллар, евро и злотый синхронно полетели вниз: новый курс валют на 2 января

НБУ опустил курс евро на 24 копейки, а доллара - на 18.

Курс валют на 2 января / Колаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 2 января

На сколько подешевел евро

Сколько будет стоить злотый 2 января

На пятницу, 2 января, Национальный банк Украины снизил официальный курс ключевых валют. Доллар США, евро и польский злотый подешевели. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара США на 2 января установлен на уровне 42,17 грн/долл. Гривня усилилась на 18 копеек по сравнению с показателем 1 декабря.

Евро также продемонстрировал снижение. На пятницу курс единой европейской валюты составляет 49,55 грн/евро, что на 24 копейки меньше, чем накануне.

На межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару колебались в пределах 42,12-42,22 грн/долл., а к евро - 49,43-49,53 грн/евро.

Курс злотого на 2 января

Курс польского злотого на 2 января установлен на уровне 11,71 грн/злотый. Польская валюта подешевела на 9 копеек, сравнивая с показателем 1 декабря.

Каким будет курс доллара в 2026 году - прогноз эксперта

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак прогнозирует, что в 2026 году курс гривни будет оставаться стабильным. По его прогнозу, курс не превысит 45 грн за доллар. Благодаря международной финансовой поддержке доллар, вероятно, останется около 42 грн, без скачков до 50 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, на 1 января Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара до 42,35 грн, а евро - до 49,79 грн. Польский злотый несколько подорожал - до 11,80 грн.

Также в январе 2026 года резких скачков курса доллара не ожидается, поскольку Нацбанк будет контролировать ситуацию. Эксперты прогнозируют колебания в пределах 42,2-42,8 грн за доллар.

Кроме этого, в госбюджете на 2026 год заложен курс 45,7 грн. Эксперты Dragon Capital ожидают умеренное ослабление гривни до 44 грн до конца года.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

