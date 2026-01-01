Графики отключений в Днепре и области на 2 января: когда и где будут выключать свет

В Днепре и области 2 января будут действовать почасовые отключения света в соответствии с обновленным графиком.

График можно просмотреть на сайте компании по адресу потребителя / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

2 января в большинстве областей Украины будут почасовые отключения света

В Днепре и области свет будут выключать 2-4 раза в сутки

Электроэнергия будет отключаться у потребителей всех очередей

В пятницу, 2 января, в большинстве областей Украины вводятся почасовые отключения электроэнергии. В Днепре и Днепропетровской области свет будут выключать от двух до четырех раз в сутки, сообщает ДТЭК.

По информации компании, электроэнергия будет отключаться у потребителей всех очередей. Для подочереди 6.2 предусмотрено четыре отключения в сутки, для других подочередей - два-три раза.

Графики для каждой очереди

Очередь 1.1:

06:00 - 09:30

16:30 - 20:00

Очередь 1.2:

06:00 - 13:00

16:30 - 20:00

Очередь 2.1:

06:00 - 09:30

16:30 - 20:00

Очередь 2.2:

06:00 - 09:30

16:30 - 22:00

Очередь 3.1:

00:00 - 02:30

09:30 - 16:30

20:00 - 23:30

Очередь 3.2:

00:00 - 02:30

09:30 - 13:00

20:00 - 23:30

Очередь 4.1:

00:00 - 02:30

09:30 - 13:00

20:00 - 23:30

Очередь 4.2:

00:00 - 02:30

09:30 - 13:00

20:00 - 23:30

Очередь 5.1:

02:30 - 06:00

13:00 - 16:30

23:30 - 24:00

Очередь 5.2:

02:30 - 06:00

13:00 - 20:00

23:30 - 24:00

Очередь 6.1:

02:30 - 06:00

13:00 - 16:30

23:30 - 24:00

Очередь 6.2:

02:30 - 06:00

08:00 - 09:30

13:00 - 16:30

23:30 - 24:00

Как узнать график отключений

Узнать точный график отключений в Днепре можно на сайте ДТЭК, введя адрес в соответствующее поле. Потребители поделены на шесть очередей: ограничения для трех очередей затрагивают около половины пользователей, более трех очередей - большинство, менее трех - электроэнергия доступна большинству потребителей.

Очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Пункты несокрушимости в Днепропетровской области

О наличии пунктов несокрушимости в области можно узнать на сайте Днепропетровской ОГА. Они функционируют в районных военных администрациях, старостатах и горсоветах в рабочие часы.

Пункт несокрушимости Никопольской громады работает круглосуточно. Другие пункты открываются при необходимости.

В пунктах несокрушимости есть свет, тепло, вода. Посетители могут бесплатно выпить чаю, подзарядить гаджеты и отдохнуть.

Продолжительность восстановления энергосистемы Украины

Как писал Главред, по словам заместителя министра энергетики Николая Колесника, на полное восстановление стабильной работы энергосистемы Украины понадобится минимум два месяца, если не будет новых массированных атак. За этот период энергетики смогут вернуть систему в состояние, которое существовало до последних масштабных обстрелов.

В то же время чиновник отмечает, что ситуация остается чрезвычайно сложной из-за регулярных ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Колесник также отметил, что постоянные обстрелы заставляют энергетиков работать в режиме аварийных ремонтов, что существенно усложняет плановое восстановление и стабилизацию системы. По его мнению, непрерывные атаки значительно замедляют восстановительные процессы и создают дополнительные угрозы для энергетической безопасности государства.

Отключение света в Украине - последние новости

Как писал Главред, в пятницу, 2 января, во всех регионах Украины вводятся графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Кроме того, новые массированные ракетно-дронные атаки российских оккупационных сил по украинской энергетической инфраструктуре могут вызвать усиление графиков отключений электроэнергии для населения. В столице продолжительность обесточиваний может достигать до 18 часов в сутки, предупреждает председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Напомним, что в Киеве и Киевской области из-за вражеских атак на энергетические объекты остались без электроснабжения более 500 тысяч потребителей, а на Черниговщине - более 22 тысяч.

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

