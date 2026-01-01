Укр
Отключение света 2 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях в пятницу

Руслан Иваненко
1 января 2026, 20:00
Графики ограничений мощности и почасовых отключений будут применены для бытовых и промышленных пользователей.
Свет
Экономьте электроэнергию в часы подачи / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Кратко:

  • В Украине со 2 января вводят графики ограничения для промышленных потребителей
  • В большинстве областей будут действовать почасовые отключения для населения
  • Причиной называют последствия российских атак на энергообъекты

В пятницу, 2 января, во всех регионах Украины вводятся графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Почасовые отключения для населения

В большинстве областей также будут действовать почасовые отключения электроэнергии для населения. Причиной ограничений называют последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Рекомендации от Укрэнерго

В компании предупреждают, что время и объем применения ограничений могут меняться, поэтому украинцам советуют следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

"Ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому точное время и объем отключений по вашему адресу следует узнавать только на официальных ресурсах", - отметили в "Укрэнерго".

Энергетики также призывают граждан потреблять электроэнергию экономно, когда она появляется по графику, чтобы обеспечить стабильность системы и избежать аварий.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Эксперт об угрозах полного блэкаута

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что сейчас Россия не способна одновременно отключить всю Украину. На это влияют усиленные системы противовоздушной обороны и накопленный опыт поддержания стабильной работы энергосистемы.

По словам эксперта, в таких условиях полный блэкаут по всей стране стал значительно менее вероятным.

"В то же время они "откусывают" отдельные регионы, оставляя их в темноте", - добавил Попенко.

Отключение света в Украине - последние новости

Как писал Главред, новые массированные ракетно-дронные атаки российских оккупационных сил по украинской энергетической инфраструктуре могут повлечь за собой ужесточение графиков отключений электроэнергии для населения. В столице продолжительность обесточиваний может достигать до 18 часов в сутки, предупреждает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Кроме того, в случае продолжения российских террористических ударов по энергетическим объектам Украины ситуация в энергосистеме сможет стабилизироваться в начале весны. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Напомним, что в Вышгороде после почти четырех суток без электроэнергии энергетикам удалось восстановить подачу света в дома местных жителей.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Сильные пожары в местах "прилетов": РФ массированно ударила по двум областямФото

08:18

В РФ прилеты после массированных ударов: горят нефтебазы в двух областяхВидео

08:10

Буратино из Белого домамнение

