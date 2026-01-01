Отключение света 2 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях в пятницу

Графики ограничений мощности и почасовых отключений будут применены для бытовых и промышленных пользователей.

Кратко:

В Украине со 2 января вводят графики ограничения для промышленных потребителей

В большинстве областей будут действовать почасовые отключения для населения

Причиной называют последствия российских атак на энергообъекты

В пятницу, 2 января, во всех регионах Украины вводятся графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Почасовые отключения для населения

В большинстве областей также будут действовать почасовые отключения электроэнергии для населения. Причиной ограничений называют последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Рекомендации от Укрэнерго

В компании предупреждают, что время и объем применения ограничений могут меняться, поэтому украинцам советуют следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

"Ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому точное время и объем отключений по вашему адресу следует узнавать только на официальных ресурсах", - отметили в "Укрэнерго".

Энергетики также призывают граждан потреблять электроэнергию экономно, когда она появляется по графику, чтобы обеспечить стабильность системы и избежать аварий.

Эксперт об угрозах полного блэкаута

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что сейчас Россия не способна одновременно отключить всю Украину. На это влияют усиленные системы противовоздушной обороны и накопленный опыт поддержания стабильной работы энергосистемы.

По словам эксперта, в таких условиях полный блэкаут по всей стране стал значительно менее вероятным.

"В то же время они "откусывают" отдельные регионы, оставляя их в темноте", - добавил Попенко.

Отключение света в Украине - последние новости

Как писал Главред, новые массированные ракетно-дронные атаки российских оккупационных сил по украинской энергетической инфраструктуре могут повлечь за собой ужесточение графиков отключений электроэнергии для населения. В столице продолжительность обесточиваний может достигать до 18 часов в сутки, предупреждает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Кроме того, в случае продолжения российских террористических ударов по энергетическим объектам Украины ситуация в энергосистеме сможет стабилизироваться в начале весны. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Напомним, что в Вышгороде после почти четырех суток без электроэнергии энергетикам удалось восстановить подачу света в дома местных жителей.

