Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Новый год под угрозой блэкаута: эксперт озвучил тревожный сценарий для столицы

Руслан Иваненко
30 декабря 2025, 16:06обновлено 30 декабря, 16:43эксклюзив
57
Эксперт предупреждает об увеличении нагрузки на котельные из-за морозов и дефицита резервного питания.
Новый год под угрозой блэкаута: эксперт озвучил тревожный сценарий для столицы
Энергетики пытаются восстановить сети после повреждений / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Киев и область сталкиваются с плановыми и аварийными отключениями
  • Энергетические объекты пострадали от последних обстрелов
  • Частичное восстановление сетей пока не позволяет вернуть стабильность

После недавних российских обстрелов энергетических объектов пригорода Киева и левого берега столицы восстановить привычные графики отключений электроэнергии пока не удается. Эксперты предупреждают, что новый удар России может ухудшить ситуацию.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в интервью Главреду отметил, что Киев и область встретят Новый год с отключениями света.

видео дня

"Какими они будут - зависит от новых факторов. Прогноз погоды на Новый год - до -12 градусов, поэтому нагрузки и отключения будут еще больше", - сказал Попенко.

Компенсация и ремонт сетей

По его словам, частично проблему будут пытаться компенсировать ремонтом подстанций, но полностью избежать перебоев невозможно.

Эксперт также подчеркнул, что отопление и водоснабжение зависят от готовности местных органов власти:

"На четвертый год войны на котельных и насосных станциях до сих пор нет резервных источников питания. Все оправдания об обстрелах неубедительны. Почему не закупили генераторы и газопоршневые установки - это абсолютный провал подготовки", - заявил Попенко.

Отсутствие резервного питания

Он добавил, что необеспечение резервного питания критической инфраструктуры имеет криминальный характер:

"Срыв отопительного сезона - это уголовное дело, четко регламентированное законом. Это не большие средства, но они критически важны для работы систем".

В Киеве ситуация аналогичная. До конца 2025 года планировалось установить семь больших газопоршневых установок для котельных, однако, как сообщил председатель Оболонской РГА Кирилл Фесик, их подключение не завершено и сейчас откладывается на неопределенный срок.

Проблемы водоснабжения

Проблемы касаются и водоснабжения: после октябрьского обстрела "Киевтеплоэнерго" Киевсовет принял решение закупить генераторы для канализационных насосных станций. Почему этого не сделали раньше - остается непонятным.

Попенко добавил, что в прошлом году в столице за отопительный сезон произошло около 80 коммунальных аварий, и в этом году ситуация вряд ли лучше. Все будет зависеть от того, насколько качественно подготовились коммунальные службы в каждом городе и районе.

Новый год под угрозой блэкаута: эксперт озвучил тревожный сценарий для столицы
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Продолжительность восстановления энергосистемы Украины

Как писал Главред, по оценке специалистов, полное восстановление стабильной работы украинской энергосистемы потребует не менее двух месяцев при условии отсутствия новых массированных атак.

"Энергетики смогут вернуть систему до уровня, который был до последних масштабных обстрелов, однако нынешняя ситуация остается чрезвычайно сложной", - отмечает заместитель министра энергетики Николай Колесник.

Эксперт подчеркивает, что постоянные удары по объектам инфраструктуры заставляют специалистов работать в режиме экстренных ремонтов, что значительно усложняет плановое восстановление и стабилизацию системы. По его словам, непрерывные обстрелы существенно замедляют восстановительные процессы и создают дополнительные риски для энергетической безопасности страны.

"В нынешних условиях любые прогнозы по стабилизации системы должны учитывать постоянный фактор угрозы атаки", - добавляет Колесник, акцентируя на необходимости усиленной координации ремонтных работ и стратегического планирования.

Читайте также:

О персоне: Олег Попенко

Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Украины отключения света Масштабная ракетная атака на энергетику Олег Попенко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ "взяли города" только на словах: какова реальная ситуация в Мирнограде и Гуляйполе

РФ "взяли города" только на словах: какова реальная ситуация в Мирнограде и Гуляйполе

17:26Война
Россия готовит массированную атаку на Украину: какие регионы под прицелом

Россия готовит массированную атаку на Украину: какие регионы под прицелом

16:41Война
Оставаться опасно: в двух областях Украины объявили обязательную эвакуацию

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявили обязательную эвакуацию

16:27Война
Реклама

Популярное

Ещё
Бешеный скачок доллара и евро: новый курс валют на 30 декабря

Бешеный скачок доллара и евро: новый курс валют на 30 декабря

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на 2026 год: на кого прольется денежный дождь

Гороскоп на 2026 год: на кого прольется денежный дождь

Угроза масштабного блэкаута в Украине: появился тревожный прогноз

Угроза масштабного блэкаута в Украине: появился тревожный прогноз

На Украину надвигается мощная магнитная буря: когда начнется геомагнитный шторм

На Украину надвигается мощная магнитная буря: когда начнется геомагнитный шторм

Последние новости

17:48

Поздравления с наступающим Новым Годом 2026: картинки и пожелания

17:28

"Моя группа сыграла последний концерт": Хлывнюк высказался про циничное преступление РФ

17:26

РФ "взяли города" только на словах: какова реальная ситуация в Мирнограде и Гуляйполе

17:04

Литва готовится взрывать мосты на границе с РФ и Беларусью – СМИ

16:41

Россия готовит массированную атаку на Украину: какие регионы под прицелом

Новый год Киев и Киевская область встретят без света - ПопенкоНовый год Киев и Киевская область встретят без света - Попенко
16:32

Финал "Очень странных дел": дата выхода и главные события последнего эпизодаВидео

16:27

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявили обязательную эвакуацию

16:06

Новый год под угрозой блэкаута: эксперт озвучил тревожный сценарий для столицы эксклюзив

15:52

"Мир на горизонте": Туск назвал новые сроки завершения войны

Реклама
15:45

Четыре знака зодиака, которые становятся лучшими матерями, чем дочерьми

15:25

"В Украине уничтожили карьеры": переход Каменских на русский возмутил Славу Демина

15:16

С января цены будут расти: украинцам рекомендуют запастись одним продуктом

15:15

Почему 31 декабрь нельзя садиться за стол в черной одежде: какой церковный праздник

15:00

Сибига четко ответил на "беспокойство" Моди относительно "атаки" на резиденцию Путина

14:49

Путинистка Кудрявцева срочно покинула Россию на фоне нервного срыва

14:15

Крещение будет по-новому: церковный календарь на январь 2026

14:05

Сырский анонсировал изменения в перехвате Шахедов: какой будет новая тактика

13:45

Боржемская показалась со взрослыми детьми от покойного Узелкова - детали

13:34

Джамала перепела новогодний хит Верки Сердючки на украинском языкеВидео

13:11

Начались морозы: садовод рассказал, что стоит сделать в саду и на огородеВидео

Реклама
13:01

Сильные морозы начнут отступать: синоптик назвала дату потепления в Украине

12:15

Что нельзя хранить в подвале: вещи, которые испортятся быстрее всего

12:14

"Политику в сторону": Руслана высказалась про громкий скандал на Евровидении

12:11

Лунный календарь на январь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

12:07

"Влюбился с первого взгляда": Александра Кучеренко раскрыла свой новогодний секрет

12:05

"Самое страшное": известный певец потерял голос прямо на концерте

12:03

Его обожали даже богачи из Европы: какой десерт был визитной карточкой Киева

11:55

Шахедов станет меньше: ВСУ разнесли важные объекты оккупантов, что известноВидео

11:34

Одни руины и сплошное опустошение: как выглядит Купянск сейчасФото

11:27

"Сплошное дно": известный музыкант жестко прошелся по Пригожину и Валерии

11:14

Китайский гороскоп на завтра 31 декабря: Лошадям - конфликт, Козлам - обиды

11:13

На Украину надвигается мощная магнитная буря: когда начнется геомагнитный шторм

10:50

"Мы не можем просто уйти": Зеленский назвал условие вывода войск с Донбасса

10:44

Гороскоп Таро на 31 декабря: Водолеям - честность, Стрельцам - пересмотреть приоритеты

10:41

Хлеб на закваске vs цельнозерновой: какой действительно полезнее для кишечника

10:38

Посевной календарь на январь 2026: лучшие дни для посева рассады

10:20

Несчастливы вместе: известный российский актер 6 лет издевался над женой

10:15

У Путина появились проблемы: Зеленский заявил о завершении войны в 2026 годуВидео

09:43

Перебои со светом и изменение движения поездов: последствия атаки на Черниговщину

09:41

Попала на крупную сумму: экс-участница "Холостяка" раскрыла правду о шоу

Реклама
09:31

Гороскоп на январь 2026: Девам - большие перемены, Скорпионам - встреча

09:17

"Света может не быть по несколько дней": названо условие увеличения отключений

09:08

Богатство Бейонсе вышло на новый уровень: ошеломительная сумма

08:55

Отключение света в Украине — графики на 30 декабря (обновляется)

08:51

Без поддержки США Украина не сможет выиграть войну - Зеленский

08:48

Как повесить больше лапши Трампу на ушимнение

08:34

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:24

Россияне атаковали Запорожье: возник масштабный пожар, есть пострадавшаяФото

08:07

Молчунья Надя Мейхер стала балериной и удивила растяжкой

07:42

"Это за пределами закона": Зеленский назвал самый сложный пункт мирных переговоровВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять