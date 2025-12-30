Новый год под угрозой блэкаута: эксперт озвучил тревожный сценарий для столицы

Эксперт предупреждает об увеличении нагрузки на котельные из-за морозов и дефицита резервного питания.

Энергетики пытаются восстановить сети после повреждений / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Киев и область сталкиваются с плановыми и аварийными отключениями

Энергетические объекты пострадали от последних обстрелов

Частичное восстановление сетей пока не позволяет вернуть стабильность

После недавних российских обстрелов энергетических объектов пригорода Киева и левого берега столицы восстановить привычные графики отключений электроэнергии пока не удается. Эксперты предупреждают, что новый удар России может ухудшить ситуацию.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в интервью Главреду отметил, что Киев и область встретят Новый год с отключениями света.

"Какими они будут - зависит от новых факторов. Прогноз погоды на Новый год - до -12 градусов, поэтому нагрузки и отключения будут еще больше", - сказал Попенко.

Компенсация и ремонт сетей

По его словам, частично проблему будут пытаться компенсировать ремонтом подстанций, но полностью избежать перебоев невозможно.

Эксперт также подчеркнул, что отопление и водоснабжение зависят от готовности местных органов власти:

"На четвертый год войны на котельных и насосных станциях до сих пор нет резервных источников питания. Все оправдания об обстрелах неубедительны. Почему не закупили генераторы и газопоршневые установки - это абсолютный провал подготовки", - заявил Попенко.

Отсутствие резервного питания

Он добавил, что необеспечение резервного питания критической инфраструктуры имеет криминальный характер:

"Срыв отопительного сезона - это уголовное дело, четко регламентированное законом. Это не большие средства, но они критически важны для работы систем".

В Киеве ситуация аналогичная. До конца 2025 года планировалось установить семь больших газопоршневых установок для котельных, однако, как сообщил председатель Оболонской РГА Кирилл Фесик, их подключение не завершено и сейчас откладывается на неопределенный срок.

Проблемы водоснабжения

Проблемы касаются и водоснабжения: после октябрьского обстрела "Киевтеплоэнерго" Киевсовет принял решение закупить генераторы для канализационных насосных станций. Почему этого не сделали раньше - остается непонятным.

Попенко добавил, что в прошлом году в столице за отопительный сезон произошло около 80 коммунальных аварий, и в этом году ситуация вряд ли лучше. Все будет зависеть от того, насколько качественно подготовились коммунальные службы в каждом городе и районе.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Продолжительность восстановления энергосистемы Украины

Как писал Главред, по оценке специалистов, полное восстановление стабильной работы украинской энергосистемы потребует не менее двух месяцев при условии отсутствия новых массированных атак.

"Энергетики смогут вернуть систему до уровня, который был до последних масштабных обстрелов, однако нынешняя ситуация остается чрезвычайно сложной", - отмечает заместитель министра энергетики Николай Колесник.

Эксперт подчеркивает, что постоянные удары по объектам инфраструктуры заставляют специалистов работать в режиме экстренных ремонтов, что значительно усложняет плановое восстановление и стабилизацию системы. По его словам, непрерывные обстрелы существенно замедляют восстановительные процессы и создают дополнительные риски для энергетической безопасности страны.

"В нынешних условиях любые прогнозы по стабилизации системы должны учитывать постоянный фактор угрозы атаки", - добавляет Колесник, акцентируя на необходимости усиленной координации ремонтных работ и стратегического планирования.

О персоне: Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

