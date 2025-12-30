'Света может не быть по несколько дней': названо условие увеличения отключений

Эксперт отметил, что энергоблок тепловой электростанции невозможно восстановить за несколько дней.

https://glavred.info/energy/sveta-mozhet-ne-byt-po-neskolko-dney-nazvano-uslovie-uvelicheniya-otklyucheniy-10728122.html Ссылка скопирована

Как будут выключать свет в течение зимы / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

Со снижением температуры будет расти потребление электроэнергии

Ситуация со светом в разных регионах может отличаться

Выключать свет могут как на несколько дней, так и на полсуток

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар предположил, насколько украинская энергосистема способна продержаться до конца зимы в сложных условиях, вызванных российскими обстрелами.

В частности, в интервью Главреду он рассказал, что со снижением температуры будет расти и потребление электроэнергии, ведь люди начнут массово включать обогревательные приборы.

видео дня

"В то же время объем производства электроэнергии не будет расти. То есть в этом смысле ситуация понятна", - говорится в заявлении.

По его словам, многие говорят, что свет будет по несколько часов в сутки, но в разных регионах ситуация может кардинально отличаться.

"Где-то, условно, как это было недавно в Одесской области, света может не быть по несколько дней, а где-то - по полсуток", - подчеркнул Гончар.

Эксперт отметил, что со снижением температуры энергопотребление будет расти, а предложение электроэнергии - в лучшем случае - останется на нынешнем уровне.

"Если не будет новых поражений, оно не уменьшится, но и не вырастет. Что-то, конечно, будут восстанавливать, но это в основном касается возможностей передачи электроэнергии, а не генерации. Если, например, энергоблок тепловой электростанции разрушен, его невозможно восстановить за несколько дней, недель или даже за месяц", - подытожил он.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Удары РФ по энергетике

Ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего" Станислав Игнатьев говорил, что враг пытается разделить энергосистему Украины на правобережную и левобережную, нанося удары по подстанциям и линиям электропередач через Днепр.

По его словам, критической является ситуация для Киева - город не подготовился к такой ситуации.

"Мы видим, как враг бьет по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые находятся на балансе Киевского городского совета, коммунального предприятия Киевтеплоэнерго", - подчеркнул он.

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 30 декабря в большинстве регионов Украины вводятся графики почасовых отключений электроэнергии. Кроме того, для промышленных потребителей будут применяться графики ограничения мощности.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что на Левом берегу Киева энергетики несколько раз пытались возобновить почасовые графики отключений света, однако из-за плохого состояния сетей пришлось вернуться к экстренным отключениям.

Нардеп от фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк говорил, что в Украине продолжают применять графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Однако уже новогоднюю ночь все украинцы, вероятно, будут праздновать со светом.

Читайте также:

О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред