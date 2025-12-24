Укр
РФ использует китайские спутники для ударов по энергетике Украины - Зеленский

Виталий Кирсанов
24 декабря 2025, 17:52
Разведка фиксирует увеличение связей России с теми субъектами в Китае, которые могут предоставлять данные космической разведки.
Китай помогает РФ наносить удары по энергетике
Китай помогает РФ наносить удары по энергетике

Что заявил Владимир Зеленский:

  • Китай помогает РФ наносить удары по энергетике
  • Украина будет по этому поводу общаться с партнерами

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что данные от некоторых субъектов космической разведки из Китая были использованы российской стороной с целью нанесения ударов по украинским энергетическим объектам. Об этом глава государства написал в Facebook по итогам доклада от руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко.

"Фиксируем увеличение связей России с теми субъектами в Китае, которые могут предоставлять данные космической разведки. К сожалению, были корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по соответствующим объектам энергетики. Рассматриваем такие случаи как деятельность, которая позволяет России затягивать войну и делать подходы к дипломатии менее серьезными", - подчеркнул Зеленский.



Как добавил глава государства, по этому поводу будет и в дальнейшем вестись разговор с партнерами Украины.

Может ли Китай изменить курс относительно войны в Украине

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко говорил, что в ближайшее время договоренности между Европой и Пекином маловероятны.

По его словам, Китай рассматривает США как стратегического конкурента, но Европа для Пекина - премиальный рынок.

По его мнению, именно экономический интерес определяет позицию Китая в поддержке России.

Удары по энергетике - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру ночью и утром 23 декабря в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Напомним, что 22 декабря украинский эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что российские оккупационные войска накопили около двух тысяч дронов, среди которых примерно 1 400 "Шахедов". Враг может применить это количество ударных дронов в течение двух-трех массированных атак.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия может нанести массированный удар по Украине в рождественские дни.

О персоне: Олег Иващенко

Олег Иванович Иващенко (9 сентября 1969) - Председатель Службы внешней разведки Украины, Член Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Член Совета национальной безопасности и обороны Украины (с 29.03.2024), пишет Википедия.




Карта Deep State онлайн за 24 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

09:06

В сейфе банка открыли чемодан с сокровищами династии Габсбургов: что там нашли

08:42

Где сейчас Людмила Янукович: что известно о жене беглого президента

