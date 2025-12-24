РФ использует китайские спутники для ударов по энергетике Украины - Зеленский

Что заявил Владимир Зеленский:
- Китай помогает РФ наносить удары по энергетике
- Украина будет по этому поводу общаться с партнерами
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что данные от некоторых субъектов космической разведки из Китая были использованы российской стороной с целью нанесения ударов по украинским энергетическим объектам. Об этом глава государства написал в Facebook по итогам доклада от руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко.
"Фиксируем увеличение связей России с теми субъектами в Китае, которые могут предоставлять данные космической разведки. К сожалению, были корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по соответствующим объектам энергетики. Рассматриваем такие случаи как деятельность, которая позволяет России затягивать войну и делать подходы к дипломатии менее серьезными", - подчеркнул Зеленский.
Как добавил глава государства, по этому поводу будет и в дальнейшем вестись разговор с партнерами Украины.
Может ли Китай изменить курс относительно войны в Украине
Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко говорил, что в ближайшее время договоренности между Европой и Пекином маловероятны.
По его словам, Китай рассматривает США как стратегического конкурента, но Европа для Пекина - премиальный рынок.
По его мнению, именно экономический интерес определяет позицию Китая в поддержке России.
Удары по энергетике - последние новости Украины
Как сообщал Главред, в результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру ночью и утром 23 декабря в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.
Напомним, что 22 декабря украинский эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что российские оккупационные войска накопили около двух тысяч дронов, среди которых примерно 1 400 "Шахедов". Враг может применить это количество ударных дронов в течение двух-трех массированных атак.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия может нанести массированный удар по Украине в рождественские дни.
О персоне: Олег Иващенко
Олег Иванович Иващенко (9 сентября 1969) - Председатель Службы внешней разведки Украины, Член Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Член Совета национальной безопасности и обороны Украины (с 29.03.2024), пишет Википедия.
