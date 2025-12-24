РФ использует китайские спутники для ударов по энергетике Украины - Зеленский

Разведка фиксирует увеличение связей России с теми субъектами в Китае, которые могут предоставлять данные космической разведки.

https://glavred.info/ukraine/rf-ispolzuet-kitayskie-sputniki-dlya-udarov-po-energetike-ukrainy-zelenskiy-10726880.html Ссылка скопирована

Китай помогает РФ наносить удары по энергетике / Коллаж: Главред, фото: ОПУ

Что заявил Владимир Зеленский:

Китай помогает РФ наносить удары по энергетике

Украина будет по этому поводу общаться с партнерами

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что данные от некоторых субъектов космической разведки из Китая были использованы российской стороной с целью нанесения ударов по украинским энергетическим объектам. Об этом глава государства написал в Facebook по итогам доклада от руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко.

"Фиксируем увеличение связей России с теми субъектами в Китае, которые могут предоставлять данные космической разведки. К сожалению, были корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по соответствующим объектам энергетики. Рассматриваем такие случаи как деятельность, которая позволяет России затягивать войну и делать подходы к дипломатии менее серьезными", - подчеркнул Зеленский. видео дня

Как добавил глава государства, по этому поводу будет и в дальнейшем вестись разговор с партнерами Украины.

Может ли Китай изменить курс относительно войны в Украине

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко говорил, что в ближайшее время договоренности между Европой и Пекином маловероятны.

По его словам, Китай рассматривает США как стратегического конкурента, но Европа для Пекина - премиальный рынок.

По его мнению, именно экономический интерес определяет позицию Китая в поддержке России.

Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине / Инфографика: Главред

Удары по энергетике - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру ночью и утром 23 декабря в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Напомним, что 22 декабря украинский эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что российские оккупационные войска накопили около двух тысяч дронов, среди которых примерно 1 400 "Шахедов". Враг может применить это количество ударных дронов в течение двух-трех массированных атак.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия может нанести массированный удар по Украине в рождественские дни.

Читайте также:

О персоне: Олег Иващенко Олег Иванович Иващенко (9 сентября 1969) - Председатель Службы внешней разведки Украины, Член Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Член Совета национальной безопасности и обороны Украины (с 29.03.2024), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред