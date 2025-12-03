Укр
Европа пытается убедить Китай: изменит ли Пекин курс в отношении войны в Украине

Дарья Пшеничник
3 декабря 2025, 10:52
Китай воспринимает Америку как стратегического конкурента, особенно в условиях возвращения Дональда Трампа к власти.
Китай и Россия
Сможет ли Си Цзиньпин отказаться от поддержки Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Китай не заинтересован в поражении России
  • Европа для Пекина - премиальный рынок

В контексте дипломатических усилий Франции и ЕС по привлечению Китая к урегулированию войны в Украине прозвучала скептическая оценка. В интервью Главреду эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко отметил: в ближайшее время договоренности между Европой и Пекином маловероятны, хотя в среднесрочной перспективе шансов больше, чем у США.

По его словам, Китай рассматривает США как стратегического конкурента, особенно в условиях возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Зато Европа для Пекина - это премиальный рынок, на который китайские производители стремятся поставлять товары по высоким ценам. Именно экономический интерес, по мнению эксперта, определяет позицию Китая в поддержке России.

Жовтенко напомнил, что министр иностранных дел КНР Ван И прямо заявлял: Китай не может допустить поражения России, ведь эта война удерживает американские ресурсы в Европе и не дает США полностью сосредоточиться на защите Тайваня. В то же время война уже лишила ЕС дешевых энергоносителей и заставила экономики перейти на военные рельсы, что создает дефицит гражданских товаров и повышает цены. Это открывает пространство для китайского экспорта.

Эксперт подчеркнул, что европейские лидеры могут апеллировать к Си Цзиньпину, напоминая о провале обещаний Путина в 2022 году, когда он убеждал, что "Киев будет взят за три дня". Вместо быстрой победы война превратилась в затяжной конфликт, который вышел из-под контроля.

"Путин уже показал, что не способен управлять сложными процессами. Если он снова потеряет контроль, это может привести к большой войне в Европе, которая уничтожит рынок для китайских товаров", - подчеркнул Жовтенко.

По его мнению, именно экономические аргументы могут стать ключом для европейской дипломатии, ведь в случае масштабной войны Китай потеряет больше, чем стремится получить.

Мирный план США - последние новости

Обозреватель Reuters Пьер Бриансон считает, что в случае сохранения контроля страны-агрессора России над временно оккупированными территориями, Европе придется дорого заплатить за "навязанный Украине мирный план".

Напомним, как ранее сообщал Главред, после ряда договоренностей между странами-членами НАТО и Россией Украина может потерять перспективу вступления в Альянс.

После завершения переговоров с американской стороной глава украинской делегации Рустем Умеров доложил президенту Владимиру Зеленскому о деталях встречи.

О персоне: Тарас Жовтенко

Тарас Жовтенко - украинский политолог и аналитик по безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

До присоединения к "Деминициативам" в 2023-м, был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах - в частности в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете.

Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе.

Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

