Путь Украины в НАТО может закрыться: в CNN назвали главный фактор

Вступление Украины в НАТО является одним из наиболее проблемных аспектов.

Возможный отказ Украины от НАТО

Ключевые тезисы:

Мирный план США предусматривает отказ Украины от вступления в НАТО

Это должны согласовать члены НАТО и Россия

Юридического отказа от Украины не будут требовать

Украину могут лишить пути вступления в НАТО после ряда договоренностей стран-членов Альянса и страны-агрессора России. Об этом пишет CNN.

"Встреча была очень сосредоточенной, и наиболее проблемные аспекты мирных предложений были подробно обсуждены", - сообщил источник, намекая на то, что в некоторых сферах вероятно был достигнут незначительный прогресс. видео дня

Отмечается, что одним из самых "проблемных аспектов" первоначального мирного предложения США было положение о том, что Украина должна официально отказаться от своего стремления вступить в НАТО.

Источники издания говорят, что переговорщики обсудили возможный сценарий, при котором Украине фактически будет запрещено вступать в военный альянс из-за договоренностей, которые должны будут быть согласованы непосредственно между государствами-членами НАТО и Москвой.

"Украину не будут заставлять официально, в юридическом смысле, отказаться от этого стремления", - говорится в сообщении.

CNN добавляет, что окончательное решение, которое будет очень деликатным компромиссом, еще не принято, и в конце концов его примет президент Украины Владимир Зеленский.

Отказ Украины от НАТО - мнение эксперта

Президент Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко считает, что отказ от НАТО, причем навсегда - это просто типичная глупость, которую прописали россияне.

По его словам, в международных документах не пишут что-то "навсегда", поскольку мир меняется ежедневно.

"Формулировка "навсегда" является чушью и политико-дипломатической ахинеей. Трамп через пару лет уже не будет президентом США. При этом США обещают гарантии на десять лет, зато мы навечно должны отказаться от НАТО. Где же здесь логика?", - подчеркнул он.

НАТО / Инфографика: Главред

Мирный план США - что известно

Как сообщал Главред, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф намерен доставить в Москву согласованный с Украиной "мирный план". В то же время нет оснований ожидать, что Россия пойдет на компромисс или согласится завершить войну.

Известно, что на переговорах во Флориде украинская и американская стороны обсуждали возможные сроки проведения новых выборов в Украине и перспективу обмена территориями между Киевом и Москвой.

Кроме того, переговоры делегаций Украины и США во Флориде пока не привели к окончательному согласованию проекта мирного соглашения. Американская сторона понимает, что "к какому бы общему знаменателю они не пришли с Украиной, остается российская сторона, с которой им еще работать".

