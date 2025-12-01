Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Путь Украины в НАТО может закрыться: в CNN назвали главный фактор

Мария Николишин
1 декабря 2025, 11:06
745
Вступление Украины в НАТО является одним из наиболее проблемных аспектов.
Путь Украины в НАТО может закрыться: в CNN назвали главный фактор
Возможный отказ Украины от НАТО / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Мирный план США предусматривает отказ Украины от вступления в НАТО
  • Это должны согласовать члены НАТО и Россия
  • Юридического отказа от Украины не будут требовать

Украину могут лишить пути вступления в НАТО после ряда договоренностей стран-членов Альянса и страны-агрессора России. Об этом пишет CNN.

"Встреча была очень сосредоточенной, и наиболее проблемные аспекты мирных предложений были подробно обсуждены", - сообщил источник, намекая на то, что в некоторых сферах вероятно был достигнут незначительный прогресс.

видео дня

Отмечается, что одним из самых "проблемных аспектов" первоначального мирного предложения США было положение о том, что Украина должна официально отказаться от своего стремления вступить в НАТО.

Источники издания говорят, что переговорщики обсудили возможный сценарий, при котором Украине фактически будет запрещено вступать в военный альянс из-за договоренностей, которые должны будут быть согласованы непосредственно между государствами-членами НАТО и Москвой.

"Украину не будут заставлять официально, в юридическом смысле, отказаться от этого стремления", - говорится в сообщении.

CNN добавляет, что окончательное решение, которое будет очень деликатным компромиссом, еще не принято, и в конце концов его примет президент Украины Владимир Зеленский.

Отказ Украины от НАТО - мнение эксперта

Президент Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко считает, что отказ от НАТО, причем навсегда - это просто типичная глупость, которую прописали россияне.

По его словам, в международных документах не пишут что-то "навсегда", поскольку мир меняется ежедневно.

"Формулировка "навсегда" является чушью и политико-дипломатической ахинеей. Трамп через пару лет уже не будет президентом США. При этом США обещают гарантии на десять лет, зато мы навечно должны отказаться от НАТО. Где же здесь логика?", - подчеркнул он.

Путь Украины в НАТО может закрыться: в CNN назвали главный фактор
НАТО / Инфографика: Главред

Мирный план США - что известно

Как сообщал Главред, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф намерен доставить в Москву согласованный с Украиной "мирный план". В то же время нет оснований ожидать, что Россия пойдет на компромисс или согласится завершить войну.

Известно, что на переговорах во Флориде украинская и американская стороны обсуждали возможные сроки проведения новых выборов в Украине и перспективу обмена территориями между Киевом и Москвой.

Кроме того, переговоры делегаций Украины и США во Флориде пока не привели к окончательному согласованию проекта мирного соглашения. Американская сторона понимает, что "к какому бы общему знаменателю они не пришли с Украиной, остается российская сторона, с которой им еще работать".

Читайте также:

Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине НАТО вступление в НАТО новости Украины война России и Украины Мирный план Трампа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Вышгороде из-за удара РФ погиб работник компании-производителя ракет "Фламинго"

В Вышгороде из-за удара РФ погиб работник компании-производителя ракет "Фламинго"

11:34Украина
Какую катастрофу Россия готовит для Херсона - СМИ опубликовали секретные приказы Кремля

Какую катастрофу Россия готовит для Херсона - СМИ опубликовали секретные приказы Кремля

11:18Война
РФ ударила баллистикой по Днепру, есть раненые: что известно

РФ ударила баллистикой по Днепру, есть раненые: что известно

10:56Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев ждет новая стоимость доллара и евро: каким будет курс с понедельника

Украинцев ждет новая стоимость доллара и евро: каким будет курс с понедельника

Почти 90 лет назывался в честь Ленина - что это за город Украины

Почти 90 лет назывался в честь Ленина - что это за город Украины

Китайский гороскоп на сегодня 1 декабря: Обезьянам - ревность, Свиньям - ссоры

Китайский гороскоп на сегодня 1 декабря: Обезьянам - ревность, Свиньям - ссоры

"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

Карта Deep State онлайн за 1 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

12:00

Овощи и фрукты становятся доступнее: на сколько упала цена за неделю

11:47

Китайский гороскоп на завтра 2 декабря: Собакам - страх, Лошадям - разочарование

11:40

Умер легендарный футболист "Динамо" - семикратный чемпион и обладатель еврокубков

11:34

В Вышгороде из-за удара РФ погиб работник компании-производителя ракет "Фламинго"

11:22

Поцелуи на камеру: MELOVIN впервые появился с женихом после громкой помолвки

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабряДороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
11:18

Какую катастрофу Россия готовит для Херсона - СМИ опубликовали секретные приказы Кремля

11:06

Путь Украины в НАТО может закрыться: в CNN назвали главный фактор

10:56

РФ ударила баллистикой по Днепру, три жертвы, 8 раненых: где был "прилет"Видео

10:41

Как сварить овощи на Оливье за 5 минут: повар поделился секретным трюком

Реклама
10:39

Цены обвалились более чем на 50%: любимый продукт украинцев резко подешевел

10:19

"Горько": Александр Терен заинтриговал романом с экс-участницей "Холостяка-14"

10:13

За границей их не найдешь: колоритные и старинные фамилии украинцев

09:54

"Ставим точку в отношениях": Тарас Тополя объявил о важном решении

09:43

Ничего не докажешь: 6 самых упрямых знаков зодиака

09:37

Переходит к активной фазе: РФ стягивает в горячие точки много живой силы

09:31

"Спасибо тебе": Наталья Могилевская показала мужа и романтику с ним

09:24

О чем договорились Украина и США перед визитом к Путину: названы самые спорные вопросы

08:59

В небе облако дыма: дроны атаковали Дагестан, под прицелом сверхважный объект

08:45

Отключение света в Украине — графики на 1 декабря (обновляется)

08:32

Трамп кончается, его рейтинг катится в пропастьмнение

Реклама
08:23

Карта Deep State онлайн за 1 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:20

ВСУ придется с боем выйти из важного города: в ISW озвучили тревожный прогноз

07:51

Финального текста мирного соглашения пока нет: СМИ узнали новые детали переговоров

06:56

Сегодня Уиткофф поедет в Москву на переговоры с Путиным: что известноВидео

06:29

Пора объявить Ларисе Долиной официальную благодарность от ВСУмнение

05:36

Гороскоп на завтра 2 декабря: Стрельцам - серьезные перемены, Рыбам - тревога

04:30

Выпадет редкий шанс: судьба готовит обогащение для четырех знаков зодиака

03:55

Легендарный атаман Иван Сирко: действительно ли он владел колдовством и был непобедимым

03:03

Как отучить кота есть вазоны - раскрыт малоизвестный секретВидео

02:20

Как избавиться от моли навсегда за пару минут: что точно сработает в шкафу

02:11

"Есть конструктив в разговоре": Зеленский раскрыл первые детали переговоров в США

01:30

Ольга Сумская пожаловалась на известного народного артиста

00:58

РФ атаковала Вышгород "Шахедами" с коварной начинкой: в чем опасность

00:45

Ведущая 1+1 оказалась под капельницей - детали

00:27

Кого ждет финансовый прорыв и романтический переворот: гороскоп Таро на 2026 год

00:06

Уиткофф везет "мирный план" в Москву: как отреагирует Кремль - аналитик

30 ноября, воскресенье
23:39

Гороскоп Таро на 2026 год: один знака зодиака одержит победу и получит большой куш

23:29

Удар по нефтяному терминалу РФ: в МИД жестко ответили на претензию Казахстана

23:27

"Под окнами - стекло, обломки": звезда "Женского доктора" рассказала о прилете в ее дом

23:08

Не для переключения передач: зачем на самом деле красные полоски на спидометре автоВидео

Реклама
22:32

Переговоры во Флориде завершены: что Рубио и Умеров сказали после встречи

22:26

Кто будет новым главой ОП и почему глобально это не имеет значениямнение

22:25

Цены вырастут уже в декабре: украинцам назвали причины подорожания продуктов

22:04

ВСУ тестируют новое оружие против КАБов: Генштаб сообщил о первых успехах

21:41

Переговоры в США идут сложно, компромисса нет: СМИ раскрыли спорные детали

21:27

Аутсайдер среди "японцев": авто какого бренда эксперты советуют обходить стороной

21:03

Динамо провело радикальные изменения: кто вошел в штаб Костюка и кто покинул клуб

20:32

Трамп может помочь РФ с продвижением на фронте: раскрыт тревожный сценарий

20:27

Две ложки этого средства - и кастрюля будет блестеть: простой народный трюк против нагара

20:11

"Детки" орхидей без стимуляторов: какие условия стимулируют естественное размножениеВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена Зеленская
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять