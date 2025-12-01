Путь Украины в НАТО может закрыться: в CNN назвали главный фактор

Ключевые тезисы:
- Мирный план США предусматривает отказ Украины от вступления в НАТО
- Это должны согласовать члены НАТО и Россия
- Юридического отказа от Украины не будут требовать
Украину могут лишить пути вступления в НАТО после ряда договоренностей стран-членов Альянса и страны-агрессора России. Об этом пишет CNN.
"Встреча была очень сосредоточенной, и наиболее проблемные аспекты мирных предложений были подробно обсуждены", - сообщил источник, намекая на то, что в некоторых сферах вероятно был достигнут незначительный прогресс.видео дня
Отмечается, что одним из самых "проблемных аспектов" первоначального мирного предложения США было положение о том, что Украина должна официально отказаться от своего стремления вступить в НАТО.
Источники издания говорят, что переговорщики обсудили возможный сценарий, при котором Украине фактически будет запрещено вступать в военный альянс из-за договоренностей, которые должны будут быть согласованы непосредственно между государствами-членами НАТО и Москвой.
"Украину не будут заставлять официально, в юридическом смысле, отказаться от этого стремления", - говорится в сообщении.
CNN добавляет, что окончательное решение, которое будет очень деликатным компромиссом, еще не принято, и в конце концов его примет президент Украины Владимир Зеленский.
Отказ Украины от НАТО - мнение эксперта
Президент Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко считает, что отказ от НАТО, причем навсегда - это просто типичная глупость, которую прописали россияне.
По его словам, в международных документах не пишут что-то "навсегда", поскольку мир меняется ежедневно.
"Формулировка "навсегда" является чушью и политико-дипломатической ахинеей. Трамп через пару лет уже не будет президентом США. При этом США обещают гарантии на десять лет, зато мы навечно должны отказаться от НАТО. Где же здесь логика?", - подчеркнул он.
Мирный план США - что известно
Как сообщал Главред, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф намерен доставить в Москву согласованный с Украиной "мирный план". В то же время нет оснований ожидать, что Россия пойдет на компромисс или согласится завершить войну.
Известно, что на переговорах во Флориде украинская и американская стороны обсуждали возможные сроки проведения новых выборов в Украине и перспективу обмена территориями между Киевом и Москвой.
Кроме того, переговоры делегаций Украины и США во Флориде пока не привели к окончательному согласованию проекта мирного соглашения. Американская сторона понимает, что "к какому бы общему знаменателю они не пришли с Украиной, остается российская сторона, с которой им еще работать".
Об источнике: CNN
CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.
Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.
