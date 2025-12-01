Укр
Виткофф везет "мирный план" в Москву: как отреагирует Кремль - аналитик

Руслан Иваненко
1 декабря 2025, 00:06
32
Трамп отправляет своего спецпредставителя в Москву для передачи мирного плана, согласованного с Украиной.
Виткофф везет 'мирный план' в Москву: как отреагирует Кремль - аналитик
Мирный план США может стать основой для будущих переговоров / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Вкратце:

  • Представитель Трампа Стив Уиткофф повезет мирный план в Москву
  • План согласован с Украиной и должен стать основой для переговоров
  • Россия пока не дала сигналов о готовности завершить войну

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф намерен доставить в Москву согласованный с Украиной "мирный план". В то же время нет оснований ожидать, что Россия пойдет на компромисс или согласится завершить войну, отмечает австралийский генерал в отставке и военный обозреватель Мик Райан в своем блоге.

Анализ пресс-конференции Путина

Он проанализировал пресс-конференцию президента России Владимира Путина, проведенную на этой неделе. По словам Райана, Путин подчеркнул в основном мнимые, а не реальные успехи на фронте, поставил под сомнение легитимность украинского лидера и заявил, что американский мирный план "может стать основой для будущих соглашений", но "сейчас неуместно говорить о каких-либо окончательных версиях, поскольку их не существует".

видео дня

По мнению аналитика, такие комментарии не свидетельствуют о готовности Путина идти на компромисс для завершения войны.

"Комментарий о том, что новое мирное предложение станет основой будущих соглашений, означает, что сроки Путина по завершению войны не совпадают со значительно более короткими сроками Трампа. А его комментарии продолжают ключевые стратегические месседжи России о нелегитимности правительства Украины, прогресс России в войне и отсутствие угрозы со стороны России для Европы", - подчеркивает аналитик.

Выводы аналитика относительно намерений Кремля

Райан также отмечает, что единственный прогресс в выступлении Путина заключается в том, что он научился использовать "более рассудительный язык", чтобы не провоцировать Трампа на увеличение поддержки Украины. В то же время признаков готовности к уступкам относительно целей войны против Украины эксперт не видит.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

"Путин не изменил своей главной цели войны, которой является покорение Украины. Ни одно деловое соглашение с Трампом и его представителями (о послевоенном сотрудничестве РФ и США - ред.) этого не изменит", - заключает Мик Райан.

Переговоры по мирному плану - мнение эксперта

По словам политолога и руководителя Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика, завершение войны в Украине возможно лишь при условии формирования нового мирового порядка.

По его мнению, президент США Дональд Трамп может существенно ограничить поддержку Украины, в частности сократить объем передачи разведывательных данных, уменьшить поставки оружия, ограничить участие США в военном планировании и снизить количество техники, которую Украина получает непосредственно от Вашингтона или при его содействии.

"Трамп способен временно блокировать все эти направления поддержки до конца своего президентского срока, и это немедленно отразится на ситуации на фронте и темпах наступления российских войск", - подчеркивает Кулик.

Мирный план США - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее президент Зеленский утвердил состав делегации Украины для переговоров с США, международными партнерами и РФ по достижению мира. Главой делегации назначен секретарь СНБО Рустем Умеров.

Кроме того, первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица назвал "хорошим началом" встречу американо-украинской делегаций на переговорах во Флориде в воскресенье.

Напомним, что во Флориде завершился очередной раунд переговоров между украинской и американской делегациями. После встречи госсекретарь США Марко Рубио и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сделали короткие заявления, подчеркнув продуктивность диалога и стратегическую важность сотрудничества.

Читайте также:

О персоне: Стив Уиткофф

Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.

Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.

По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС.

Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждали вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине мирные переговоры Мирный план Трампа Стив Уиткофф
