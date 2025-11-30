Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

ВСУ тестируют новое оружие против КАБов: Генштаб сообщил о первых успехах

Руслан Иваненко
30 ноября 2025, 22:04
1088
Генштаб сообщает об активных мерах для уменьшения эффективности российских управляемых авиабомб.
КАБ
Украинские специалисты создают новое вооружение для противодействия КАБам / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/PvKPivden, скриншот

Кратко:

  • ВСУ уничтожили более 100 российских КАБов за сентябрь-ноябрь
  • Новое вооружение для противодействия КАБам проходит тестирование
  • РФ усиливает применение КАБов и других средств поражения

Силы обороны Украины усиливают противодействие российским средствам поражения, в частности управляемым авиабомбам. За последний месяц украинским подразделениям удалось уничтожить более сотни российских КАБов. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В Генштабе отмечают, что во время очередного совещания по развитию возможностей ВСУ разведка доложила о новых действиях российских оккупантов, направленных на повышение эффективности их атак, в частности во время массированных ракетно-дронных ударов.

видео дня

По данным военных, россия уже применила 138 реактивных дронов типа "Шахед", большинство из которых было успешно сбито силами украинской ПВО.

ВСУ тестируют новое вооружение для противодействия КАБам

"Кроме того, украинские защитники принимают действенные меры для снижения эффективности российских управляемых авиабомб. Тестируется новое вооружение для противодействия КАБам. В сентябре-ноябре зенитными ракетными войсками Воздушных Сил ВС Украины уничтожено до 100 вражеских КАБов", - говорится в сообщении ГШ ВСУ.

Борьба с КАБами - один из самых сложных вызовов

Как отмечает издание Defense Express, борьба с управляемыми авиабомбами остается одним из самых сложных вызовов. Эксперты напоминают, что одной из распространенных концепций противодействия является уничтожение не только самих боеприпасов, но и носителей и производственных мощностей противника. Впрочем, для этого необходимы преимущество в воздухе и значительный арсенал дальнобойных ракет для ударов по территории государства-агрессора.

Инфографика КАБ, инфографика
КАБ / Инфографика: Главред

В материале подчеркивается, что появление нового средства противодействия КАБам - позитивная новость, однако впереди еще долгий путь по его масштабированию и внедрению. Упоминание о "новом вооружении" может свидетельствовать о том, что после анализа имеющихся возможностей Украина решила создать новое ракетное средство борьбы с авиабомбами - собственными силами или в сотрудничестве с партнерами.

Чем опасны новые российские авиабомбы - мнение военного

Как писал Главред, по словам украинского военного Станислава Бунятова (позывной "Осман"), российские управляемые авиабомбы (КАБы) представляют значительно большую угрозу для Украины, чем ударные дроны типа "Шахед". Он отметил, что КАБы в 3-5 раз больше по размеру и несут боевую часть весом от 250 до 315 кг в зависимости от модификации.

"Менее дальнобойные версии КАБов часто имеют еще более мощный заряд, чем те, которые способны летать на большую дистанцию", - пояснил Бунятов. По его мнению, это существенно увеличивает масштабы разрушений гражданской инфраструктуры в глубоком тылу.

Военный подчеркнул, что теперь российские КАБы применяются не только для атак на прифронтовые районы, но и способны достигать объектов в центральных регионах Украины, в частности Полтавы. Это делает необходимым усовершенствование противовоздушной обороны и развитие новых средств противодействия таким боеприпасам.

Война России против Украины - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе отправляется в Китай с рабочим визитом, и одной из главных задач поездки станет попытка убедить китайское руководство повлиять на Кремль в вопросе прекращения войны России против Украины.

Кроме того, военные операции и в дальнейшем остаются важным инструментом для достижения политических целей, но они уже не являются решающей или финальной стадией. Действия россиян направлены на создание внутреннего напряжения в Украине, истощение нашего человеческого ресурса и нанесение значительных финансовых затрат. Об этом заявил посол Украины в Великобритании, экс-глава ВСУ Валерий Залужный в колонке для LIGA.net.

Напомним, что в последние дни российские власти и пропагандисты активно распространяют вымышленный тезис о якобы критическом состоянии украинской обороны. На самом деле такая риторика не имеет ничего общего с реальными событиями и, по оценке аналитиков, преследует вполне конкретные политические цели. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине авиабомба Генштаб ВСУ новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Переговоры во Флориде завершены: что Рубио и Умеров сказали после встречи

Переговоры во Флориде завершены: что Рубио и Умеров сказали после встречи

22:32Война
Переговоры в США идут сложно, компромисса нет: СМИ раскрыли спорные детали

Переговоры в США идут сложно, компромисса нет: СМИ раскрыли спорные детали

21:41Украина
В регионах объявлено штормовое предупреждение: в каких областях ухудшится погода

В регионах объявлено штормовое предупреждение: в каких областях ухудшится погода

19:32Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на сегодня 1 декабря: Весам - предательство, Водолеям - интересное сообщение

Гороскоп на сегодня 1 декабря: Весам - предательство, Водолеям - интересное сообщение

Украинцев ждет новая стоимость доллара и евро: каким будет курс с понедельника

Украинцев ждет новая стоимость доллара и евро: каким будет курс с понедельника

Богатство уже на пороге: трем знакам зодиака деньги будут "идти" в руки в 2026 году

Богатство уже на пороге: трем знакам зодиака деньги будут "идти" в руки в 2026 году

"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

"Цель номер один для России": Залужный сказал, что стоит за быстрым миром

"Цель номер один для России": Залужный сказал, что стоит за быстрым миром

Последние новости

22:32

Переговоры во Флориде завершены: что Рубио и Умеров сказали после встречи

22:26

Кто будет новым главой ОП и почему глобально это не имеет значениямнение

22:25

Цены вырастут уже в декабре: украинцам назвали причины подорожания продуктов

22:04

ВСУ тестируют новое оружие против КАБов: Генштаб сообщил о первых успехах

21:41

Переговоры в США идут сложно, компромисса нет: СМИ раскрыли спорные детали

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабряДороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
21:27

Аутсайдер среди "японцев": авто какого бренда эксперты советуют обходить стороной

21:03

Динамо провело радикальные изменения: кто вошел в штаб Костюка и кто покинул клуб

20:32

Трамп может помочь РФ с продвижением на фронте: раскрыт тревожный сценарий

20:27

Две ложки этого средства - и кастрюля будет блестеть: простой народный трюк против нагара

Реклама
20:11

"Детки" орхидей без стимуляторов: какие условия стимулируют естественное размножениеВидео

19:32

Уксус больше не нужен: неожиданное средство для идеальной чистоты унитазаВидео

19:32

В регионах объявлено штормовое предупреждение: в каких областях ухудшится погода

18:45

РФ накопила ударный арсенал: украинцев предупредили об угрозе массовой атаки

18:42

До 12 часов без света: появились графики отключений на 1 декабря

18:28

США форсировали мирный трек из-за важного перевеса РФ: в WSJ назвали причину

18:26

Украинцев предупредили о резком скачке цен: какие продукты станут "золотыми"

17:56

В США перед переговорами с Украиной сделали прогноз об окончании войны - чего ждатьВидео

17:41

"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

17:35

Многодетная мама стала стильной красоткой: удивительное перевоплощение днепрянки

17:26

Как по-украински сказать "кладовка" - правильные варианты знают не всеВидео

Реклама
17:22

Залужный рассказал о тотальном дефиците в ВСУ в начале российского вторжения

17:21

Силы обороны зачистили от россиян Ивановку на Днепропетровщине – DeepState

17:05

Китайский гороскоп на завтра 1 декабря: Обезьянам - ревность, Свиньям - ссоры

16:48

Почти 90 лет назывался в честь Ленина - что это за город Украины

16:44

Замужняя Екатерина Тышкевич заговорила о новой свадьбе

16:28

РФ лишилась возможности выводить людей в космос: детали катастрофы на Байконуре

16:24

Тариф на газ с января 2026: какую сумму увидят украинцы в платежках

16:19

Эксперты предупредили о скрытой опасности от новогодних елок - что произошлоВидео

15:43

Одна ошибка может ухудшить контроль над авто: специалисты предупредили водителей

15:33

Сотни людей их сейчас носят: какие украинские фамилии имеют еврейские корни

15:24

Мощные взрывы под Бердянском: ГУР уничтожило кадыровцев из "Ахмата"Видео

15:17

Не оставляет Галкина: новые фото юмориста "спровоцировали" Лободу

15:13

Кто встретит свою судьбу в начале декабря: астрологи назвали ТОП-5 знаков

15:06

Возвращение к 2021 году невозможно: в СНБО рассказали, к чему готовиться украинцам

14:28

Холода уже мчатся в Украину: синоптик сказала, когда изменится погода

14:08

Кремль принял новую стратегию по оккупированным территориям Украины - чего ожидать

13:59

Ежемесячно дополнительно 870 грн: кто из украинских пенсионеров получит доплату

13:27

"Просто разбивает все в пух и прах": названо лучшее авто 2025 года

13:23

"Подняли флаг РФ": командующий ДШВ сделал жесткое заявление о "потере Покровска"

13:12

Выдержит даже -20 градусов: как сделать дешевый омыватель стекла для авто домаВидео

Реклама
12:59

Не прошел "кастинг вер": какая комичная причина помешала Владимиру принять ислам

12:50

Гороскоп Таро на завтра 1 декабря: Овнам - хороший день, Девам - доверять

12:44

"Трамп готовит ловушку для Украины": раскрыт замысел россиян относительно переговоров

12:31

Украинские силы оттеснили РФ на ключевом направлении и пошли вперед – ISW

12:18

Украинцев ждет новая стоимость доллара и евро: каким будет курс с понедельника

11:58

"Война не закончится": Залужный предупредил о решающем ударе, который готовит Россия

11:45

Можно ли гадать и вредить на Андрея: священник дал однозначный ответВидео

11:43

В РФ жестко взялись за Долину и отменяют везде, где только можно

11:32

Неспокойная ночь в России: дроны атаковали несколько объектов, начался пожарВидео

11:26

Китай должен склонить Россию к прекращению войны: на кону важный визит и решение

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять