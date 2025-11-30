ВСУ тестируют новое оружие против КАБов: Генштаб сообщил о первых успехах

Генштаб сообщает об активных мерах для уменьшения эффективности российских управляемых авиабомб.

https://glavred.info/war/vsu-testiruyut-novoe-oruzhie-protiv-kabov-genshtab-soobshchil-o-pervyh-uspehah-10720085.html Ссылка скопирована

Украинские специалисты создают новое вооружение для противодействия КАБам / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/PvKPivden, скриншот

Кратко:

ВСУ уничтожили более 100 российских КАБов за сентябрь-ноябрь

Новое вооружение для противодействия КАБам проходит тестирование

РФ усиливает применение КАБов и других средств поражения

Силы обороны Украины усиливают противодействие российским средствам поражения, в частности управляемым авиабомбам. За последний месяц украинским подразделениям удалось уничтожить более сотни российских КАБов. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В Генштабе отмечают, что во время очередного совещания по развитию возможностей ВСУ разведка доложила о новых действиях российских оккупантов, направленных на повышение эффективности их атак, в частности во время массированных ракетно-дронных ударов.

видео дня

По данным военных, россия уже применила 138 реактивных дронов типа "Шахед", большинство из которых было успешно сбито силами украинской ПВО.

ВСУ тестируют новое вооружение для противодействия КАБам

"Кроме того, украинские защитники принимают действенные меры для снижения эффективности российских управляемых авиабомб. Тестируется новое вооружение для противодействия КАБам. В сентябре-ноябре зенитными ракетными войсками Воздушных Сил ВС Украины уничтожено до 100 вражеских КАБов", - говорится в сообщении ГШ ВСУ.

Борьба с КАБами - один из самых сложных вызовов

Как отмечает издание Defense Express, борьба с управляемыми авиабомбами остается одним из самых сложных вызовов. Эксперты напоминают, что одной из распространенных концепций противодействия является уничтожение не только самих боеприпасов, но и носителей и производственных мощностей противника. Впрочем, для этого необходимы преимущество в воздухе и значительный арсенал дальнобойных ракет для ударов по территории государства-агрессора.

КАБ / Инфографика: Главред

В материале подчеркивается, что появление нового средства противодействия КАБам - позитивная новость, однако впереди еще долгий путь по его масштабированию и внедрению. Упоминание о "новом вооружении" может свидетельствовать о том, что после анализа имеющихся возможностей Украина решила создать новое ракетное средство борьбы с авиабомбами - собственными силами или в сотрудничестве с партнерами.

Чем опасны новые российские авиабомбы - мнение военного

Как писал Главред, по словам украинского военного Станислава Бунятова (позывной "Осман"), российские управляемые авиабомбы (КАБы) представляют значительно большую угрозу для Украины, чем ударные дроны типа "Шахед". Он отметил, что КАБы в 3-5 раз больше по размеру и несут боевую часть весом от 250 до 315 кг в зависимости от модификации.

"Менее дальнобойные версии КАБов часто имеют еще более мощный заряд, чем те, которые способны летать на большую дистанцию", - пояснил Бунятов. По его мнению, это существенно увеличивает масштабы разрушений гражданской инфраструктуры в глубоком тылу.

Военный подчеркнул, что теперь российские КАБы применяются не только для атак на прифронтовые районы, но и способны достигать объектов в центральных регионах Украины, в частности Полтавы. Это делает необходимым усовершенствование противовоздушной обороны и развитие новых средств противодействия таким боеприпасам.

Война России против Украины - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе отправляется в Китай с рабочим визитом, и одной из главных задач поездки станет попытка убедить китайское руководство повлиять на Кремль в вопросе прекращения войны России против Украины.

Кроме того, военные операции и в дальнейшем остаются важным инструментом для достижения политических целей, но они уже не являются решающей или финальной стадией. Действия россиян направлены на создание внутреннего напряжения в Украине, истощение нашего человеческого ресурса и нанесение значительных финансовых затрат. Об этом заявил посол Украины в Великобритании, экс-глава ВСУ Валерий Залужный в колонке для LIGA.net.

Напомним, что в последние дни российские власти и пропагандисты активно распространяют вымышленный тезис о якобы критическом состоянии украинской обороны. На самом деле такая риторика не имеет ничего общего с реальными событиями и, по оценке аналитиков, преследует вполне конкретные политические цели. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред