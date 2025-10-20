Масштабы разрушений будут больше: военный предупредил об опасности из-за новых бомб

Российские оккупанты начали применять дальнобойные КАБы для ударов не только по прифронтовым регионам. Теперь российская авиабомба может долететь даже до Полтавы. Украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" рассказал, почему она опаснее "Шахеда".
Он отметил, что россияне уже масштабировали производство гибрида ракеты и КАБа - "Гром-1". Дальность такого снаряда составляет 100-120 километров. Но более модифицированная версия может попадать даже за 200 километров от места пуска.
Эта бомба опаснее ударного беспилотника типа "Шахед", ведь она в 3-5 раз больше дрона. Ее боевая часть составляет 250-315 кг, в зависимости от модификации.
"Это кратно повышает масштабы разрушений гражданской инфраструктуры от прилетов в глубоком тылу", - подчеркнул военный.
Он добавил, что бомбы, которые пролетают меньшее расстояние, имеют большую боевую часть, чем дальнобойные.
"Не игнорируйте тревог - террор и убийство мирных жителей для россиян остаются одним из основных способов ведения войны", - подчеркнул Бунятов.
Новость дополняется...
