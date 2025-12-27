Почти никто не замечает: скрытая функция популярного прибора на кухне меняет все

Речь идёт о небольшом элементе, который можно заметить внутри устройства, но не всегда понятно, зачем он нужен.

https://glavred.info/lifehack/pochti-nikto-ne-zamechaet-skrytaya-funkciya-populyarnogo-pribora-na-kuhne-menyaet-vse-10727567.html Ссылка скопирована

Раскрыта функция посудомоечной машины / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Многие неправильно пользуются одной из опций посудомоечной машины

Эффект достигается за счёт уменьшения поверхностного натяжения

Результаты недавнего исследования показали, что значительная часть людей либо неправильно пользуется одной из опций посудомоечной машины, либо вовсе не обращает на неё внимания.

Речь идёт о небольшом элементе, который можно заметить внутри устройства, но не всегда понятно, зачем он нужен, пишет Express.

видео дня

В большинстве моделей рядом с отделением для моющего средства расположен резервуар для ополаскивателя. Его задача — улучшать внешний вид посуды на завершающем этапе мойки. Если этот компонент не используется, на стеклянных изделиях нередко появляется мутный налёт, а на тарелках и чашках остаются следы высохшей воды.

Опрос показал, что около 12% пользователей никогда не заливали ополаскиватель, а ещё 34% считают его бесполезным. Специалисты, в свою очередь, объясняют: это средство помогает воде быстрее сходить с поверхности посуды, не задерживаясь в виде капель.

Эффект достигается за счёт уменьшения поверхностного натяжения — вода не собирается в крупные капли, а равномерно стекает и быстрее испаряется, не оставляя следов. Использовать ополаскиватель просто:

достаточно пополнять соответствующий отсек, когда загорается индикатор, обычно отмеченный значком капли или звёздочки;

если же даже после этого стекло остаётся мутным, эксперты советуют изменить уровень подачи средства в настройках машины.

Секрет чистоты на кухне: советы экспертов

Специалисты в сфере клининга рассказали, какими способами эффективнее всего избавляться от жировых загрязнений на кухонном фартуке — будь то плитка, стеклянные поверхности, нержавеющая сталь или камень. Также они поделились советами, как заранее предотвратить появление стойкого налёта и сократить необходимость частой чистки. По словам экспертов, самый лёгкий и действенный метод поддерживать плитку в чистоте — удалять загрязнения сразу после готовки, не давая жиру закрепиться на поверхности.

Смотрите видео - как правильно пользоваться посудомойкой:

В видео рассматривается, как правильно пользоваться посудомоечной машиной, какие распространённые ошибки чаще всего допускают владельцы, по каким причинам техника может плохо отмывать или ополаскивать посуду и почему после цикла остаются разводы и пятна.

Также даются рекомендации по выбору подходящих моющих средств для посудомоечных машин.

Ранее специалист дал несколько советов, которые помогут машине работать стабильно и дольше. Прежде всего, нужно регулярно очищать фильтр от остатков пищи и накипи после каждого мытья.

Напомним, Главред ранее писал о том, сколько воды расходует посудомоечная машина. Есть несколько способов уменьшить потребление воды посудомоечной машиной и сделать её более экономичной.

Больше интересных новостей:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред