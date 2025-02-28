Сколько воды расходует посудомоечная машина: неожиданная цифра

Вы узнаете:
- Сколько воды нужно для мытья посуды в посудомойке
- Какой режим самый экономный
Бытовые приборы заметно облегчают нашу жизнь, но при этом они потребляют определенные ресурсы: электроэнергию, газ или воду.
Главред решил разобраться, сколько воды использует посудомойка за один цикл работы.
Сколько воды потребляет посудомойка
Чтобы понять, сколько воды нужно посудомойке, следует знать конструктивные особенности прибора и принцип его работы.
Однако, в среднем, посудомоечная машина использует всего 10-12 литров воды на 12, 14, а в некоторых случаях даже 16 комплектов посуды. Причина заключается в том, что прибор фильтрует и повторно использует воду, которая уже находится в нем.
Кроме того, на показатель использования воды также влияет год выпуска агрегата. Если это машина двадцатилетней давности, то расход ресурса будет вдвое больше, чем у новых моделей.
Что влияет на количество использованной воды в посудомоечной машине
На то, сколько посудомойка расходует воды, прежде всего влияют режимы, которые установлены на приборе:
- Эко-режим. В этом случае посуда моется при максимально низкой температуре (обычно не более 50°). В основном расходуется примерно 8 л воды.
- Опция интенсивного мытья. Это наименее экономичный режим. Он подходит для сильных или застарелых загрязнений. Расход воды может доходить до 11 л.
- Режим для слабых загрязнений. При таком способе обработки посуды, как правило, прибор использует не более 7 литров воды.
Как уменьшить потребление воды посудомоечной машиной
- Выбирайте энергоэффективные модели.
- Используйте режим экономного мытья.
- Запускайте посудомоечную машину при полной загрузке.
- Не смывайте посуду перед мытьем.
- Чистите фильтры и распылители.
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Для чего нужны таблетки для посудомойки?
Таблетки для посудомоечной машины нужны для того, чтобы тщательно очистить посуду от остатков пищи, а также напитков и жира.
Таблетки состоят из компонентов, которые очищают и смягчают воду, энзимов для борьбы с крахмалом и белком, отбеливателя для удаления пятен и поверхностно-активных веществ, пишут в компании Bosh.
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