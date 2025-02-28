Сколько воды расходует посудомоечная машина: неожиданная цифра

Есть несколько способов уменьшить потребление воды посудомоечной машиной и сделать её более экономичной.

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Сколько воды потребляет посудомойка / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Сколько воды нужно для мытья посуды в посудомойке

Какой режим самый экономный

Бытовые приборы заметно облегчают нашу жизнь, но при этом они потребляют определенные ресурсы: электроэнергию, газ или воду.

Главред решил разобраться, сколько воды использует посудомойка за один цикл работы.

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Сколько воды потребляет посудомойка

Чтобы понять, сколько воды нужно посудомойке, следует знать конструктивные особенности прибора и принцип его работы.

Однако, в среднем, посудомоечная машина использует всего 10-12 литров воды на 12, 14, а в некоторых случаях даже 16 комплектов посуды. Причина заключается в том, что прибор фильтрует и повторно использует воду, которая уже находится в нем.

Кроме того, на показатель использования воды также влияет год выпуска агрегата. Если это машина двадцатилетней давности, то расход ресурса будет вдвое больше, чем у новых моделей.

Что влияет на количество использованной воды в посудомоечной машине

На то, сколько посудомойка расходует воды, прежде всего влияют режимы, которые установлены на приборе:

Эко-режим. В этом случае посуда моется при максимально низкой температуре (обычно не более 50°). В основном расходуется примерно 8 л воды.

В этом случае посуда моется при максимально низкой температуре (обычно не более 50°). В основном расходуется примерно 8 л воды. Опция интенсивного мытья. Это наименее экономичный режим. Он подходит для сильных или застарелых загрязнений. Расход воды может доходить до 11 л.

Это наименее экономичный режим. Он подходит для сильных или застарелых загрязнений. Расход воды может доходить до 11 л. Режим для слабых загрязнений. При таком способе обработки посуды, как правило, прибор использует не более 7 литров воды.

Как уменьшить потребление воды посудомоечной машиной

Выбирайте энергоэффективные модели.

Используйте режим экономного мытья.

Запускайте посудомоечную машину при полной загрузке.

Не смывайте посуду перед мытьем.

Чистите фильтры и распылители.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

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