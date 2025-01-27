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Какие 3 бытовых прибора нельзя оставлять включенными в розетку: они увеличат счета

Алёна Воронина
27 января 2025, 12:50обновлено 27 января, 15:03
776
Счета за электроэнергию могут увеличиться, если забывать выключить из розетки несколько бытовых приборов.
Компьютер, розетка
Какие 3 бытовых прибора нельзя оставлять включенными в розетку/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

  • Какие 3 бытовых прибора нельзя оставлять включенными в розетку
  • Как экономить электричество

Если внимательно следить за использованием электроэнергии дома и не пользоваться бытовыми приборами тогда, когда без этого можно обойтись, то счета за электроэнергию могут намного уменьшиться, что поможет сэкономить средства.

Вопрос, как меньше платить за свет, интересует многих людей. Однако не все догадываются, что для уменьшения потребления электроэнергии нужно следить за тем, чтобы некоторые бытовые приборы не оставались включенными в розетку тогда, когда они не используются.

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Если некоторые приборы остаются включенными в розетку, они продолжают потреблять электроэнергию, даже если в этот момент вы не используете их.

Энергетики Free Heating Scheme рассказали о трех приборах, которые никогда нельзя оставлять в режиме ожидания, то есть оставлять приборы подключенными к сети с включенной розеткой, пишет express.co.uk.

"Оставление устройств в режиме ожидания может показаться экономией времени, но это может стабильно потреблять энергию и увеличить ваши счета за электроэнергию. Несмотря на то, что в режиме ожидания потребляется меньше электроэнергии, чем когда устройство полностью работает, многие приборы потребляют электроэнергию, даже если они, кажется, выключены. Со временем это скрытое использование энергии может накапливаться, добавляя к росту расходов на электроэнергию, с которыми сталкиваются многие домохозяйства этой зимой", - отметили эксперты.

1. Спутниковые коробки

Спутниковые коробки могут иметь большое влияние на счета за электроэнергию. Хотя эти устройства часто имеют режим ожидания, чтобы уменьшить энергопотребление, они все равно "потребляют значительное количество энергии, даже если они не используются активно".

Многие люди считают, что достаточно оставить свою спутниковую приставку в режиме ожидания. Однако, если вы просто выключите телевизор, оставив коробку в режиме ожидания, это может привести к ненужному потреблению энергии, которое накапливается со временем.

2. Компьютер

Многие могут оставлять компьютер в спящем режиме вместо того, чтобы его выключить. Кажется, что такой поступок оправдан, ведь благодаря этому экономится время, которое мы тратим на включение техники, однако это может увеличить расходы на электроэнергию.

"Даже в режиме ожидания настольные компьютеры продолжают потреблять электроэнергию, что со временем может стоить дорого", - отметили эксперты.

Хотя это может показаться минимальной экономией, на самом деле полное выключение компьютера, когда он не используется, может привести к значительной экономии. Такие небольшие изменения могут значительно повлиять на общий счет за электроэнергию.

3. Игровые приставки

Мощные игровые консоли оснащены функциями энергосбережения, но они также имеют свои недостатки. Эти устройства часто имеют переключатель включения/выключения, который переводит их в режим ожидания с низким энергопотреблением.

Однако многие пользователи либо забывают полностью выключить свои консоли, либо оставляют их работать, когда уже не пользуются ими, что приводит к ненужным расходам на электроэнергию. По оценкам экспертов, игровые консоли составляют примерно шесть процентов счетов за электроэнергию типичного домохозяйства.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
Как сэкономить на электроэнергии/ Инфографика: Главред

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