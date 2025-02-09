Некоторые даже не догадываются: как и сколько можно хранить треснувшие яйца

Вы узнаете:
- Как правильно хранить желтки и белки в холодильнике
- Сколько можно хранить яйцо, которое треснуло при транспортировке
Часто, при транспортировке куриных яиц, главный ингредиент завтраков может треснуть и повредиться, но даже в таком состоянии их можно хранить, если придерживаться нескольких простых правил. Главред выяснил, как правильно хранить яйца с трещинками, чтобы минимизировать риск заражения бактериями.
Известно, что скорлупа яйца защищает его содержание от бактерий, в частности, сальмонеллы. Если на скорлупе есть трещины, бактерии с легкостью могут проникнуть внутрь.
Портал Соокіѕт пишет, если вы заметили повреждение на скорлупе, тогда лучше отделили белок от желтка и поместить его в контейнер. Желательно отдать предпочтение стеклянным. Далее убедитесь, что контейнер чистый, а крышка плотно прилегает, чтобы кислород не попадал внутрь.
Яичные белки должны храниться при низких температурах, то есть в холодильнике или морозильной камере. В холодильнике можно хранить яичные белки максимум три дня, в морозильной камере - до шести месяцев. Если вы решили заморозить яичные белки, не забудьте наклеить на них этикетку с указанием срока хранения.
Яичные желтки в холодильнике могут храниться до 24 часов, строго в продезинфицированном и герметично закрытом контейнере.
Также если вы пришли из магазина и заметили, что куриные яйца имеют трещинку, тогда разбейте продукт в тарелку и закройте пищевой пленкой. Разбитое яйцо может храниться до 24 часов.
Если есть даже малейшее сомнение в том, что яйца были разбиты при покупке, не стоит долго размышлять: их следует выбросить.
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Интересные факты о яйцах
Самыми распространенными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах).
Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки.
Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы - это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть.
Лучшее место для яиц - холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются.
Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо.
Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы.
Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, которого много содержится в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
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