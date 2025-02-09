Новое исследование определило оптимальное время для приготовления одного из главных продуктов завтрака - и оно оказалось дольше, чем можно было ожидать.

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Сколько правильно варить яйца - почему яйца идеально варить 32 минуты / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

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Сколько времени надо варить яйца

Что будет, если варить яйца больше 10 минут

Обычно многие люди варят яйца каждое утро, но недавно опубликованное исследование предложило новый метод приготовления, который занимает больше времени, чем традиционные способы.

Главред выяснил, как идеально сварить яйца.

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Сколько варить яйца сразу в кипящей воде - сколько надо варить яйца после закипания

Этот подход имеет ряд преимуществ - от более нежного желтка до более плотного белка, а также может способствовать повышению питательной ценности.

Метод предусматривает нагрев кастрюли с водой до 100°C и дополнительной миски до 30°C, после чего яйцо перемещают между ними каждые две минуты в течение 32 минут.

Соавтор исследования, Эмилия Ди Лоренцо из Неаполитанского университета Федерико II, отмечает, что главное отличие этого способа - в структуре желтка.

Почему нужно варить яйца 32 минуты - сколько правильно варить яйца

"Желток в обычном яйце, сваренном всмятку, варится всего шесть минут при температуре, которая медленно повышается с 20°C до 72-80°C. Это приводит к окончательному формированию текстуры. В результате конечная текстура будет достаточно жидкой, почти жидкой в центре, и более компактной и однородной на границе", - сообщает "The Times".

Что такое The Times? The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

Рассказывая об уникальности своего метода и его потенциально лучшие результаты, она отметила, что желток в периодически вареном яйце готовится всего 32 минуты при стабильной температуре 65-67°C.

"Это позволяет получить желток, который имеет одинаковую консистенцию во всех его частях, как в центре, так и на краю, и не является жидким или жидким", - указывает она, передает Express.

Хотя эксперт подробно объяснила многочисленные преимущества популярного завтрака варианта, она признала, что ее способ приготовления может показаться слишком длительным для некоторых людей.

"Наша жизнь в наше время всегда очень занята, и я понимаю, насколько трудно рядовому человеку будет ввести периодическое приготовление пищи для того, чтобы готовить ужин после работы", - рассказала ученый.

Во время глубокого химического анализа полученных результатов было установлено, что кроме улучшенных вкусовых качеств, желтки яиц, приготовленных периодической варкой, содержали полифенолы - микроэлементы, которые давно привлекают внимание специалистов в сфере здравоохранения и считаются полезными для человека.

Сколько варятся яйца / Инфографика: Главред

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