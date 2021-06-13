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Борщ – это не здоровое блюдо: эксперт рассказала, как хозяйкам за 20 часов сварить полезный бульон

13 июня 2021, 14:43
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Борщ является блюдом с неправильным балансом белков, жиров и углеводов, считает Наталья Дубовик.

Борщ
Борщ не подходит для здоровой пищи - нутрициолог / УНИАН

Употребление в пищу борща или других супов – это, скорее, традиция, которая не является требованием здорового питания. Причем в борще неправильное сочетание белков, жиров и углеводов. Если организм человека здоров, то на обед можно есть все что угодно, не обязательно что-то жидкое. Борщ, остальные супы и бульоны лучше готовить на кости, чтобы было больше пользы для организма. По-настоящему полезный бульон варится от 8 до 20 часов – на медленном огне, как холодец. Об этом рассказала нутрициолог Наталья Дубовик.

В эфире Obozrevatel она заявила о том, что борщ не сочетает в себе полезного баланса компонентов и не является блюдом для здорового питания. Первые блюди не обязательны, такой прием пищи является скорее традицией, так как борщ в Украине – национальное блюдо.

"Первые блюда не обязательны. Первое блюдо не состоит из правильного сочетания белков, жиров и углеводов. Борщ как таковой – это, скорее, национальная принадлежность. Мы привыкли, что мы украинцы, что мы едим борщ, для нас это национальное блюдо. Поэтому это неотъемлемая часть нашего стола", - считает эксперт.

По ее словам, если у человека нет проблем с поджелудочной и кишечником, на обед можно есть все, что угодно, включая сложные углеводы. Жидкое на обед можно не кушать. Главное, чтобы соблюдался баланс.

"Если у вас здоровая поджелудочная железа и кишечник, то им абсолютно все равно, будете вы есть на обед борщ или какой-то гарнир из сложных углеводов – каши, рис, гречка, пшено, пшеничная каша – и какой-то стейк, мясо, гуляш, рагу и подкрепите это клетчаткой. Главное, чтобы это было сбалансировано и полезно, чтобы не было трансжиров и легких углеводов", - объяснила Дубовик.Читайте такжеБорщ официально признали национальным блюдом Украины

В то же время эксперт посоветовала отдавать предпочтение костным бульонам за счет того, что в них содержится много коллагена. Варить полезный бульон следует в течение 8-20 часов. Такой суп будет очень полезен для суставов.

"Я бы рекомендовала готовить блюда на костном бульоне. Там очень много коллагена. Такой бульон варится в течение 8-20 часов на очень медленном огне, как холодец. Туда можно положить говяжье колено, свиную ногу, домашнюю или фермерскую курицу. Если есть проблемы с суставами, с кожей, с желудочно-кишечным трактом, костный бульон – это стопроцентное лекарство, которое может облегчить состояние", - подчеркнула Наталья Дубовик.Читайте такжеМакаревич высказался, чей борщ и сравнил его с польской водкой

Напомним, украинский продюсер Денис Путинцев ранее заявил, что борщ является не только национальным блюдом, но и символом многогранности культуры питания Украины. Борщ – не только блюдо, но и идеология. Именно поэтому Украина и Россия ведут борьбу в том числе и за борщ.

борщ новости Украины
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