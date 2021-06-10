Борьба за борщ с Россией – не менее важна, чем война на Донбассе – эксперт / 1zoom.ru

Украинцы даже в еде должны культивировать национальное, убежден продюсер, медиамен, создатель промо-компании STARBOM.COMpany Денис Путинцев.

"Да, Украина ассоциируется с борщом, варениками и салом, но не нужно делать на этом акцент, как это делает Россия, изображая всех украинцев как людей с чубами, которые постоянно грызут сало и наминают борщи с варениками. Борщ и все его ингредиенты являются символом украинской многогранности, украинской креативности, практичности, сытности, душевности и семейственности", – пояснил эксперт во время чата на Главреде.

Он поделился своим мнением, зачем Россия раздувает спор на тему, чей борщ.

Читайте такжеЗащищает от рака и старения: диетолог объяснил, как правильно есть редис"Тут все не так просто: борщ – это идеология, а не еда. Именно поэтому определенные структуры РФ идеологически заинтересованы в том числе и в том, чтобы сделать борщ российским, подкорректировав немного историю. Ровно так же Россия подкорректировала историю о том, откуда пошла русская земля. Это же бред! Где вообще была Москва во времена, когда Киевская Русь строилась, становилась на ноги, и когда Владимир крестил Русь! То, что "всерается" в мозги жителям Зауралья, Якутии и прочим регионам Российской Федерации, уму не постижимо", – отметил Путинцев.

Он признался, что сам очень любит борщ, особенно с сальцом, горчичкой, чесночком. По его словам, борщ – это классно и идеологически правильно.

"Кто-то мне может возразить: какой борщ, если у нас там война идет. Но нет, борьба за борщ с Россией – это тоже война, и не факт, что она менее важна, чем та война, которая сейчас идет на Донбассе", – убежден медиамен.

Ранее Макаревич высказался, чей борщ и сравнил его с польской водкой. Известный российский музыкант уверен, что борщ не может считаться исключительно украинским блюдом.

Борщ – это чье национальное блюдо

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