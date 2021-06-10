УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Борьба за борщ с Россией – не менее важна, чем война на Донбассе – эксперт

10 июня 2021, 10:18
Прослушать новость
Остановить

Продюсер, медиамен, создатель промо-компании STARBOM.COMpany Денис Путинцев поделился своим мнением, зачем Россия раздувает спор на тему, чей борщ.

Борьба за борщ с Россией не менее важна, чем война на Донбассе
Борьба за борщ с Россией – не менее важна, чем война на Донбассе – эксперт / 1zoom.ru

Украинцы даже в еде должны культивировать национальное, убежден продюсер, медиамен, создатель промо-компании STARBOM.COMpany Денис Путинцев.

"Да, Украина ассоциируется с борщом, варениками и салом, но не нужно делать на этом акцент, как это делает Россия, изображая всех украинцев как людей с чубами, которые постоянно грызут сало и наминают борщи с варениками. Борщ и все его ингредиенты являются символом украинской многогранности, украинской креативности, практичности, сытности, душевности и семейственности", – пояснил эксперт во время чата на Главреде.

Он поделился своим мнением, зачем Россия раздувает спор на тему, чей борщ.

Читайте такжеЗащищает от рака и старения: диетолог объяснил, как правильно есть редис"Тут все не так просто: борщ – это идеология, а не еда. Именно поэтому определенные структуры РФ идеологически заинтересованы в том числе и в том, чтобы сделать борщ российским, подкорректировав немного историю. Ровно так же Россия подкорректировала историю о том, откуда пошла русская земля. Это же бред! Где вообще была Москва во времена, когда Киевская Русь строилась, становилась на ноги, и когда Владимир крестил Русь! То, что "всерается" в мозги жителям Зауралья, Якутии и прочим регионам Российской Федерации, уму не постижимо", – отметил Путинцев.

Он признался, что сам очень любит борщ, особенно с сальцом, горчичкой, чесночком. По его словам, борщ – это классно и идеологически правильно.

"Кто-то мне может возразить: какой борщ, если у нас там война идет. Но нет, борьба за борщ с Россией – это тоже война, и не факт, что она менее важна, чем та война, которая сейчас идет на Донбассе", – убежден медиамен.

Ранее Макаревич высказался, чей борщ и сравнил его с польской водкой. Известный российский музыкант уверен, что борщ не может считаться исключительно украинским блюдом.

Борщ – это чье национальное блюдо

Ресторанный гид Michelin оконфузился с русским борщом. Украинские дипломаты предприняли ряд мер.

Напомним, в Украине официально назвали борщ национальным блюдом. Теперь необходимо добиваться включения блюда в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Раскрыт секрет гуцульского борща. Кулинарный эксперт разузнал необычный рецепт борща.

Назван самый опасный борщ и почему важна сметана. По словам гастроэнтерологов, щавелевый борщ – самый полезный борщ для здоровья человека.

борщ Денис Путинцев новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Борьба за борщ с Россией – не менее важна, чем война на Донбассе – эксперт». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Ризатдинова впервые рассказала правду о романе на шоу Танці з зіркамиРизатдинова впервые рассказала правду о романе на шоу Танці з зірками Гороскоп на 9 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальный конфликт и наказаниеГороскоп на 9 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальный конфликт и наказание На какую опасную болезнь указывают тошнота и головная боль - ответ медикаНа какую опасную болезнь указывают тошнота и головная боль - ответ медика Тина Кароль спустила штаны и засветила соблазнительное бельеТина Кароль спустила штаны и засветила соблазнительное белье Северный поток-2 достраивают: почему Европа на самом деле нам "не должна"Северный поток-2 достраивают: почему Европа на самом деле нам "не должна"

Последние новости

10:59

Вознесение Господне 2021: какого числа, что нельзя делать, молитвы

10:27

Звезды Квартала повторили гимн Украины на 1+1 и рассказали про обнаженную фотосессию Видео

10:18

Борьба за борщ с Россией – не менее важна, чем война на Донбассе – эксперт Видео

10:09

Поплавский, Дорофеева и ВВ - обновился список участников бесплатного дня Atlas Weekend 2021

10:01

Пусть расцветают все цветы: в Крыжополе высадили посреди дороги громадный куст ирисов Видео

Реклама
09:57

Угроза близко: Голубовская предупредила об опасности смертоносного COVID-19 из Индии Видео

09:30

Канье Уэст встреается с Ириной Шейк - уже официально

09:17

С праздником Вознесение Господне 2021: красивые поздравления и открытки Фото

09:01

Колоссальная сумма: названы убытки Украины от остановки транзита российского газа

08:53

Как законопроект о коренных народах Украины выбил почву из-под ног Москвы мнение

08:19

Коронавирус в Украине 10 июня: выявлено 1,8 тыс. новых больных

08:11

На Ривненщине мужчина отметелил до реанимации маршрутчика, не подвезшего его мать Видео

07:45

Толчки могут начаться в любой момент: эксперт объяснил причину землетрясений в Карпатах

07:37

Луна "отгрызет" треть Солнца: сегодня украинцы увидят уникальное солнечное затмение Видео

07:25

В Украине "талантливая артистка" годами выманивала у своих жертв деньги и золото

07:10

Самый популярный завтрак: яйца Бенедикт с голландским соусом Видео

06:42

"Америка вернулась": Байден озвучил свой основной месседж Путину

06:02

Беспредел и военное кумовство: как закон о побратимах превращает армию в ОПГ мнение

05:33

В сервисе Apple Music появилось "пространственное аудио" и Hi-Res звук: как включить

05:02

Что нельзя есть на завтрак, чтоб не пустить весь день псу под хвост Видео

Реклама
04:22

По 200 грн за кило: цены на какие фрукты в Украине взлетят вслед за черешней Видео

03:50

Эксперт объяснил, зачем Зеленского вызвали в Вашингтон

03:02

10 примет, которые указывают на приближающиеся счастье и удачу в жизни Видео

02:16

Финансовый кризис и большая война: эксперт объяснил, чем грозит миру обесценивание доллара

01:54

Гороскоп на завтра 11 июня 2021 всех знаков Зодиака: "заразная" толпа, кражи и проделки завистников Видео

00:51

Слишком ли опасные смартфоны для здоровья - ответ кардиологов Видео

00:19

Скорее всего, умрут от любой причины: люди, которые так спят, проживут меньше Видео

00:10

Названы пять самых полезных круп, которые спасают от опасного заболевания Видео

00:02

Гороскоп на сегодня 10 июня 2021 всех знаков Зодиака: крупное везение и невероятные предложения Видео

09 июня, среда
23:16

Синоптики рассказали, когда в Украине ударит +30 Видео

22:48

Кравчук экстренно обратился к России из-за тяжелобольных пленных Видео

22:32

Комаровский рассказал, кто может заболеть опасной черной плесенью Видео

22:11

Зеленский на передовой пообедал в солдатской столовке и вручил подарки

21:48

В Одессе подростки устроили пьянку на кладбище Видео

21:46

Президент РФ впервые высказался о форме сборной Украины на Евро-2020

21:16

Ученые узнали, как еда в тишине влияет на выбор еды Видео

21:14

Украину ждет аномально холодная зима - климатолог Видео

21:04

Кулеба поведал, при каком условии Путин "быстро уберется с Донбасса"

20:47

"Дьявольское" солнечное затмение 10 июня 2021 года: астролог предупредил об угрозе "большой воды"

20:31

"Ракеты долетят до Москвы за 7 минут": Путин испугался вступления Украины в НАТО Видео

Реклама
20:31

Путин взбесился из-за закона Зеленского о коренных народах Украины

20:17

В Украину приехали флагманы ASUS: один компактный, а второй с флип-камерой Видео

20:16

Пленки Медведчука-Порошенко: почему вопросов больше, чем ответов мнение

20:12

Названы две привычки, которые молниеносно делают вас полнее Видео

19:54

Ученые научились определять, у каких женщин будет смертельно опасная беременность Видео

19:53

В Офисе президента сделали заявление перед встречей Байдена и Путина Видео

19:50

Кулеба оценил риски отказа Германии продавать Украине оружие

19:29

В Германии обнадежили Украину заявлением о Северном потоке-2 Видео

19:28

Названы симптомы выгорания: что с ними делать Видео

18:37

Состоялся официальный анонс Battlefield 2042: трейлер, скриншоты и дата выхода Фото Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять