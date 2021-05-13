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Макаревич высказался, чей борщ и сравнил его с польской водкой

13 мая 2021, 22:28
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Известный российский музыкант находится с гастролями в Украине. Он уверен, что борщ не может считаться исключительно украинским блюдом.

Макаревич
Макаревич высказался о том, чей борщ / УНИАН

Российский музыкант Андрей Макаревич заявил о том, что борщ не может считаться исключительно украинским блюдом, поскольку является очень древним блюдом, пишут Факты.

Объясняя свою позицию, Макаревич задал вопрос: "Как вы думаете, когда Русь называлась Киевской, но при этом была Русью, борщ уже был?".

"Я думаю, что борщ – это очень древнее блюдо. Его делают и в Сибири, и в Краснодарском крае, и в Украине, и в Беларуси. Он везде немного разный и чем-то отличается. Кто-то его делает из свинины, кто-то из баранины, белых грибов или вегетарианский", - объяснился он.

При этом музыкант сравнил украинский борщ с польской водкой.

"Это как говорят, что поляки придумали водку, но это же не они сделали. Понимаете? Разве это главное?" – сказал он.

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Макаревич также подчеркнул – хорошо, хорошо, когда страну узнают по блюду, "однако кричать о том, что вы первые в мире - не нужно".

"Ну первые, а если вторые? Кто это считал и что это меняет? Это ведь не спорт и не забег на длинную дистанцию. Тысячу лет это было в Украине, но тогда ее еще не было. Мы жили вообще в других условиях, а борщ был", - заключил он.

Андрей Макаревич борщ новости Украины
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