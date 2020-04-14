"Нужно было купить": Макаревич резко высказался об аннексии Крыма

Андрей Макаревич считает, что Россия должна была купить Крым у Украины / Фото: ivona.bigmir.net

Известный российский музыкант сделал неожиданное заявление об аннексии Россией украинского Крыма.

Как заявил артист в интервью изданию Эхо Москвы, аннексия Крыма очень дорого стоила России, и если полуостров ей на самом деле очень нужен был, то она могла его просто купить, а не воровать.

"Если так был необходим Крым, вот уж настолько необходим, что жить без него Россия не могла, можно было найти другие пути. Да купить его. Договориться, купить, я грубо говорю, но найти способ. Вообще-то договариваются как-то дипломаты, страны... И я бы туда с удовольствием ездил... Украсть – плохо, а купить – хорошо", – отметил музыкант.

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Музыкант отметил, что имеет принципиальную позицию по территории Крыма, с которой в 2014 году "получилась не очень красивая история". Он добавил, что определенная вина за произошедшее лежит и на самих крымчанах.

"Если это сделано действительно, как нам объясняют, по их желанию, подавляющего числа населения, это все равно не совсем правильно. Потому что существуют законы, существуют международные договоренности... Изначально постановка вопроса неправильная", – подчеркнул Макаревич.

Как ранее писал Главред, бывший игрок киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев ответил на вопрос о президенте России Владимире Путине.

"Что мне нравится в Путине — так это то, что в России есть спорт. Развиты все виды. А на Украине этого нет. Был футбол, и то его убили и загубили", - подчеркнул он в интервью sport24.ru.

Также напомним, Сергей Шнуров раскритиковал Путина и обратил внимание россиян на абсурдность его поступков, от души срифмовав матов в свой стих.