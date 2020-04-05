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Огонь по спецназу ФСБ: диверсанты ВСУ устроили рейд в Крым перед визитом Путина - журналист

5 апреля 2020, 17:30

В рейде в аннексированный Крым участвовали пятеро украинских диверсантов.

Взорванное в Киеве авто Кирилла Буданова / Фейсбук Ю.Бутусова

Офицер Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов участвовал в рейде спецназа ГУР МО в Крым в 2016 году накануне визита на полуостров Владимира Путина.

В 2018-ом году на росТВ вышел сюжет, где утверждалось: офицеры украинской военной разведки Максим Шаповал, Александр Громов и Кирилл Буданов причастны к спецоперации на территории аннексированного Крыма в районе Армянска в августе 2016-го года, напомнил журналист Юрий Бутусов.

Он подчеркнул, что начальник диверсионного управления ГУР МО Максим Шаповал был подорван в июне 2017-го радиоуправляемой миной, и по такому же сценарию должны были убить Буданова, но террорист, устанавливавший мину, подорвался сам.

В материалах российского суда подчеркивалось, что в ходе рейда в Крым пятеро украинских диверсантов, разбившись на две группы (из двух и трех человек), ⁠пересекли границу по морю и высадились в районе крымского села Рисовое ⁠в ночь на 7 августа 2016 года.

По данным суда, якобы группу диверсантов у кладбища села Суворово на машине Dodge Caravan должен был встречать гражданин Украины Андрей Захтей, который затем должен был доставить украинских диверсантов по маршруту, он был нанят водителем, целей и задач операции не знал. Однако в результате предательства, в машине Захтея украинских диверсантов ждала засада.

В захвате украинцев участвовал спецназ ФСБ Вымпел во главе с подполковником Романом Каменевым. В ходе захвата завязался бой, однако российские оккупанты оказались под перекрестным огнем как минимум с трех сторон.

/ Фейсбук Ю.Бутусова

"Подполковника Романа Каменева убили на месте. Прапорщик Сергей Волков был ранен в обе ноги. Он откатился в овраг, получил еще одну пулю — в грудь, но все же запустил сигнальную ракету. Единственный оставшийся в строю спецназовец, лейтенант Николай Ващенко, начал отстреливаться (настоящие имена Волкова и Ващенко засекречены, в материалах дела указаны лишь псевдонимы). В этот момент на кладбище вылетел синий минивэн Volkswagen. Машину обстреляли по дороге, но она не остановилась, продолжая прорываться к первой группе. Из автомобиля высыпали четверо бойцов ФСБ. Они заняли круговую оборону, но огонь уже начал стихать: противник стремительно отступал. Весь бой занял не больше пяти минут", - говорится в материалах дела.

В результате украинские диверсанты вырвались из засады, а широкомасштабная операция РФ по их поиску и захвату не дала результатов.

Несмотря на облаву, диверсионная группа сумела пробраться на самый север Крыма к технологической дамбе через залив Сиваш и и ночью с 7 на 8 августа украинские диверсанты пошли на прорыв.

"Ночью диверсанты сумели пробраться мимо российских военных, однако при выходе на дамбу их обнаружил часовой - водитель БМД ефрейтор Семен Сычев. Украинцы открыли огонь, Сычев был убит, а еще несколько российских десантников ранено. Диверсанты установили на дамбе мину, чтобы сорвать возможное преследование боевой техники, а сами бегом по дамбе сумели без потерь прорваться в Украину", - подчеркнул Бутусов.

Он добавил, что украинские официальные источники опровергают бои в Крыму диверсантов ГУР МО, но россияне, судя по покушению на Шаповала и на Буданова, считают иначе.

Напомним в 2017 году в Соломенском районе Киева подорвали Mercedes, погиб генерал-майор Главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал, произошедшее признали терактом.

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