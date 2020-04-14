"Крым – это Россия": Алиев рассказал, что ему нравится в Путине

Александр Алиев / iSport.ua

Бывший игрок киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев ответил на вопрос о президенте России Владимире Путине.

"Что мне нравится в Путине — так это то, что в России есть спорт. Развиты все виды. А на Украине этого нет. Был футбол, и то его убили и загубили", - подчеркнул он в интервью sport24.ru.

В то же время бывшая звезда киевского Динамо прокомментировал ситуацию вокруг аннексии Россией Крымского полуострова.

"Когда я приехал в Украину, он был украинским. Сейчас — это Россия. Но крымчане были и останутся для меня украинцами. Где-то я смотрю новости, где крымчане жалуются. Но, сами понимаете, по телевизору все могут говорить… Хорошего не услышишь, всегда что-то плохо", - отметил он.

Читайте также"Сказочный долбоклюй": в Сети разнесли "гаденыша" Алиева, нахамившего копамОбратим внимание, что в том же интервью Алиев сделал прямо противоположное заявление о принадлежности Крыма.

"Я приехал в молодости на Украину и, помню, ездил на сборы с киевским Динамо в Ялту. Тогда существовала команда Таврия из Симферополя — они играли в чемпионате Украины. Крым — это Украина. Хочу, чтобы братские народы России и Украины жили так же, как это было до 2013 года. Чтобы мы дружили и хорошо ладили, для меня это важно.

Вернуть Крым Украине? Это президенты должны между собой договариваться. То, что мы видим по телевизору, что там Порошенко обвиняют… Никто ничего не знает. Если бы люди знали правду, то все бы давно решилось. И никто бы не забирал у нас Крым, все было бы нормально", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Алиев заподозрил у себя коронавирус после прогулки на улице.