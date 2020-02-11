Раскрыт секрет гуцульского борща

Гуцульский борщ готовится на телятине двух видов, выяснил Евгений Клопотенко / Скриншот

Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко узнал, как варить борщ, но не тот, который мы привыкли есть обычно, а гуцульский вариант этого блюда.

Секрет гуцульского борща заключается в том, что каждая смесь должна быть отдельно приготовлена и отдельно поставлена в печь, рассказала Клопотенко жительница села Топильче Ивано-Франковской области, говорится в сюжете ТСН.

Собеседница поделилась, что борщ гуцульский готовят на телятине двух видов - свежая и буженина (запеченное мясо с солью и перцем).

"Секрет гуцульского борща в том, что каждая смесь должна быть отдельно приготовлена и отдельно поставлена в печь. И когда оно все там испечется, все нужно в один большой горшок всыпать и еще раз запечь", - сообщила она.

Женщина сказала, что перед тем, как все класть в печь, нужно положить сверху гуслянку - зимнее молоко, кисломолочный гуцульский продукт, который похож на йогурт.

Гуцульский борщ, рецепт

Гуцульский борщ варят из двух видов свеклы - обычной и кормовой. Красная свекла дает красный цвет, а кормовая делает блюдо сладким.

"Без белой свеклы борщ вкусным не будет", - сказала местная жительница.

Картофель для гуцульского борща не нарезают. Томатную пасту и помидоры в борщ не добавляют.

Сначала нужно уложить в емкость очищенный и вымытый картофель, потом - нарезанную соломкой белую свеклу, красную свеклу, нарезанную телятину, а сверху - буженину.

После этого ингредиенты заливают водой и все ставят в печь. Борщ оставляют в печи на целую ночь, он должен млеть. Блюдо подают на следующий день - на обед.

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