Борщ украинский с мясом или постный: как сварить вкусный борщ

Главред объяснил, как сварить борщ / Facebook.com

Борщ: история блюда

Точно неизвестно, когда и где было придумано блюдо борщ. Одна из самых популярных версий заключается в том, что борщ приготовили впервые в XIV веке на территориях, которые когда-то входили в состав Киевской Руси.

Между тем авторство блюда приписывают себе и литовцы, молдаване, румыны и поляки.

Считается, что само слово "борщ" могло произойти от растения борщевик, которое для приготовления супа использовали крестьяне.

Главред назвал рецепт украинского борща с фасолью, постного борща, а также объяснил, как сварить вкусный борщ в мультиварке.

Рецепт украинского борща

Борщ украинский с фасолью

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить борщ с фасолью: 250 граммов свиных ребрышек, 2 луковицы, 4 средние картофелины, 0,7 стакана фасоли, 1 большая свекла, 2 средние морковки, 300 граммов капусты, 4 зубчика чеснока, 30 граммов томатной пасты, 2 столовые ложки яблочного уксуса, 1 чайная ложка сахара, растительное масло и лавровый лист, перец черный молотый, соль — по вкусу.

Как приготовить борщ

Перед тем, как готовить борщ, фасоль замочите на 5 часов в холодной воде. Наберите в 3-литровую кастрюлю 1,5 литра холодной воды, положите ребрышки и варите бульон.Нарежьте картофель средним кубиком, а лук — мелким кубиком.

Морковь, свеклу и капусту порежьте соломкой, а чеснок — мелко порубите. После того, как бульон закипит, и вы снимете шум, положите фасоль (приблизительно через 30 минут после начала варки).

Как сделать заправку для борща

На раскаленную сковороду налейте немного растительного масла, потом высыпьте лук и обжарьте его до золотистого цвета. После этого добавьте морковь и тоже обжаривайте, пока она не подзолотится. Приготовленные овощи уберите со сковороды.

Читайте такжеКак приготовить солянку: лучшие рецепты солянкиСнова налейте на сковороду немного растительного масла и положите свеклу. Обжарьте свеклу 2-3 минуты, добавьте уксус и тушите 5 минут на небольшом огне, постоянно помешивая.

После добавления уксуса в сковороду будут выделяться пары, не вдыхайте их.Наберите из кастрюли полстакана бульона, добавьте в свеклу, все перемешайте, сделайте огонь еще меньше, накройте сковороду крышкой и тушите овощ около 5 минут.

Когда свекла протушится, добавьте в нее обжаренные лук и морковь, все перемешайте и добавьте к ингредиентам томатную пасту и все смешайте. Через 2 минуты добавьте к овощам сахар, молотый перец, соль, 2 лавровых листа, перемешайте ингредиенты и еще немного протушите, а потом выньте лаврушку.

Как сварить борщ

Вытащите мясо из бульона, отделите его от кости и порежьте крупными кубиками. Бульона стало меньше, но он концентрированный, поэтому, нужно добавить в кастрюлю воду, чтобы украинский борщ получился не слишком густым. Влейте в бульон воду и доведите до кипения.

Потом положите в бульон мясо и картофель. Когда картофель будет почти готов, положите в бульон капусту (добавляется за 5-10 минут до конца приготовления борща). Доведите борщ украинский до кипения, добавьте заправку, все хорошо перемешайте, доведите до кипения, положите соль и перец по вкусу, а также измельченный чеснок. Потом выключите украинский борщ и оставьте настояться минимум на 30 минут.

Постный борщ

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить постный борщ: 2,5 литра воды, 300 граммов консервированной фасоли в томатом соусе, 2 небольшие отваренные свеклы, 3 картофелины, 2 средние морковки, 2 луковицы, сок половины лимона, 3 столовые ложки томатной пасты, 1 чайная ложка сахара, сметана, чеснок, укроп, соль, перец черный горошком, перец черный молотый, лавровый лист, пучок петрушки, растительное масло.

Как готовить борщ постный

Налейте воду в небольшую кастрюлю, добавьте 0,5 чайной ложки соли, положите 1 очищенную морковку, 1 луковицу, перец черный горошком и пучок петрушки. Варите бульон после закипания 25 минут. За 5 минут до конца приготовления добавьте лавровый лист, а потом выньте.

Читайте такжеРыбные котлеты: самые вкусные рецепты котлет из разной рыбыНатрите свеклу на крупной терке. Натертую свеклу полейте 3 столовыми ложками лимонного сока и все перемешайте.

Порежьте лук полукольцами, а потом еще раз разрежьте пополам. Нарежьте морковку соломкой. После этого порежьте картофель мелким кубиком.

Когда овощной бульон на постный борщ сварится, — достаньте из него все овощи зелень. Дайте бульону остыть. После того, как бульон на постный борщ остынет, посолите его (должен быть немного недосоленным) и добавьте картофель. Когда картофель сварится, положите в бульон фасоль.

Как сделать заправку для постного борща

Разогрейте сковороду, налейте немного растительного масла, положите нарезанный лук и морковь, все посолите и поперчите и пассируйте практически до готовности моркови. Потом добавьте на сковороду томатную пасту, чайную ложку сахара, все перемешайте, положите свеклу (оставьте 1 столовую ложку свеклы), влейте немного бульона, сделайте маленький огонь и тушите ингредиенты около 5 минут.

Пересыпьте заправку в бульон, доведите постный борщ до кипения, добавьте соль и перец и выключите огонь. Уберите кастрюлю с плиты и дайте блюду настояться около 15 минут.

Как приготовить соус к постному борщу

Три зубчика чеснока пропустите через чеснокодавку, а также мелко порубите укроп. Положите в миску несколько столовых ложек сметаны, добавьте туда 1 столовую ложку с горкой свеклы, немного соли и перца черного молотого, чеснок, укроп и все тщательно перемешайте. При подаче в тарелку постного борща положите ложку соуса.

Борщ в мультиварке

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить борщ в мультиварке: 300 граммов свинины, 2 крупные свеклы, 300 миллилитров томатного сока, 1 морковка, 1 луковица, 2-3 картофелины, 100 граммов фасоли (перед приготовлением замочите на 5 часов в холодной воде), 300 граммов капусты, растительное масло и соль, перец, зелень — по вкусу.

Как приготовить борщ в мультиварке

Натрите морковь на крупной терке, нарежьте лук мелким кубиком и порубите чеснок. Свеклу тоже натрите на крупной терке, а картофель порежьте небольшими кубиками. Налейте растительное масло в мультиварку, добавьте морковь и лук, все перемешайте и поставьте мультиварку на режим "Выпечка/Жарка" на 5 минут.

Порежьте мясо небольшими кубиками, добавьте к овощам, все смешайте и отправьте готовиться в мультиварку в режиме "Выпечка/Жарка" еще 5 минут. После этого добавьте к ингредиентам свеклу, снова все перемешайте и еще 10 минут готовьте, используя тот же режим.

Читайте такжеТушеная капуста: самые аппетитные рецептыПозже добавьте к ингредиентам томатный сок, фасоль, картофель и около 2 литров воды, все тщательно перемешайте и оправьте в мультиварку готовиться в режиме "Тушения" на 1,5 часа.

За 5-10 минут до конца приготовления добавьте капусту. Также за 10 минут до конца приготовления положите лавровый лист, соль и перец — по вкусу. Потом выньте лаврушку. Дайте готовому борщу настояться.