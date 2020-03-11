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Врач рассказала о пользе борща: почему после блюда бросает в жар

11 марта 2020, 03:20

Правильный борщ можно считать лечебно-профилактическим продуктом, отметила диетолог.

Врач сказала, что правильно приготовленный борщ – суперполезный продукт
Правильно приготовленный борщ – суперполезный продукт, сказала врач / Скриншот з instagram.com/maria_recipe

Правильно приготовленный борщ полезен для здоровья, если после употребления блюда бросает в жар – значит улучшается кровообращение.

Правильный борщ – это суперполезный продукт, рассказала врач-диетолог Оксана Скиталинская на чате в Главреде.

По ее словам, если в блюдо добавить ложку сметаны нормальной жидкости, она будет способствовать лучшему усвоению всех каротиноидов – полезных веществ, которые содержатся в моркови, свекле и в петрушке.

"Правильно приготовленный борщ содержит такое количество биологически активных и многих других полезных веществ, что может считаться лечебно-профилактическим продуктом", – отметила медик.

Правильный борщ – польза для здоровья:

  • Свекла – это источник бетаина и других веществ, полезных для сердца. Если свекла не слишком переварена, она является источником полезного азота, уменьшает риск гипертонической болезни;
  • Свекла имеет сильное антимутогенное, антиканцерогенное и противовоспалительное действие;
  • Капуста, как и все крестоцветные, усиливает способность печени к детоксикации;
  • Термически обработанная морковь является источником легко усваиваемых каротинов, которые полезны для сосудов и кожи. Каротины являются провитамином и в организме превращаются в жирорастворимый витамин А, который может заживлять ранки, укреплять и восстанавливать эпителий;
  • Добавленный в конце приготовления чеснок является источником фитонцидов и обладает антиканцерогенным, противовоспалительным свойствами, а также является источником пребиотиков, то есть питает полезные бактерии;
  • Качественная томатная паста – это источник ликопена;
  • При добавлении в борщ горсти петрушки, укропа, блюдо становится источником фолатов, источником биологически активных веществ, в частности, апигинина, который содержится в петрушке и усиливает способность клеток к самоочищению.

Ранее Оксана Скиталинская говорила, что правильно приготовленные супы не должны быть зажаренными, в них не должно быть много жира. Диетолог добавила, что полезные супы должны быть густыми, как рагу, не переваренными, то есть овощи нужно сварить до состояния al dente.

борщ диетолог Оксана Скиталинская
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