Врач рассказала о пользе борща: почему после блюда бросает в жар

Правильно приготовленный борщ – суперполезный продукт, сказала врач / Скриншот з instagram.com/maria_recipe

Правильно приготовленный борщ полезен для здоровья, если после употребления блюда бросает в жар – значит улучшается кровообращение.

Правильный борщ – это суперполезный продукт, рассказала врач-диетолог Оксана Скиталинская на чате в Главреде.

По ее словам, если в блюдо добавить ложку сметаны нормальной жидкости, она будет способствовать лучшему усвоению всех каротиноидов – полезных веществ, которые содержатся в моркови, свекле и в петрушке.

"Правильно приготовленный борщ содержит такое количество биологически активных и многих других полезных веществ, что может считаться лечебно-профилактическим продуктом", – отметила медик.

Правильный борщ – польза для здоровья:

Свекла – это источник бетаина и других веществ, полезных для сердца. Если свекла не слишком переварена, она является источником полезного азота, уменьшает риск гипертонической болезни;

Свекла имеет сильное антимутогенное, антиканцерогенное и противовоспалительное действие;

Капуста, как и все крестоцветные, усиливает способность печени к детоксикации;

Термически обработанная морковь является источником легко усваиваемых каротинов, которые полезны для сосудов и кожи. Каротины являются провитамином и в организме превращаются в жирорастворимый витамин А, который может заживлять ранки, укреплять и восстанавливать эпителий;

Добавленный в конце приготовления чеснок является источником фитонцидов и обладает антиканцерогенным, противовоспалительным свойствами, а также является источником пребиотиков, то есть питает полезные бактерии;

Качественная томатная паста – это источник ликопена;

При добавлении в борщ горсти петрушки, укропа, блюдо становится источником фолатов, источником биологически активных веществ, в частности, апигинина, который содержится в петрушке и усиливает способность клеток к самоочищению.

Ранее Оксана Скиталинская говорила, что правильно приготовленные супы не должны быть зажаренными, в них не должно быть много жира. Диетолог добавила, что полезные супы должны быть густыми, как рагу, не переваренными, то есть овощи нужно сварить до состояния al dente.