"Хотят уничтожить": названы места в Украине, которые РФ будет бомбить

Какие места Украины оккупанты хотят обстрелять с новой силой.

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Прогноз новых ударов по Украине / Коллаж Главред, фото ГСЧС, Ангелина Вакулина

В этом материале:

Какие места в Украине могут быть под ударом РФ

Россия готовит удары по многим городам

Войска РФ хотят уничтожить новые места Украины. Как говорит астролог Ангелина Вакулина в своем прогнозе, РФ не прекратит удары по нашей стране.

"Впереди не спокойные и бессонные ночи для всей страны. Спускайтесь в укрытия обязательно", - говорит астролог, передает Главред.

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По словам астролога, оккупанты готовят удары по Украине.

"Университеты, музеи, институты. Также очень старые архитектурные здания. Оккупанты готовят удары в эти места", - говорит в прогнозе Вакулина.

Также астролог предупредила, что Россия готовит удары по многим городам.

Могут пострадать многоэтажные дома, ТРЦ, большие парковки, медучереждения(поликлиники, больницы, госпитали)", - предупредила астролог.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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