Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

"Хотят уничтожить": названы места в Украине, которые РФ будет бомбить

Мария Тупик
12 апреля 2025, 12:47
422
Какие места Украины оккупанты хотят обстрелять с новой силой.
Прогноз новых ударов по Украине
Прогноз новых ударов по Украине / Коллаж Главред, фото ГСЧС, Ангелина Вакулина

В этом материале:

  • Какие места в Украине могут быть под ударом РФ
  • Россия готовит удары по многим городам

Войска РФ хотят уничтожить новые места Украины. Как говорит астролог Ангелина Вакулина в своем прогнозе, РФ не прекратит удары по нашей стране.

"Впереди не спокойные и бессонные ночи для всей страны. Спускайтесь в укрытия обязательно", - говорит астролог, передает Главред.

видео дня

По словам астролога, оккупанты готовят удары по Украине.

"Университеты, музеи, институты. Также очень старые архитектурные здания. Оккупанты готовят удары в эти места", - говорит в прогнозе Вакулина.

Также астролог предупредила, что Россия готовит удары по многим городам.

Могут пострадать многоэтажные дома, ТРЦ, большие парковки, медучереждения(поликлиники, больницы, госпитали)", - предупредила астролог.

Кто такая Ангелина Вакулина

Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине астролог астрология астрологический прогноз
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Ему было всего 26: на F-16 во время выполнения боевого задания погиб герой

Ему было всего 26: на F-16 во время выполнения боевого задания погиб герой

14:27Украина
Танки, БТР, десятки солдат в золу: ВСУ "стеной" дронов разгромили РФ на Донбассе

Танки, БТР, десятки солдат в золу: ВСУ "стеной" дронов разгромили РФ на Донбассе

14:07Война
"Трамп является самым лучшим шансом на мир в Украине": Дуда сделал заявление о конце войны

"Трамп является самым лучшим шансом на мир в Украине": Дуда сделал заявление о конце войны

13:58Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Это когда такие правила появились?": люди недовольны "новшеством" ПриватБанка

"Это когда такие правила появились?": люди недовольны "новшеством" ПриватБанка

Вновь влупил почти 8-балльный шторм: Украину атаковала усиленная магнитная буря

Вновь влупил почти 8-балльный шторм: Украину атаковала усиленная магнитная буря

Стареют, как изысканное вино: 3 знака зодиака, которые с возрастом только хорошеют

Стареют, как изысканное вино: 3 знака зодиака, которые с возрастом только хорошеют

4 зодиака зодиака, которым нереально повезет до конца апреля

4 зодиака зодиака, которым нереально повезет до конца апреля

Слизни убегут сами: садовница раскрыла бабушкин хитрый метод защиты растений

Слизни убегут сами: садовница раскрыла бабушкин хитрый метод защиты растений

Последние новости

14:27

Ему было всего 26: на F-16 во время выполнения боевого задания погиб герой

14:18

В Украине неожиданно подешевел популярный продукт: какая цена теперь

14:11

Рассекречено второе название Киева: историк раскрыл, как называлась столица УкраиныВидео

14:07

Танки, БТР, десятки солдат в золу: ВСУ "стеной" дронов разгромили РФ на Донбассе

13:58

"Трамп является самым лучшим шансом на мир в Украине": Дуда сделал заявление о конце войны

Украину атакует необычная погода: синоптик сообщила о резкой смене погодыУкраину атакует необычная погода: синоптик сообщила о резкой смене погоды
13:41

Шикарная закуска всего из 4 яиц: бомба рецепт на Пасху 2025

13:33

"Стремно идти к врачу": Цимбалюк назвал свой диагноз

13:30

Что означает дорожный знак похожий на ветку камыша: водители будут удивлены

13:13

Как избавиться от горечи зеленого лука: неожиданный лайфхак исправит вкус блюда

Реклама
12:59

Пересекли черту в 100 грн за десяток: цены на популярный продукт бьют рекорды

12:47

"Хотят уничтожить": названы места в Украине, которые РФ будет бомбить

12:43

РФ готовит новое полномасштабное наступление: генерал сказал, что стоит делать Украине

12:35

Король Чарльз проговорился, сколько ему осталось жить

12:30

Подготовка началась: оккупанты хотят возобновить штурмы на важном направлении

12:24

Надвигается жара: синоптик назвала дату очень резкого потепления в Украине

12:21

Друзья и враги в саду: что нельзя сажать рядом с вишней и какое соседство любит сливаВидео

12:05

Шумная компания не по душе: ТОП-3 знака зодиака, которые счастливы в одиночестве

11:41

Хотят взять под контроль украинский газопровод: названы новые требования США

11:14

Какое простое действие надо сделать, чтобы крысы и мыши не попали в дом: эксперт объяснил

10:45

Пенсии в Украине выросли почти на 10%: сколько будут платить в апреле

Реклама
10:25

Штрафы до 800 000 гривен и переход на наличные. Чего ждать украинцам от налогов на продажу на OLX

10:07

Есть разрушения и раненые в 5 областях: какие последствия ночного удара дроновФото

09:48

Прорыв РФ в Сумской области: известно, есть ли у оккупантов шансы на успех

09:45

Роскошный сад гарантирован: названы лучшие растения для посадки вдоль дорожек

08:55

"Я не имел в виду раздел Украины": Келлог опроверг свое скандальное заявление

08:50

Не пойдет на компромисс: в ISW сказали, какие территории Путин хочет "присвоить"

08:10

Как Китай может "сделать" Трампамнение

07:44

РФ ночью ударила по Киеву: разрушен дом, в двух районах вспыхнули пожарыФото

07:10

Где 3 различия между детьми: лишь единицы найдут их за 21 секунду

06:20

На магазинную больше не посмотрите: простой рецепт домашней французской горчицы

06:10

Как готовится сделка РФ-СШАмнение

05:50

Супертест на IQ: найдите четыре яблока в листве за 5 секунд

05:20

Что такое "катма": лишь единицы знают правильное значение словаВидео

04:30

Можно ли святить только верхушки куличей: ответ священника

03:56

Лазарева суббота 2025: что категорически нельзя делать 12 апреля

03:33

Гороскоп на завтра 13 апреля: Козерогам - прибыль, Рыбам - приятные новости

02:37

РФ нацелилась на три области Украины: тревожный прогноз генерала ВСУ

02:36

Лунный календарь на 12 апреля: что может добавить проблем в этот день

02:18

Что можно сделать из старого дивана: самые практичные советы

01:38

4 зодиака зодиака, которым нереально повезет до конца апреля

Реклама
00:48

Садоводов призвали посыпать газоны сахаром: эффект впечатляет

00:32

У Трампа придумали, как разделить Украину - появилась карта

11 апреля, пятница
23:55

"Самое быстрое завершение войны": у Трампа хотят отдать Путину много украинских земель

23:43

Даже почва не понадобится: как вырастить "бесконечный" лук из остатковВидео

23:26

В 6 раз выше, чем в прошлом году: украинцам накрутили цены на популярный овощ

22:38

Сильные метели и настоящие сугробы: в двух областях будет бушевать шторм

21:58

Вкладка в бутылке масла имеет секретное назначение: Сеть взбудоражило открытиеВидео

21:51

Анна Кошмал показала дочку: как выглядит малышка

21:38

Вымогательство чистой воды: СМИ узнали детали новой сделки США и Украины

21:03

Стареют, как изысканное вино: 3 знака зодиака, которые с возрастом только хорошеют

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять