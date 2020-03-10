Диетолог сказала, какой суп полезный

Суп полезный, в частности, если не зараженный, сообщила диетолог / Скриншот с instagram.com/kseniaksenia2012

Врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что правильно приготовленные супы – не зажаренные, не содержат много жира, густые, как рагу, не переваренные, то есть овощи сварены до состояния al dente, однозначно полезны.

Такие супы являются источником клетчатки и калия, который полезен для сосудов и сердца, рассказала эксперт во время чата на Главреде.

Эксперт отметила, что есть много овощей, которые далеко не все могут есть в сыром виде, например, капуста, морковь, а после приготовления они легко усваиваются.

"Они (супы – Ред.) являются источником калия, которые полезны для сердца, сосудов. Они также являются источником нежной клетчатки, которая нормализует работу кишечника, является хорошим источником питания для наших кишечных бактерий", – сказала медик.

Ранее диетолог Екатерина Павлова говорила, что супы не являются обязательной составляющей здорового питания. Эксперт также сказала, что в овощном отваре содержится очень много витаминов и микроэлементов.