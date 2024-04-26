Убийство полицейского на Винничине: подозреваемым помогали бежать двое военных

Один из военных передал авто для побега за границу, а другой - поехал забрать загранпаспорта и мобильный телефон, которые в дальнейшем передал нападавшим.

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Разоблачены военные, которые помогали скрываться подозреваемым в убийстве Максима Зарецкого / Коллаж: Главред, фото:t.me/mvs_ukraine, t.me/pgo_gov_ua

Работники Государственного бюро расследований разоблачили двух военных, которые помогали скрываться подозреваемым в расстреле полицейских в Винницкой области. Один из них уже задержан.

"20 апреля 2024 года, после трагического события, нападавшие решили бежать за границу и обратились за помощью к знакомым военнослужащим. Один из них также самовольно покинул воинскую часть в Одесской области", - сообщает пресс-служба ГБР.

Несмотря на то, что общественности уже было известно, что отца и сына разыскивают за убийство правоохранителя, фигуранты решили помочь подозреваемым.

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В частности, один из них передал авто для побега за границу, а другой - поехал забрать загранпаспорта и мобильный телефон, которые в дальнейшем передал нападавшим.

24 апреля 2024 года ГБР задержало одного из военнослужащих, который способствовал побегу подозреваемых и самовольно покинул воинскую часть.

За сокрытие тяжкого преступления военнослужащему сообщили о подозрении. Другому военному, который самовольно оставил воинскую часть, сообщили о подозрении по ч.5 ст.407 УК Украины.

В уголовном производстве правоохранители провели обыски по адресам фигурантов дела и других лиц, которые помогали нападавшим сбежать за границу и оказывали первую медицинскую помощь. Были изъяты телефоны, с помощью которых подозреваемые держали связь с нападавшими.

В Офисе генпрокурора сообщили, что сейчас готовится ходатайство в суд об избрании задержанному подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Убийство полицейского в Винницкой области - главные новости по теме

В ночь на 20 апреля произошла стрельба в Гайсинском районе Винницкой области. Двое мужчин открыли стрельбу по полицейским в тот момент, когда правоохранители остановили их для проверки документов. В результате стрельбы был погиб 20-летний полицейский, его напарник был ранен.

Позже Командование Сухопутных войск ВСУ официально подтвердило, что к убийству 20-летнего полицейского Максима Зарецкого в Винницкой области причастны военнослужащие одной из воинских частей.

20 апреля стало известно о том, что правоохранители нашли авто военных с боеприпасами. В машине также находились вещи, в которых были подозреваемые. На них были следы крови.

21 апреля были задержаны подозреваемые в нападении на полицейских в Винницкой области, в результате которого один правоохранитель погиб, а другой получил ранения. Злоумышленники - двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области - задержаны при силовой поддержке спецподразделения КОРД.

Подозреваемому в убийстве полицейского Валерию Василаке избрали меру пресечения. Винницкий городской суд отправил его на два месяца под стражу без права выйти под залог.

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