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Убийство полицейского в Винницкой области: в ВСУ подтвердили причастность военных

Ангелина Подвысоцкая
20 апреля 2024, 15:32обновлено 20 апреля, 16:03
Командование Сухопутных войск ВСУ официально подтвердило, что на видео с убийством полицейского присутствуют военнослужащие одной из частей.
убийство полицейского в Винницкой области
Военные одной из частей причастны к убийству полицейского в Винницкой области / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Нацполиция Украины

К убийству 20-летнего полицейского Максима Зарецкого в Винницкой области причастны военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск ВСУ. Это официально подтвердило командование Сухопутных войск.

Этих людей заметили на видео, которое распространяется в соцсетях и медиа.

"На видео, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Командование Сухопутных войск окажет максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании в убийстве полицейского", - говорится в сообщении.

видео дня
убийство полицейского
Военные причастны к убийству полицейского в Винницкой области / фото: скриншот

Убийство военного в Винницкой области - главные новости по теме

В ночь на 20 апреля произошла стрельба в Гайсинском районе Винницкой области. Двое мужчин ездили на темной машине и открыли стрельбу по полицейским в тот момент, когда правоохранители остановили их для проверки документов. В результате стрельбы был погиб 20-летний полицейский, его напарник был ранен.

"Максиму было 20 лет. С 2021 года он учился в Национальной академии внутренних дел и полтора года преданно служил в секторе реагирования патрульной полиции. Без единственного сына остались родители мужчины. Он был патриотом, надежным товарищем, добросовестным и преданным делу правоохранителем. Коллектив Национальной полиции выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего полицейского", - отметили в нацполиции.

В Сети появилось видео с камер наблюдения на одной из заправок. Там и были замечены подозреваемые.

Смотрите видео из камер наблюдения с подозреваемыми в убийстве полицейского:

Расстрел полицейский в Винницкой области
Военные одной из частей причастны к убийству полицейского в Винницкой области / скрин

Позже правоохранители опубликовали видео с бодикамер полицейского, которое было снято во время убийства.

Осторожно! На видео есть сцены убийства. Кадры 18+

Смотрите видео из бодикамер во время убийства полицейского:

убийство полицейского в Винницкой области
Военные одной из частей причастны к убийству полицейского в Винницкой области / фото: скриншот

Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу в США - погибли 22 человека, 60 - получили ранения. Стрельба велась в трех разных точках города.

Также ранее сообщалось, что в РФ восьмиклассница устроила стрельбу в школе и покончила с собой. Девочка спрятала ружье в тубусе и пронесла в класс. Известно, что над ней издевались одноклассники.

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полиция Винницкая область Сухопутные войска убийство
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