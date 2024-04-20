Убийство полицейского в Винницкой области: в ВСУ подтвердили причастность военных

К убийству 20-летнего полицейского Максима Зарецкого в Винницкой области причастны военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск ВСУ. Это официально подтвердило командование Сухопутных войск.
Этих людей заметили на видео, которое распространяется в соцсетях и медиа.
"На видео, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Командование Сухопутных войск окажет максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании в убийстве полицейского", - говорится в сообщении.видео дня
Убийство военного в Винницкой области - главные новости по теме
В ночь на 20 апреля произошла стрельба в Гайсинском районе Винницкой области. Двое мужчин ездили на темной машине и открыли стрельбу по полицейским в тот момент, когда правоохранители остановили их для проверки документов. В результате стрельбы был погиб 20-летний полицейский, его напарник был ранен.
"Максиму было 20 лет. С 2021 года он учился в Национальной академии внутренних дел и полтора года преданно служил в секторе реагирования патрульной полиции. Без единственного сына остались родители мужчины. Он был патриотом, надежным товарищем, добросовестным и преданным делу правоохранителем. Коллектив Национальной полиции выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего полицейского", - отметили в нацполиции.
В Сети появилось видео с камер наблюдения на одной из заправок. Там и были замечены подозреваемые.
Смотрите видео из камер наблюдения с подозреваемыми в убийстве полицейского:
Позже правоохранители опубликовали видео с бодикамер полицейского, которое было снято во время убийства.
Осторожно! На видео есть сцены убийства. Кадры 18+
Смотрите видео из бодикамер во время убийства полицейского:
Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу в США - погибли 22 человека, 60 - получили ранения. Стрельба велась в трех разных точках города.
Также ранее сообщалось, что в РФ восьмиклассница устроила стрельбу в школе и покончила с собой. Девочка спрятала ружье в тубусе и пронесла в класс. Известно, что над ней издевались одноклассники.
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