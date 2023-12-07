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В РФ восьмиклассница устроила стрельбу в школе и покончила с собой

Анна Ярославская
7 декабря 2023, 10:46
Девочка спрятала ружье в тубусе и пронесла в класс. Известно, что над ней издевались одноклассники.

Гимназия №5 в Брянске, скорая помощь
В Брянске ученица восьмого класса расстреляла одноклассников / Коллаж: Главред, фото: росСМИ, pixabay.com

В Брянске ученица восьмого класса пришла в гимназию с охотничьим ружьем отца и устроила стрельбу. Школьница ранила четверых мальчиков, убила одну девочку, а потом застрелилась сама.

Как пишут российские Telegram-каналы, инцидент произошел в гимназии №5. Во время стрельбы погибли два человека, один из которых девушка-стрелок.

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"14-летняя Алина, взяв дома ружье отца, ворвалась в класс во время урока биологии. Она застрелила одноклассницу Марину, ранила четверых мальчиков, а потом застрелилась сама", - пишет ВЧК ОГПУ.

Известно, что школьница стреляла из ружья "Бекас-3". Она спрятала его в тубусе и пронесла в класс.

В Сети публикуют фото Алины, которая устроила стрельбу
В Сети публикуют фото Алины, которая устроила стрельбу / t.me/vchkogpu

По некоторым данным, над девочкой, которая устроила стрельбу, издевались одноклассники.

Отец 14-летней Алины задержан - сменно из его ружья девочка устроила стрельбу в гимназии.

Стрельба в школах в РФ

Утром 11 мая 2021 года в казанской школе №175 ее бывший ученик Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 11 человек, еще 16 - получили ранения.

По факту стрельбы правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ, которая предусматривает пожизненное заключение. При этом самая строгая мера пресечения - это смертная казнь, однако в РФ на нее введен мораторий.

В октябре 2021 года в Пермском крае России 12-летний мальчик устроил стрельбу в школе. Он произвел несколько выстрелов из охотничьего карабина Сайга. Инцидент произошел в поселке Сарс Октябрьского района. Жертв и пострадавших не было.

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новости России Брянск стрельба школа
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