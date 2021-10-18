"В меня вселился Бог!": под Пермью 12-летний мальчик устроил стрельбу в школе

12-летний Дима Губаев устроил стрельбу в школе / t.me/ENews112/

В Пермском крае России 12-летний мальчик устроил стрельбу в школе. Он произвел несколько выстрелов из охотничьего карабина Сайга. Инцидент произошел около восьми утра в понедельник, 18 октября, в школе в поселке Сарс Октябрьского района. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Остановить подростка удалось директору, оружие у него изъяли и позже задержали, сообщает Комсомольская правда.

Мальчик с карабином в руках забежал в свой класс и поставил детей к стене. С криком "Всем стоять!" он сделал один выстрел в стену, а другой – в потолок. После якобы произнес фразу "В меня вселился Бог!".

Услышав звуки стрельбы, учителя заперли другие классы. На крики вышла директор учебного заведения. Она уговорила шестиклассника отдать оружие, а также успокоиться и зайти в ее кабинет.

Читайте также"Расстрел людей - это прикольно": бывшая подружка "пермского стрелка" рассказала об их отношенияхУченик признался, что таким образом якобы "пытался расправиться" с конкретной девочкой, которая его сильно обижала.

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Занятия в школе отменили. Детей сначала эвакуировали на улицу, а позже отправили по домам.

t.me/ENews112/

Тем временем Telegram-канал 112 сообщает, что стрельбу в школе устроил 12-летней Дима Губаев.

"Мальчик украл Сайгу у отца и направился в учебное учреждение. Там он успел дважды выстрелить - в дверь и потолок, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Полицейским он рассказал, что был зол на одноклассников и учителей, а ночью ему "приснился Бог и подсказал, что надо делать". Также шестиклассник объяснил, что карабин принес, чтобы решить вопрос с одноклассницей Дашей Клестовой.

Ранее мальчика характеризовали исключительно с положительной стороны. В момент инцидента он якобы находился в состоянии эмоционального расстройства.

Нападение на университет в Перми 20 сентября

18-летний Тимур Бекмансуров напал на пермский вуз утром 20 сентября. Сначала он открыл огонь по случайному автомобилю и только потом пошел в Пермский университет. Водитель, по которому стрелял Бекмансуров, выжил.

В результате стрельбы в учебном заведении погибли шесть человек. Самого стрелка задержали, он получил серьезные ранения, поэтому его доставили в реанимацию.

Перед нападением в соцсети Бекмансуров поэтапно рассказал, как собирался устроить стрельбу.

В посте говорилось: "Произошедшее не является терактом (по крайней мере с юридической точки зрения). Я не состоял в экстремистских организациях, был не религиозен и аполитичен.Никто не знал о том, что я собирался сделать, все действия я проводил самостоятельно".

Позже стали известны новые подробности о "пермском стрелке". Как рассказал один из соседов Бекмансурова, отец Тимура был наемником, в том числе принимал участие в событиях на Донбассе.

6 октября стало известно, что Бекмансуров, которому провели множество операций, пришел в сознание. Пока что он не может говорить после операции на гортани и общается с помощью записок.