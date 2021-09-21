Бойня в Перми: отец стрелка был наемником, всплыл "украинский след"

Полиция тяжело ранила стрелка на месте преступления / REUTERS

Стали известны новые подробности о 18-летнем Тимуре Бекмансурове, который накануне в ходе стрельбы в Пермском государственном университете расстрелял 6 человек и ранил более 20.

Как рассказал один из соседов Бекмансурова в интервью российскому изданию Znak, отец Тимура был наемником, в том числе принимал участие в событиях на Донбассе.

"Отец Тимура не живет с ними. Вроде бы где-то в Удмуртии. Знаю, что на жизнь зарабатывает войной. Еще с Чеченской войны наемником работал и потом почти по всем горячим точкам воевал, включая Донбасс", - рассказал сосед задержанного.

По его словам, в квартире студента хранились несколько единиц оружия, принадлежавших его отцу, из которых Тимур учился стрелять.

При этом ружье, из которого Бекмансуров расстрелял студентов в университете, было куплено на деньги, которые ему дали родители.

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"Они с одноклассником Володей ездили летом все вместе на полигон пристреливать его", - добавил собеседник.

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Напомним, утром 20 сентября в России в Пермском государственном университете произошла стрельба. В результате стрельбы есть погибшие и пострадавшие.