Люди спасаясь, выпрыгивают из окон: в РФ открыли стрельбу в университете, есть погибшие и раненые

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В российской Перми неизвестный открыл стрельбу в здании Пермского государственного университета.

Как сообщает Интерфакс, в результате стрельбы есть погибшие и пострадавшие.

Преступник, открывший стрельбу в пермском университете забаррикадировался в 8 корпусе, сообщает телеграм-канал 112.

В Пермском университете стрельба из травматического оружия, часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.

В то же время по данным российских правоохранителей, человек стрелял из травматического оружия, есть один пострадавший — ранение в голову, но он находится в сознании. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

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В свою очередь, по данным 360tv, три человека погибли при стрельбе в Перми, ещё двое пострадали.

Кто открыл стрельбу в Пермском университете

По предварительным данным, стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров, сообщают росСМИ.

Тимур Бекмансуров / @112

При этом публикуется фото стрелка.

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