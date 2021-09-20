Люди спасаясь, выпрыгивают из окон: в РФ открыли стрельбу в университете, есть погибшие и раненые

Преступник, открывший стрельбу в пермском университете забаррикадировался в 8 корпусе.
В российской Перми неизвестный открыл стрельбу в здании Пермского государственного университета.
Как сообщает Интерфакс, в результате стрельбы есть погибшие и пострадавшие.
Преступник, открывший стрельбу в пермском университете забаррикадировался в 8 корпусе, сообщает телеграм-канал 112.
В Пермском университете стрельба из травматического оружия, часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
В то же время по данным российских правоохранителей, человек стрелял из травматического оружия, есть один пострадавший — ранение в голову, но он находится в сознании. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.
В свою очередь, по данным 360tv, три человека погибли при стрельбе в Перми, ещё двое пострадали.
Кто открыл стрельбу в Пермском университете
По предварительным данным, стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров, сообщают росСМИ.
При этом публикуется фото стрелка.
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