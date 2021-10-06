"Пермский стрелок" Бекмансуров пришел в сознание, пока что он остается в реанимации

Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в университете Перми/ t.me/breakingmash

Житель российской Перми Тимур Бекмансуров, который 20 сентября устроил массовую стрельбу в университете, пришел в сознание. Пока что он не может говорить после операции на гортани и общается с помощью записок

Telegram-канал Борус опубликовал фото 18-летнего стрелка из реанимации. Отмечается, что ему провели множество операций. Бекмансуров пошел на поправку и вскоре его переведут в обычную палату. Там его смогут допросить правоохранители.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что на лечение Бекмансурова тратят огромные деньги. Один день в больнице обходится почти в 2 млн рублей (около 737 тыс. грн).

Тимур Бекмансуров в реанимации / t.me/borusio

Нападение на университет в Перми 20 сентября

Тимур Бекмансуров напал на пермский вуз утром 20 сентября. Сначала он открыл огонь по случайному автомобилю и только потом пошел в Пермский университет. Водитель, по которому стрелял Бекмансуров, выжил.

В результате стрельбы в учебном заведении погибли шесть человек. Самого стрелка задержали, он получил серьезные ранения, поэтому его доставили в реанимацию.

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Перед нападением в соцсети Бекмансуров поэтапно рассказал, как собирался устроить стрельбу.

В посте говорится: "Произошедшее не является терактом (по крайней мере с юридической точки зрения). Я не состоял в экстремистских организациях, был не религиозен и аполитичен.Никто не знал о том, что я собирался сделать, все действия я проводил самостоятельно".

Позже стали известны новые подробности о "пермском стрелке". Как рассказал один из соседов Бекмансурова, отец Тимура был наемником, в том числе принимал участие в событиях на Донбассе.