"Пермский стрелок" Бекмансуров пришел в сознание, пока что он остается в реанимации

18-летнему стрелку провели множество операций. Он пошел на поправку и вскоре его переведут в обычную палату. Там Бекмансурова смогут допросить правоохранители.
Житель российской Перми Тимур Бекмансуров, который 20 сентября устроил массовую стрельбу в университете, пришел в сознание. Пока что он не может говорить после операции на гортани и общается с помощью записок
Telegram-канал Борус опубликовал фото 18-летнего стрелка из реанимации. Отмечается, что ему провели множество операций. Бекмансуров пошел на поправку и вскоре его переведут в обычную палату. Там его смогут допросить правоохранители.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что на лечение Бекмансурова тратят огромные деньги. Один день в больнице обходится почти в 2 млн рублей (около 737 тыс. грн).
Нападение на университет в Перми 20 сентября
Тимур Бекмансуров напал на пермский вуз утром 20 сентября. Сначала он открыл огонь по случайному автомобилю и только потом пошел в Пермский университет. Водитель, по которому стрелял Бекмансуров, выжил.
В результате стрельбы в учебном заведении погибли шесть человек. Самого стрелка задержали, он получил серьезные ранения, поэтому его доставили в реанимацию.
Перед нападением в соцсети Бекмансуров поэтапно рассказал, как собирался устроить стрельбу.
В посте говорится: "Произошедшее не является терактом (по крайней мере с юридической точки зрения). Я не состоял в экстремистских организациях, был не религиозен и аполитичен.Никто не знал о том, что я собирался сделать, все действия я проводил самостоятельно".
Позже стали известны новые подробности о "пермском стрелке". Как рассказал один из соседов Бекмансурова, отец Тимура был наемником, в том числе принимал участие в событиях на Донбассе.