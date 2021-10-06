УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Пермский стрелок" Бекмансуров пришел в сознание, пока что он остается в реанимации

6 октября 2021, 09:31
Прослушать новость
Остановить

18-летнему стрелку провели множество операций. Он пошел на поправку и вскоре его переведут в обычную палату. Там Бекмансурова смогут допросить правоохранители.

Тимур Бекмансуров
Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в университете Перми/ t.me/breakingmash

Житель российской Перми Тимур Бекмансуров, который 20 сентября устроил массовую стрельбу в университете, пришел в сознание. Пока что он не может говорить после операции на гортани и общается с помощью записок

Telegram-канал Борус опубликовал фото 18-летнего стрелка из реанимации. Отмечается, что ему провели множество операций. Бекмансуров пошел на поправку и вскоре его переведут в обычную палату. Там его смогут допросить правоохранители.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что на лечение Бекмансурова тратят огромные деньги. Один день в больнице обходится почти в 2 млн рублей (около 737 тыс. грн).

Тимур Бекмансуров в реанимации
Тимур Бекмансуров в реанимации / t.me/borusio

Нападение на университет в Перми 20 сентября

Тимур Бекмансуров напал на пермский вуз утром 20 сентября. Сначала он открыл огонь по случайному автомобилю и только потом пошел в Пермский университет. Водитель, по которому стрелял Бекмансуров, выжил.

В результате стрельбы в учебном заведении погибли шесть человек. Самого стрелка задержали, он получил серьезные ранения, поэтому его доставили в реанимацию.

Реклама

Перед нападением в соцсети Бекмансуров поэтапно рассказал, как собирался устроить стрельбу.

В посте говорится: "Произошедшее не является терактом (по крайней мере с юридической точки зрения). Я не состоял в экстремистских организациях, был не религиозен и аполитичен.Никто не знал о том, что я собирался сделать, все действия я проводил самостоятельно".

Позже стали известны новые подробности о "пермском стрелке". Как рассказал один из соседов Бекмансурова, отец Тимура был наемником, в том числе принимал участие в событиях на Донбассе.

viber
новости России стрельба в Перми Тимур Бекмансуров
Сейчас вы просматриваете новость «"Пермский стрелок" Бекмансуров пришел в сознание, пока что он остается в реанимации». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Украинцев ждет "ледяная" неделя: синоптики назвали новые даты серьезных заморозковУкраинцев ждет "ледяная" неделя: синоптики назвали новые даты серьезных заморозков В Украине взлетят цены на сигареты: сколько будет стоить пачкаВ Украине взлетят цены на сигареты: сколько будет стоить пачка Отставка Разумкова: Зеленский назвал ошибку спикера, в Слуге народа произошел "бунт"Отставка Разумкова: Зеленский назвал ошибку спикера, в Слуге народа произошел "бунт" Поздно спохватились: что ждет Украину после уменьшения транзита газаПоздно спохватились: что ждет Украину после уменьшения транзита газа 20 ударов в голову: в Чернигове избитого до полусмерти копа ограбили прохожие - детали расправы20 ударов в голову: в Чернигове избитого до полусмерти копа ограбили прохожие - детали расправы

Последние новости

09:49

Мать даже не подошла посмотреть, что с ней: жуткие детали смерти 10-летней девочки от рук отчима

09:31

"Пермский стрелок" Бекмансуров пришел в сознание, пока что он остается в реанимации Видео

08:55

Значение имени Андрей: характер, судьба, совместимость

08:48

Гороскоп на 6 октября 2021 для всех знаков Зодиака: фатальная ошибка или фантастический день

08:45

Журналисты обвинили главу Укрэксимбанка в нападении и угрозах во время интервью Видео

Реклама
08:22

Коронавирус в Украине 6 октября: выявлены более 12,5 тыс. новых больных, много COVID-зараженных детей Видео

07:48

COVID-19 не под контролем: в ВОЗ заявили, что мир - в эпицентре пандемии Видео

07:48

Зачем ЕС торопится с военно-учебной миссией в Украине мнение

07:07

В Днепре женщина сожгла 50 тысяч гривен и 1,5 тысячи долларов из-за голосов в голове

06:37

Похолодание в Украине: синоптик предупредил о заморозках и сильном ветре 6 октября Видео

06:30

Сбой в работе соцсетей – еще не апокалипсис: когда и из-за чего начнется настоящая катастрофа мнение

06:02

Удачные стрижки и прически на каждый день 2021 2022, которые делают женщин визуально выше Фото

05:40

Самая вкусная и полезная шаурма: готовить всего 15 минут Видео

05:30

Врежут морозы, завалит снегом: украинцев предупредил об аномальной зиме Видео

04:30

Тусовки и алкоголь: в Сеть слили аккаунты подозреваемых в убийстве копа в Чернигове Видео

04:08

Instagram глобально изменил систему показа видео

03:33

Ученые рассказали неожиданное полезное свойство кофеина

03:22

Инфекционист развеял популярный миф о рисках вакцинации для онкобольных Видео

02:51

Ученые научились предсказывать смерть от COVID-19 по анализу крови на железо

02:20

Цепкий и быстро размножается: академик объяснил, почему Дельта-штамм так опасен Видео

Реклама
01:39

Можно ли снизить давление без препаратов - ответ кардиолога

01:08

Приметы на 6 октября: что нельзя делать и как привлечь удачу в день Ираиды Видео

05 октября, вторник
23:48

Холод и снег: в Украину неожиданно ворвется зима Видео

23:12

Превращается в яд: специалист рассказала о коварной опасности меда Видео

22:50

Введение накопительной пенсии в Украине увеличит выплаты в два раза - Шмыгаль Видео

22:41

В Украине в тестовом режиме запускают 5G: все, что известно, и точное место

22:40

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в новолуние 6 октября Видео

22:20

Вызывает лихорадку: ученые обнаружили новый неизвестный вирус Видео

21:50

"Не надо бояться разозлить Россию": Столтенберг рассказал о вступлении Украины в НАТО Видео

21:43

В Киеве 8-летний мальчик упал с балкона 21-го этажа

21:28

В Запорожье у входа в магазин бросили пса, на поводке - странная записка

21:20

Дима Комаров в Пакистане проник в очень опасную и закрытую для СМИ зону Фото Видео

21:12

На Украину налетит мощный шторм и ударит мороз Видео

21:05

Инфекционист оценил вероятность вакцинации украинцев просрочеными прививками

20:53

Дмитрий Гордон с модной прической показал, как выглядел 30 лет назад: "Не в шоколаде, а с волосами"

20:17

"Мы в Украине вам завидуем, что у вас есть такой президент": Ясько посетила Саакашвили в СИЗО

20:15

Kyiv Global Summit-2021: украинские и мировые топ-спикеры обсудили вопросы равноправного лидерства и усиления влияния женщин

20:03

В работе Facebook и Instagram опять произошел глобальный сбой Видео

19:56

Кулеба выдвинул обвинения России из-за закрытия миссии ОБСЕ на Донбассе Видео

19:36

Бросил муж-иностранец: выяснились неожиданные детали о Моториной, расстрелявшей инструктора тира

Реклама
19:10

Киев готовят к карантину: когда COVID-сертификат станет обязательным в столице Видео

18:30

Украина ввела санкции против российских предприятий и граждан РФ Видео

18:15

Актер Жонин после ДТП в Киеве угрожал журналистам расправой

18:10

Побочные эффекты и риск заражения: в Минздраве развеяли мифы о вакцине против коронавируса

17:33

Как избавиться от стержневой мозоли и когда нужно идти к врачу

17:23

Изгнание из рая: чем закончится отстранение Разумкова от парламентских дел мнение

17:19

Эффективность вакцины от коронавируса Pfizer снижается вдвое через полгода Видео

17:04

Календарь магнитных бурь в октябре 2021: самые опасные дни Видео

16:59

Трагедия в Польше: семилетний украинец умер во время семейной ссоры

16:43

Во Львове парень обиделся на девушку и кинул ее интимные фото в Viber-чат

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять