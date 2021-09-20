Стрельба в университете в Перми: СМИ сообщили о судьбе нападавшего

Студенты выпрыгивали из окон, спасаясь от стрелка / скриншот

Сотрудники МВД при задержании ранили парня, который 20 сентября открыл стрельбу по студентам в здании Пермского университета.

Сначала Федеральное агенство новостей сообщало, что стрелявшего ликвидировали спецслужбы, оперативно приехавшие на место ЧП. РИА Новости писало, что атаковавшего задержали. По данным агенства, в вузе сообщили очетырех пострадавших. В МВД уточнили, что есть погибшие и раненые.

Телеграм-канал Раньше всех. Ну почти сообщил, что стрелок, напавший на пермский ВУЗ, тяжело ранен. Было опубликовано фото.

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Позже Следственном комитете РФ уточнили, что парень, открывший стрельбу в пермском вузе, оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. По данным СК РФ, в результате атаки погибли пять человек, еще шестеро - ранены. По данным Минздрава, пострадали 14 человек.

Личность "пермского стрелка" установлена, это студент ПГНИУ. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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Сообщается также, что стрелок 2003 года рождения был вооружён гладкоствольным ружьём Huglu 12 калибра, после перестрелки напавший скончался на месте.

Ранее появилась информация, что неизвестный открыл стрельбу в здании Пермского государственного университета (ПГНИУ). Студенты выпрыгивали из окон.

На месте происшествия работают сотрудники ФСБ, Росгвардии, МВД и Следственного комитета. Сообщалось, что в результате нападения есть раненые, их количество уточняется.

По предварительным данным, стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров.

Тимур Бекмансуров / Фото @112

Было опубликовано фото стрелка и обнародована страница в соцсетях, где стрелок поэтапно рассказывает, как собирался устроить стрельбу.

В посте говорится: "Произошедшее не является терактом (по крайней мере с юридической точки зрения). Я не состоял в экстремистских организациях, был не религиозен и аполитичен.Никто не знал о том, что я собирался сделать, все действия я проводил самостоятельно".

Как сообщал Главред, в российском городе Казань (столица Республики Татарстан) в гимназии №175 во вторник, 11 мая, произошла стрельба. Ее 17-летний Ильназ Ренатович Галявиев. Жертвами атаки стали девять человек – один учитель и школьники.