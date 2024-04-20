В Винницкой области ночью расстреляли полицейских: погиб 20-летний правоохранитель

В Гайсинском районе Винницкой области двое мужчин расстреляли полицейских, когда те остановили их автомобиль для проверки документов. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен.
Об этом сообщает Нацполиция в Винницкой области. Отмечается, что это произошло около 2 часов ночи 20 апреля.
На территории Винницкой и Одесской областей была введена полицейская операция, чтобы поймать нападавших.
"Благодаря усилиям оперативных служб удалось установить лиц, вероятно причастных к совершению преступления. Ориентировка разослана во все региональные подразделения Национальной полиции", - отмечают в Нацполиции Винницкой области.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram отреагировал на совершение этого преступления.
"Неважно кто и в какой одежде и в каком состоянии и по какой причине. Оправдания этому преступлению нет и не может быть. Стрелков необходимо найти и задержать. Они должны ответить по всей строгости Закона. Мои соболезнования семье и близким погибшего полицейского. И да: этот трагический случай демонстрирует, что тыла для полицейских нет", - отметил он.
Смотрите видео с нападавшими, которые расстреляли полицейских в Винницкой области:
Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу в США - погибли 22 человека, 60 - получили ранения. Стрельба велась в трех разных точках города.
Также ранее сообщалось, что в РФ восьмиклассница устроила стрельбу в школе и покончила с собой. Девочка спрятала ружье в тубусе и пронесла в класс. Известно, что над ней издевались одноклассники.
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