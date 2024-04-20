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В Херсоне прогремел мощный взрыв: большинство областей Украины накрыла воздушная тревога

Алёна Воронина
20 апреля 2024, 10:46
Взрыв прогремел во время воздушной тревоги.
В Херсоне прогремел мощный взрыв: большинство областей Украины накрыла воздушная тревога
Мощный взрыв прогремел в Херсоне во время тревоги/ коллаж: Главред, фото: скрин, Генштаб ВСУ

В Херсоне утром в субботу, 20 апреля, прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram.

"В Херсоне прогремел мощный взрыв! Будьте осторожны! Перейдите в более безопасные места!", - написал он.

Взрыв прогремел около 10:35.

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В Воздушных силах ВСУ перед этим сообщали, что есть угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Что такое баллистическая ракета?

Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление.

По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета:

  • Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
  • Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).
  • Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км).

Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

Ракетный удар по Украине 20 апреля - что известно

Напомним, что в Одессе рано утром прогремел взрыв. Перед этим в Воздушных силах предупреждали, что в сторону Одесской области летит ракета.

Также РФ ночью ударила ракетами по Запорожью. Глава Запорожской ОГА сообщил, что российские захватчики атаковали ракетами промышленную инфраструктуру Запорожья.

Секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев утром 20 апреля рассказал, что в результате вражеской атаки был поврежден объект инфраструктуры. Он отметил, что, по предварительной информации, люди не пострадали, жилые дома не повреждены.

Как сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук, оккупанты ночью запустили по Украине 7 ракет - сбить удалось две. Часть ракет запускались из Белгородской области РФ, другая часть - из акватории Черного моря. Также захватчики использовали разведывательные дроны.

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