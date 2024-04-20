Россию ночью массированно атаковали дроны: были взрывы и пожары в 8 областях

В результате атаки, в частности, была повреждена энергетическая инфраструктура страны-агрессора РФ.

https://glavred.info/world/rossiyu-nochyu-massirovanno-atakovali-drony-byli-vzryvy-i-pozhary-v-8-oblastyah-10559216.html Ссылка скопирована

Россию ночью массированно атаковали дроны/ коллаж: Главред, фото: Telegram, скрин

Страну-агрессора Россию в ночь на субботу, 20 апреля, массированно атаковали беспилотники. В российском Минобороны говорят, якобы им удалось сбить все 50 дронов. Но при этом в ряде областей страны-оккупанта были взрывы и пожары. В частности, в Калужской области обломками дрона была повреждена энергетическая инфраструктура.

Белгородская область

В РФ отмечают, что над Белгородской областью российская противовоздушная оборона уничтожила три дрона.

При этом в российских пабликах сообщают, что были слышны взрывы возле города Старый Оскол, а в небе была видна яркая вспышка. Очевидцы рассказали, что за городом пожар. В части районов города исчезла электроэнергия. Стоит отметить, что вокруг Старого Оскола расположены российские военные части.

видео дня

Кроме этого, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотников на село Истобное Губкинского городского округа.

Брянская область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над Выгоницким районом было уничтожено пять беспилотников. При этом он отметил, что в результате падения сбитого дрона возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры.

Еще один дрон, по словам Богомаза, был уничтожен над территорией Суземского района Брянской области.

Атака дронов на РФ/ скрин

Смотрите видео массированной атаки дронов на территорию РФ:

Курская область

Губернатор области Роман Старовойт сообщал, якобы над Курщиной было уничтожено пять дронов.

Калужская область

Атака затронула также Калужскую область. Как отметил губернатор Владислав Шапша, ночью в Малоярославецком районе в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была повреждена энергетическая инфраструктура.

Атака дронов на рф/ скрин

Смотрите видео атаки дронов по территории России:

В российском Минобороны говорят, якобы они смогли уничтожить ночью 50 беспилотников над 8 российскими областями:

26 - над территорией Белгородской области;

10 - над территорией Брянской области;

8 - над территорией Курской области;

2 - над Тульской областью и по одному - над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.

Атаки по территории России - последние новости

Ранее сообщалось, что СБУ поразила российскую РЛС, которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины. Удар по станции был нанесен с помощью семи дронов-камикадзе самолетного типа. Поражение этой радиолокационной станции поможет нашим войскам вести разведку, запускать дроны и качественнее использовать армейскую авиацию на этом участке.

Также сообщалось, что ГУР ударило по заводу в Татарстане, на котором РФ делает ТУ-22М, из которых бьет по Украине. Беспилотники военной разведки Украины ударили по авиационному заводу имени Горбунова в Казани, Татарстане - взрывы на объекте прогремели утром, 17 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что Россию ждут налеты дронов - Украина изменила цели для ударов, выпустив БПЛА до 3000 км. В ближайшие месяцы Россию ждут крупные "дронные" атаки, анонсировали украинские военные.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред