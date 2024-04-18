Россию ждут налеты дронов: Украина сменила цели для ударов, выпустив БПЛА до 3000 км

В ближайшие месяцы на Россию ждут большие "дронные" атаки, анонсировали украинские военные.

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У Украины появились дроны до 3000 км, она отошла от атак на НПЗ / коллаж: Главред, фото: Михаил Федоров, Flickr

У украинской армии появились дроны дальностью до 3000 км, они способны бить даже по территории Сибири, говорится в материале The Economist.

Журналисты объясняют, что Украина занялась активной разработкой ударных дальнобойных БПЛА в условиях критической нехватки военной помощи со стороны Запада и его запретом бить натовским оружием по России.

Тем не менее, пока Украина якобы отошла от атак на нефтеперерабатывающие заводы, но, уверяют военные, это не связано с просьбой США не бить по НПЗ.

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Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

Как рассказал журналистам офицер украинской разведки, занимающийся операциями по налетам на РФ, отход от ударов по НПЗ произошел на прошлой неделе. Но, скорее всего, это временно.

"Наши цели меняются день ото дня. Мы держим русских в напряжении", - сказал он.

Разведчик анонсировал расширение украинской кампании по ударам России в ближайшие месяцы

"Россия выжигает украинскую землю. Пришло время сделать то же самое с европейской частью России", - кратко ответил военный.

Взрывы в России - последние атаки Украины и прогнозы

Как сообщалось, Вашингтон был очень категоричен по ударам Украины по НПЗ России, что раздражало Зеленского. В итоге Украина наоборот увеличила эти воздушные налеты в два раза.

Тем не менее днем раньше глава ГУР Кирилл Буданов через западную прессу анонсировал новые удары по России, отметив, что Украина будет целиться прежде всего по военным объектам оккупантов.

Первые плоды этих атак уже есть. Например, накануне в Брянской области была уничтожена мощнейшая РЛС, контролировавшая небо над Украиной до 700 км вглубь.

Не забывают украинские военные и об инфраструктуре врага на оккупированных территориях. В ночь на 17 апреля ВСУ ударили ракетами по аэродрому в Джанкое, уничтожив и повредив новейшие установки ПВО противника.

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