ВСУ нанесли неожиданные потери РФ: Генштаб показал видео удара по аэродрому в Джанкое

В ночь на 17 апреля Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по военному аэродрому во временно оккупированном Крыму. В результате атаки было уничтожено или критически повреждено несколько объектов России. В Генштабе ВСУ опубликовали видео начала атаки по аэродрому в городе Джанкой.
По данным украинских военных, у врага "отминусовано" 4 пусковые установки С-400. Также удалось поразить пункт управления средствами противовоздушной обороны, 3 радиолокационные станции и аппаратуру наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".
Генштаб также отметил, что количество пораженных летательных аппаратов и личного состава врага остается неизвестным, поскольку Россия тщательно скрывает эти данные.
"Все это нанесло вражеским войскам неожиданные ими потери в вооружении и военной технике, боевой потенциал оккупантов ощутимо снизился. Дальше будет..." - пообещали в ведомстве.
Успешные операции ГУР
В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции.
В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта.
8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.
Атака по Джанкою 17 апреля - последствия удара
Напомним, в ночь на 17 апреля в оккупированном Джанкое прогремели взрывы. Также возник пожар в районе аэродрома, где дислоцируется российский вертолетный полк 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа. Атаку совершили баллистическими ракетами.
Также аналитик Defense Express Иван Киричевский утверждает, что Украина выпустила по меньшей мере две баллистические ракеты ATACMS по аэродрому в Джанкое. Однако официальное подтверждение от Генштаба отсутствует.
Как сообщал Главред, ГУР опубликовало полный список уничтоженных военных целей России, которые были поражены в Джанкое. Среди уничтоженных или поврежденных объектов были 4 пусковые установки С-400, 3 радиолокационные станции, пункт управления ПВО и система наблюдения "Фундамент-М".
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