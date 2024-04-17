УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украина ударила по аэродрому в Джанкое ATACMS: раскрыты важные детали атаки ВСУ

Яна Ставская
17 апреля 2024, 20:56
Речь идет об ударе по месту дислокации вертолетного полка 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа.
Украина ударила по аэродрому в Джанкое ATACMS: раскрыты важные детали атаки ВСУ
В Крыму ночью прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Википедия

Украина выпустила по меньшей мере две баллистические ракеты ATACMS по аэродрому россиян в Джанкое, пишет аналитик Defense Express Иван Киричевский. Официально эту информацию Генштаб по понятным причинам не подтверждает.

Как заметил эксперт, вполне вероятно, что главными целями ночной атаки на Джанкой были именно установки врага С-300/ С-400. Потери врага еще уточняются.

Киричевский объясняет, что этот удар, скорее всего, имеет более широкую цель - "расчистить" небо над Крымом, чтобы максимально утилизировать Черноморский флот и наконец снести Крымский мост.

видео дня

Что касается ATACMS, то у Киричевского есть несколько объяснений, откуда Украина могла достать эти ракеты. По мнению аналитика, возможно, ВСУ просто использовали старые запасы, или же речь идет о новых снарядах, которые могли неофициально войти в крайний пакет помощи США на 300 млн долларов.

Что известно о HIMARS

HIMARS - американская высокомобильная реактивная система залпового огня, предназначенная для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки.

Максимальная дальность системы зависит от используемого вооружения и составляет 499 км ракетами PrSM. Подготовка к стрельбе занимает 1 минуту благодаря тому, что стандартные реактивные снаряды поставляются в пусковую установку сразу заряженными в специальных пеналах, содержащих 6 снарядов класса MLRS, 2 баллистические ракеты PrSM или 1 ракету ATACMS, пишет Википедия.

Взрывы в Крыму - главное об атаке на аэродром в Джанкое

В ночь на 17 апреля жители Джанкоя сообщали о взрывах и пожаре в районе аэродрома. Спутник зафиксировал шесть очагов возгорания на военном аэродроме в Джанкое и рядом с ним.

Речь идет о месте дислокации вертолетного полка 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа. Аэродром атаковали баллистическими ракетами.

По данным крымских пабликов, на аэродроме базировались не только ударные вертолеты. Ранее на летном поле фиксировали пусковые установки С-300/С-400.

В результате удара враг потерял, по данным российских пабликов, четыре вертолета и одну установку ПВО . В частности, во время атаки уничтожены или частично повреждены четыре вертолета - два Ка-52 и два Ми-28. Есть якобы попадание по пусковой установке ПВО С-300. Потери личного состава ВС РФ уточняются.

Украина ударила по аэродрому в Джанкое ATACMS: раскрыты важные детали атаки ВСУ
Основные характеристики ATACMS / Инфографика Главреда

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Джанкой новости Крыма война России и Украины
Реклама

Главное за день

Появилась реакция Байдена на публикацию проекта помощи Украине на $61 млрд

Появилась реакция Байдена на публикацию проекта помощи Украине на $61 млрд

21:43 Украина
Путин усиливает давление: Байден заявил о "переломе" и призвал срочно помочь Украине

Путин усиливает давление: Байден заявил о "переломе" и призвал срочно помочь Украине

21:23 Мир
Украина ударила по аэродрому в Джанкое ATACMS: раскрыты важные детали атаки ВСУ

Украина ударила по аэродрому в Джанкое ATACMS: раскрыты важные детали атаки ВСУ

20:56 Украина
Все главные новости

Популярное

Влупил почти 7-балльный шторм: Украину накрыла жесткая магнитная буря 63996

Влупил почти 7-балльный шторм: Украину накрыла жесткая магнитная буря

РФ готовит ракетные удары по Украине: названые цели массированных атак 5841

РФ готовит ракетные удары по Украине: названые цели массированных атак

Алла Пугачева влепила предательнице Лолите - детали 5518

Алла Пугачева влепила предательнице Лолите - детали

Максим Галкин показал погром в доме после юбилея Аллы Пугачевой 5135

Максим Галкин показал погром в доме после юбилея Аллы Пугачевой

Последние новости

22:01

Дима коляденко высказался про интим в отношениях с Ириной Билык

21:43

Появилась реакция Байдена на публикацию проекта помощи Украине на $61 млрд

21:23

Путин усиливает давление: Байден заявил о "переломе" и призвал срочно помочь Украине

21:22

Победа РФ будет стоить ЕС слишком дорого: Урсула фон дер Ляйен сделала резкое заявление

20:56

Украина ударила по аэродрому в Джанкое ATACMS: раскрыты важные детали атаки ВСУ

Наступление на Киев или Харьков даже 300-тысячной армией станет для РФ обломом - КузанНаступление на Киев или Харьков даже 300-тысячной армией станет для РФ обломом - Кузан
20:49

Кэти Перри потеряла топ во время записи талант-шоуВидео

20:47

Тяжелобольная Тышкевич со слезами на глазах показала лечебную процедуру

20:22

Украина приумножила количество самолетов за два года войны с РФ - Воздушные силы

20:15

Популярная американская актриса сообщила об агрессивной форме рака груди

Реклама
19:56

Украина получит $61 млрд и ATACMS: в США опубликовали законопроект о помощи

19:39

Украину накрывает морозный шторм: будет снег, гроза, сильный ветер и холодина

19:37

Украина уже пережила пик наступления России: все подробности

19:30

Почему Украина до сих пор не в НАТО: как Запад тормозит процедуру и чем он рискует

19:27

Только самый внимательный найдет 3 отличия за 10 секунд: загадка для сообразительных

19:23

Чехия имеет средства на 500 тыс. снарядов: Фиала сказал, когда ВСУ получат еще миллион

19:10

Идет война на уничтожение с максимальным напряжением и жесткостьюмнение

18:47

Готовятся к уничтожению Крымского моста: Кузан рассказал о новой железной дороге РФ

18:43

Орбан пустился во все тяжкие: выдал маразматическое заявление о ЕС и Украине

18:37

В Конгрессе США объявили о голосовании за помощь Украине: названа дата

18:26

Осужденные смогут служить даже офицерами: в Раде раскрыли детали законопроекта

Реклама
18:26

РФ может мобилизовать 250-300 тыс. человек: Кузан сказал, когда они появятся на фронте

18:07

Человек, помогавший друзьям Путина отмывать деньги, может получить статус Нобелевского лауреата - СМИ

18:02

Пульстрон для 80-й ОДШБр: ОККО и "Повернись живим" передали десантникам комплекс разведки и уничтожения

17:56

Сын Наталки Денисенко был в Чернигове во время ракетного удара - детали

17:40

Зачем кладут доллар под чехол: не всем известно точное значение этой приметыВидео

17:37

Доллар будет дороже 50 грн: когда и в какие сроки

17:30

РФ никогда не вернет Крым: Фицо отличился скандальным заявлением о войне в Украине

17:27

Король Чарльз "выдворяет" Кейт Миддлтон и Уильяма из дома

17:17

Столтенберг призвал НАТО давать оружие Украине и выдал важное заявление

17:12

Вымогают деньги и травят: в библиотеке Тернополя ребенку отказались выдать книги

16:51

София Ротару перешла на русский язык и рассказала о своей скорби

16:47

Для чего маленькая стрелка топлива на панели приборов: водители поражены находкой

16:44

Кузан: россияне готовят неожиданный удар, наступление на Харьков - вброс

16:33

"Ситуация другая": эксперт оценил, почему наступление РФ на Киев выгодно для ВСУ

16:27

Каких кошек нельзя держать в квартире - сойдут с ума от скуки

16:17

Украинские дроны атаковали мощную российскую РЛС "Контейнер" в Мордовии - СМИ

16:05

Войска Путина пытаются прорвать оборону у Часового Яра: в НГУ раскрыли подробности

15:58

MamaRika пожаловалась на мужа: "Раньше такого не было в наших отношениях"

15:52

Желтизна исчезнет за минуты: как отбелить кроссовки без соды - действует безотказноВидео

15:47

Чего боятся осы: 4 лучших способа отпугнуть опасных насекомых

Реклама
15:39

"Ей не говорите!": Татьяна Лазарева обнародовала секретное видео с ПугачевойВидео

15:35

Особенно для женщин: чем полезны помидоры

15:35

"Минус" вертолеты и ПВО: подробности мощнейшего удара по аэродрому в Джанкое

15:20

На саммите ЕС лидеры стран обсудят мировые войны: в Politico раскрыли детали

15:19

"Шрек о прекрасном заговорил": боксера-путиниста Валуева в Сети разругали за "наезд" на Макрона

14:55

Там РФ делает ТУ-22М, из которых бьет по Украине: ГУР ударило по заводу в ТатарстанеВидео

14:26

4 растения отпугивают грызунов: как избавиться от крыс в саду очень простым способом

14:25

Дмитрий Monatik в третий раз станет отцом

14:22

Как убрать шерсть домашних животных: эксперты назвали 3 лучших способа

14:05

Почему пираты пили ром: правдив ли миф о морских разбойниках

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять