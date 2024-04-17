Украина ударила по аэродрому в Джанкое ATACMS: раскрыты важные детали атаки ВСУ

Речь идет об ударе по месту дислокации вертолетного полка 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа.

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В Крыму ночью прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Википедия

Украина выпустила по меньшей мере две баллистические ракеты ATACMS по аэродрому россиян в Джанкое, пишет аналитик Defense Express Иван Киричевский. Официально эту информацию Генштаб по понятным причинам не подтверждает.

Как заметил эксперт, вполне вероятно, что главными целями ночной атаки на Джанкой были именно установки врага С-300/ С-400. Потери врага еще уточняются.

Киричевский объясняет, что этот удар, скорее всего, имеет более широкую цель - "расчистить" небо над Крымом, чтобы максимально утилизировать Черноморский флот и наконец снести Крымский мост.

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Что касается ATACMS, то у Киричевского есть несколько объяснений, откуда Украина могла достать эти ракеты. По мнению аналитика, возможно, ВСУ просто использовали старые запасы, или же речь идет о новых снарядах, которые могли неофициально войти в крайний пакет помощи США на 300 млн долларов.

Что известно о HIMARS HIMARS - американская высокомобильная реактивная система залпового огня, предназначенная для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки. Максимальная дальность системы зависит от используемого вооружения и составляет 499 км ракетами PrSM. Подготовка к стрельбе занимает 1 минуту благодаря тому, что стандартные реактивные снаряды поставляются в пусковую установку сразу заряженными в специальных пеналах, содержащих 6 снарядов класса MLRS, 2 баллистические ракеты PrSM или 1 ракету ATACMS, пишет Википедия.

Взрывы в Крыму - главное об атаке на аэродром в Джанкое

В ночь на 17 апреля жители Джанкоя сообщали о взрывах и пожаре в районе аэродрома. Спутник зафиксировал шесть очагов возгорания на военном аэродроме в Джанкое и рядом с ним.

Речь идет о месте дислокации вертолетного полка 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа. Аэродром атаковали баллистическими ракетами.

По данным крымских пабликов, на аэродроме базировались не только ударные вертолеты. Ранее на летном поле фиксировали пусковые установки С-300/С-400.

В результате удара враг потерял, по данным российских пабликов, четыре вертолета и одну установку ПВО . В частности, во время атаки уничтожены или частично повреждены четыре вертолета - два Ка-52 и два Ми-28. Есть якобы попадание по пусковой установке ПВО С-300. Потери личного состава ВС РФ уточняются.

Основные характеристики ATACMS / Инфографика Главреда

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