Украина получит $61 млрд и ATACMS: в США опубликовали законопроект о помощи

Финансирование военной помощи Украине будет на кредитной основе, поддержку будут покрывать, в том числе, и конфискованные активы агрессора России.

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Президент США будет обязан предоставить Украине ATACMS, если это не будет угрожать нацбезопасности Штатов / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Нижняя палата Конгресса США – Палата представителей – опубликовала тексты трех законопроектов о помощи Украине, Израилю и своим союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Согласно документу, Украина получит 61 миллиард долларов от США на кредитной основе. Расходы будут покрываться также деньгами конфискованных активов РФ. Будущим законом будет предписано американскому президенту предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Американское издание The Hill опубликовало тексты всех трех документов, в которых расписано, как будет предоставляться помощь союзникам.

Украина получит 61 миллиард долларов на вооружения

Согласно законопроекту, на финансирование военной помощи Украине выделят 61 миллиард долларов. После того, как документ будет принят, Госдеп и Пентагон должны за 45 дней предоставить стратегию США по поддержке Киева.

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Кроме того, $23 миллиарда из этих денег пойдут на восполнение военных арсеналов Штатов.

Помощь Украине будет предоставлена в кредит

Военная поддержка Украине будет предоставляться не на грантовой, а на кредитной основе.

За помощь Украине заплатит и Россия

Предполагается, что часть кредита на военную помощь Украине может быть покрыта деньгами от конфискованных активов РФ.

Президент США должен будет дать ATACMS

В тексте законопроекта указано, что президенту США предписывается передать Украине ракеты ATACMS.

Как Украина будет возвращать деньги?

Президенту США нужно будет договориться с Киевом по вопросу возмещения кредитных средств. Он будет иметь право списать до 50% долга Украины, но не раньше 15 ноября 2024 года.

Украина получит военную помощь от США – главные новости:

Конгресс США несколько месяцев не может проголосовать законопроект о дальнейшем финансировании военной помощи Украине. В феврале Сенат, верхняя палата, утвердила законопроект, предполагающий $61 миллиард на оплату военной поддержки Украины. Палата представителей надолго притормозила инициативу, поскольку республиканцы не могли договориться с демократами по вопросам нелегальной миграции на границе с Мексикой.

В американской прессе после атаки Ирана на Израиль появились сведения, что США могут ускорить голосование за помощь Украине. Впрочем, так и не было понятно, какой именно законопроект проголосуют американские законодатели.

17 апреля спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил о дате голосования за военную помощь Украине. По его словам, законопроекты о помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе будут вынесены на обсуждение. Голосовать все три законопроекта будут 20 апреля.

Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса 6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США. Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

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