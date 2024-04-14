УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Атака на Израиль: США могут ускорить голосование за помощь Украине - СМИ

Юрий Берендий
14 апреля 2024, 08:45
США могут принять решение о военной помощи Израилю из-за ударов Ирана, вероятно, что речь идет о законопроекте, предусматривающем 60 млрд долларов для Украины.
Атака на Израиль: США могут ускорить голосование за помощь Украине - СМИ
США могут проголосовать за пакет помощи Украине уже на следующей неделе / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Андрей Ермак

Руководство республиканцев в Палате представителей США анонсировало срочное голосование пакета поддержки для Израиля из-за массированного воздушного удара со стороны Ирана. В то же время, это может быть тот же законопроект, предусматривающий военную помощь для Украины в размере 60 млрд долларов. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что 13 апреля руководство республиканцев в Палате представителей объявило, что на следующей неделе будет проголосована помощь Израилю для укрепления его обороны.

"Атака Ирана вызвала новые двухпартийные призывы к принятию пакета иностранной помощи", - пишет издание.

видео дня

В то же время еще не известно, за какой законопроект проголосует Палата представителей. Известно, что помощь для Израиля входит в пакет помощи иностранным государствам, в рамках которого военную помощь должны получить Украина и Тайвань. Этот законопроект уже длительное время рассматривается в Палате представителей.

"В свете неоправданной атаки Ирана на Израиль Палата представителей на следующей неделе отойдет от ранее объявленного законодательного графика и вместо этого рассмотрит законодательство, которое поддерживает нашего союзника Израиль и привлекает к ответственности Иран и его террористических приспешников", - говорится в заявлении лидера большинства Стива Скализа

Скализе сказал, что "больше деталей... будет предоставлено позже".

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски

В Белом признали, что нерешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой.

Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин.

Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украины, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

Военная помощь США для Украины - нападение Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль с использованием значительного количества БПЛА и ракет.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил острую критику Конгресса США и лично спикера Палаты представителей Майка Джонсона за задержку с решением о предоставлении Украине военной помощи.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщил, что среди американских конгрессменов продолжается обсуждение относительно формы будущего пакета военной помощи для Украины. Он подчеркнул необходимость достижения консенсуса "в очень сложное время".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США война в Израиле
Реклама

Главное за день

150 ракет и 170 дронов: Иран нанес массированный удар по Израилю - есть прилеты

150 ракет и 170 дронов: Иран нанес массированный удар по Израилю - есть прилеты

09:22 Мир
Атака на Израиль: США могут ускорить голосование за помощь Украине - СМИ

Атака на Израиль: США могут ускорить голосование за помощь Украине - СМИ

08:45 Украина
РФ атакует на трех направлениях, чтобы "сбить" возможность Украины к обороне - ISW

РФ атакует на трех направлениях, чтобы "сбить" возможность Украины к обороне - ISW

07:44 Украина
Все главные новости

Популярное

Молодуха Петросяна впервые показала дочь и назвала необычное имя 10886

Молодуха Петросяна впервые показала дочь и назвала необычное имя

Шольц заявил о переговорах с Путиным: надо вывести войска 4511

Шольц заявил о переговорах с Путиным: надо вывести войска

4 области могут вообще остаться без света: эксперт назвал жуткий сценарий 4296

4 области могут вообще остаться без света: эксперт назвал жуткий сценарий

Удар на 650 километров: дроны взорвали мощный военный радиоцентр РФ 3367

Удар на 650 километров: дроны взорвали мощный военный радиоцентр РФ

Последние новости

09:58

"Успокойтесь, помойки": подвыпивший Галкин жестко ответил россиянам

09:37

Адвокат объяснила, будут ли в Украине рассылать уже в апреле электронные повестки

09:26

Гороскоп на завтра 15 апреля: Ракам - важная сделка, Рыбам - судьбоносная встреча

09:22

150 ракет и 170 дронов: Иран нанес массированный удар по Израилю - есть прилеты

09:00

Атаки Ирана на Израиль: Байден экстренно созвал лидеров стран "Большой семерки"

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:45

Атака на Израиль: США могут ускорить голосование за помощь Украине - СМИ

08:30

Церковный праздник 15 апреля: что нельзя делать в день Аристарха, Пуда и Трофима

08:23

Кто из украинцев останется в апреле без пенсий: что произошло

07:44

РФ атакует на трех направлениях, чтобы "сбить" возможность Украины к обороне - ISW

Реклама
06:51

Будет мир или война до победного конца?мнение

03:43

Гороскоп на май 2024 для Овнов: астролог назвала даты денежного периодаВидео

02:08

Что нужно сделать 14 апреля, чтобы год был успешным: приметы дня

02:05

РФ может собрать 300-тысячный "кулак": раскрыт сценарий штурма Харькова

01:35

Иран атаковал Израиль более сотней дронов и ракет: детали войны на Ближнем ВостокеВидео

01:35

"Все зависит от того, кто раньше соберет силы": генерал дал прогноз по ситуации на фронте

00:35

Чем не вдова: Кабаева обнадежила траурным луком и черной лентой

00:32

"Бавовна" в Луганске: ВСУ нанесли мощный удар по командному пункту оккупантов

00:08

Стало известно, почему Руслана Писанка скрывала онкологическое заболевание

13 апреля, суббота
23:45

4 области могут вообще остаться без света: эксперт назвал жуткий сценарий

23:28

"Наступать будет очень тяжело": эксперт назвал направление главного удара РФ

Реклама
22:20

Ограниченно годных отправят на повторные ВЛК: в Минобороны назвали месяц "явки"

21:47

Влупит почти 6-балльный шторм: Украину скоро накроет новая магнитная буря

20:49

Украина может проиграть в войне в этом году: британский генерал раскрыл план РФ - ВВС

20:33

Дом разрушен до основания: россияне сбросили бомбу на 5-этажку в Очеретино

19:28

Смерть утопии о "прекрасной России будущего"мнение

19:27

Можно сэкономить: в Украине стремительно снижается цена на популярный продукт

19:08

Грозовые дожди и мощный ветер: в каких областях будет +8 градусов

18:41

Оцифрованы миллионы запросов: в Минобороны заявили о новом этапе мобилизации

18:27

Как ВСУ борются со снарядным голодом: заместитель Сырского назвал преимущество Украины

17:51

ВСУ "покрошили" сотни штурмовиков РФ: у врага крупные потери на востоке

17:46

Украина может получить огромный транш помощи, речь о миллиардах - еврокомиссар

17:28

РФ бросает в бой "спецов": в ВСУ сказали, накапливают ли силы россияне возле Крынок

16:53

ЗРК Patriot вместе с ракетами: Берлин передаст Киеву еще одну батарею ПВО

16:44

Молодуха Петросяна впервые показала дочь и назвала необычное имя

16:17

Когда будет готов законопроект о демобилизации военных: ответ Миноброны

15:52

"Чудо-оружие" для Украины: в ВСУ намекнули, что переломит ситуацию на поле боя

15:38

РФ пойдет в новое наступление летом сразу на 4 направлениях - FT

15:12

В саду будет настоящий ковер из цветов: топ-5 многолетников для пышной клумбы

15:12

Сестра Ефросининой показала взрослую дочь от сына Ющенко

14:56

Шольц заявил о переговорах с Путиным: надо вывести войска

Реклама
14:46

Удар на 650 километров: дроны взорвали мощный военный радиоцентр РФ

14:19

Неожиданная смерть: стала известна причина трагедии семьи Кардашьян

14:17

У Украины есть 2 проблемы, которые дают преимущество для РФ: в ОП сделали важное заявление

13:49

Россияне придумали "чудо-РЭБ", чтобы защитить НПЗ от атаки дронов - Defense Express

13:43

Как избавиться от высокой влажности в квартире: 5 основных правил, чтобы устранить проблему

13:42

РФ бьет по Украине с новой тактикой: у Зеленского назвали цели ударов врага

13:32

Рахат-лукум: из чего делают экзотическое лакомство и кому его нельзя есть

13:12

Трудности взросления в однополой семье: рецензия на фильм "Я и Феликс"

12:36

Я - готов: украинский телеведущий в эфире заявил, что идет на фронтВидео

12:36

Мощные взрывы, пожар и огромный столб дыма: в Луганске "прилеты" по оккупантамВидео

Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЦерковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять