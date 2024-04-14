Атака на Израиль: США могут ускорить голосование за помощь Украине - СМИ

США могут принять решение о военной помощи Израилю из-за ударов Ирана, вероятно, что речь идет о законопроекте, предусматривающем 60 млрд долларов для Украины.

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США могут проголосовать за пакет помощи Украине уже на следующей неделе / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Андрей Ермак

Руководство республиканцев в Палате представителей США анонсировало срочное голосование пакета поддержки для Израиля из-за массированного воздушного удара со стороны Ирана. В то же время, это может быть тот же законопроект, предусматривающий военную помощь для Украины в размере 60 млрд долларов. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что 13 апреля руководство республиканцев в Палате представителей объявило, что на следующей неделе будет проголосована помощь Израилю для укрепления его обороны.

"Атака Ирана вызвала новые двухпартийные призывы к принятию пакета иностранной помощи", - пишет издание.

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В то же время еще не известно, за какой законопроект проголосует Палата представителей. Известно, что помощь для Израиля входит в пакет помощи иностранным государствам, в рамках которого военную помощь должны получить Украина и Тайвань. Этот законопроект уже длительное время рассматривается в Палате представителей.

"В свете неоправданной атаки Ирана на Израиль Палата представителей на следующей неделе отойдет от ранее объявленного законодательного графика и вместо этого рассмотрит законодательство, которое поддерживает нашего союзника Израиль и привлекает к ответственности Иран и его террористических приспешников", - говорится в заявлении лидера большинства Стива Скализа

Скализе сказал, что "больше деталей... будет предоставлено позже".

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски В Белом признали, что нерешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой. Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин. Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украины, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

Военная помощь США для Украины - нападение Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль с использованием значительного количества БПЛА и ракет.

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