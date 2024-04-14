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РФ атакует на трех направлениях, чтобы "сбить" возможность Украины к обороне - ISW

Дмитрий Видоменко
14 апреля 2024, 07:44
Российские войска осуществляют оперативные действия по крайней мере на трех направлениях, не объединенные общей стратегической целью, сообщают в ISW.
российские оккупанты, украинские военные
Украинским Силам обороны понадобится все больше усилий, чтобы защититься от наступления - ISW / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Войска страны-агрессора РФ осуществляют оперативные действия по крайней мере на трех направлениях, не объединенные общей стратегической целью, считают аналитики из "Института изучения войны" (ISW).

Украинским Силам обороны потребуется все больше усилий ‒ для того, чтобы защититься от этих действий российских войск, если США продолжат медлить с оказанием военной помощи ВСУ, говорят специалисты.

Они предполагают, что усилия России на Лиманском, Часов Ярском и Покровском направлениях преследуют важные с оперативной точки зрения цели, но эти операции не поддерживают друг друга, и российские войска все еще, кажется, чередуют акценты между разными направлениями, а не сосредотачиваются на всех трех одновременно.

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В ISW говорят, что украинские силы испытывают значительную нехватку и артиллерийских снарядов, и средств противовоздушной обороны ‒ соответственно, российские войска используют это.

По мнению ISW, армии страны-агрессора РФ, вероятно, не хватает возможностей проводить одновременно более одной эффективной широкомасштабной операции, как это было раньше, теперь они используют несколько наступательных усилий ‒ для того, чтобы снизить оборонные возможности Украины в условиях нехватки оружия. Кроме того, оккупанты заставляют украинцев перераспределять свои оборонные ресурсы на театре действий, создавая, таким образом, уязвимые места.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы

Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами та ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков.

Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что у россиян нет сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь.

По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб".

Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, военный эксперт Олег Жданов считает, что российские оккупанты не имеют возможностей для масштабного наступления в Украине этим летом. По его словам, то, что происходит сейчас на фронте, является максимумом их усилий.

Также полковник Ээро Ребо отметил, что ВСУ сейчас находятся в обороне, на фронте ощущается нехватка боеприпасов и усталость воинов. В то же время российские оккупанты имеют тактическую инициативу, которую не смогли развить в прорыв или достичь значительных успехов.

Кроме этого, аналитики Института изучения войны рассказали, что российские войска продвинулись возле украинского плацдарма на левом берегу Херсонской области и на островах в реке Днепр. Геолокационные кадры показывают продвижение РФ в Крынках и на острове Большой Потемкин.

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