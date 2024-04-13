РФ пойдет в новое наступление летом сразу на 4 направлениях - FT

Издание не исключает, что российские оккупанты будут пытаться штурмовать Харьков и продвигаться в направлении Киева.

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РФ пойдет в летнее наступление на 4 направлениях / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Российские оккупанты могут пойти в новое наступление уже этим летом. В таком случае враг будет атаковать на четырех направлениях. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на украинских и западных официальных лиц.

В издании утверждают, что Россия может пойти в наступление в Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях. Также там не исключают штурма в направлении Харькова или даже попыток захватить Киев.

В то же время один из западных чиновников говорит, что перспективы оперативного прорыва с обеих сторон в 2024 году являются небольшими.

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"Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне". По словам западного чиновника, эта стратегия предполагает не только удержание оборонных линий, но и поиск слабых мест у противника в сочетании с дальними воздушными ударами - это позволит Украине нарастить свои силы в этом году и подготовиться к 2025-му, когда контрнаступление будет иметь больше шансов", - говорится в материале.

Отмечается, что еще в декабре Минобороны Эстонии призывало Украину перейти к "стратегической обороне", чтобы увеличить количество живой силы, а также мощностей по производству оружия. На этом акцентировали внимание и в США.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, военный эксперт Олег Жданов считает, что российские оккупанты не имеют возможностей для масштабного наступления в Украине этим летом. По его словам, то, что происходит сейчас на фронте, является максимумом их усилий.

Также полковник Ээро Ребо отметил, что ВСУ сейчас находятся в обороне, на фронте ощущается нехватка боеприпасов и усталость воинов. В то же время российские оккупанты имеют тактическую инициативу, которую не смогли развить в прорыв или достичь значительных успехов.

Кроме этого, аналитики Института изучения войны рассказали, что российские войска продвинулись возле украинского плацдарма на левом берегу Херсонской области и на островах в реке Днепр. Геолокационные кадры показывают продвижение РФ в Крынках и на острове Большой Потемкин.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами та ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков. Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что у россиян нет сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь. По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб". Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

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